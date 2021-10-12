Тесэ чачить эрзянь ды мокшонь оршамопельтне

Эрьва кодамо кенярксчисэ аволь весть савкшнось неемс од тейтерть, конат оршазь эрзянь ды мокшонь оршамопельсэ. Лангсост мазыйдеяк мазый палят, пряс путомкат – истят, кодат костояк а неят ды а вастат.
Кши-сал марто сынь вастыть республикав сыця покш инжеть, кандыть цецят ды казнеть сцена лангсо казевиця ломантненень. Косто саить неть оршамотнень? Кие сты те мазычинть? Те кевкстемась свал чарась мельсэ-превсэ. Истя минь понгинек Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Национальной культурань институтов. Самай тосо чачить оршамотне, тосо од тейтертне тонавтнить стамо лия ёнов а молиця палят.
Институтонь дизайнэнь ды рекламань кафедранть юрсо тонавтницятнень туртов ветяви «Дизайн» анокстамось (лиякс меремс, специальностесь) «Дизайн костюма» профиленть коряс. Тесэ важодить алкуксонь специалистт, эсь тевень содыцят ды вечкицят. Тонавтыцясь Лариса Викторовна МЕЛЁШКИНА Лариса важоди тесэ 2006 иестэ саезь. Школань прядомадо мейле прядсь учебно-производственной комбинат (мейле кармась 37 № училищакс), тонавтнесь портноекс-универсалокс. 1998 иестэ прядызе Московонь бытэнь ды услугань сферань государственной академиянть. Важодсь ательесэ стыцякс. Тонавтнесь М.Е. Евсевьев лемсэ МГПИ-сэ изобразительной искусствань педагогокс, прядсь Чебоксары ошсо аспирантура. Стамо вечки вишка пингстэ саезь. Ней те тевентень тонавты одтнэнь. Валонзо коряс, вейке оршамопеленть стамга, эряви тонавтнемань вейке ие. Студенттнэнь курсовоень тевест – те сценической костюмонь стамось. Сынь стыть кавто костюмт. Дипломонь тевест – тагояк костюм, те – колмоце. Мейле весе неть стазь оршамопельтне вейсэндявить вейке коллекцияс. Сынь ванстовить-кирдевить Национальной культурань институтсо. Сайнить эйсэст выставкав, пелькстамов, фестивалев, модань невтеме. Л.В. Мелёшкинань «Каргонь ки» васенце коллекциязо теезель артыцянть Л.Н. Нарбековань марто. Мейле сон ветясь «Тундонь моро», «Мазый пулай», «Тейтерень гуляямо» дипломонь тевтнень. Лариса Викторовна вети лекцият «История костюма», «Макетирование», «Конструирование костюма», «Технология швейных изделий», «Мордовский национальный костюм», «Этнический орнамент», «Мордовская вышивка» курстнэнь коряс.
– Мезе лангсо важодтядо ней, Лариса Викторовна?
– Студенттнэнь марто статано од оршамопельть. Покш меленек молемс «Этно-Эрато» национальной костюмонь покш модань Раськеютконь конкурсов, сон карми Московсо ноябрясто. Эряви меремс, минь тосо свалшкань участникть. Аволь весть сайнинек васенце ды омбоце таркатнень. Тов сакшныть эрьва косто ламо пелькстыцят. Улить, минек ладсо, вузсо тонавтницят. Истямо конкурссо ули мезе ваномс, кинь пельде тонавтнемс ды невтемс эсь прят.
Эрзянь ды мокшонь оршамопельтне косо ансяк эзть невтеве, Россиясо ды омбо масторсояк. А сатыть газетань лопатнеяк, бути весе сёрмадомс. Коллекциятнень сцена лангсо невтить Национальной культурань институтонь эрьва кодамо ёнксонь коряс студенттнэ. Теде икеле мартост важодить хореографтне, режиссёртнэ-постановщиктне.
Вана тедеде Ирина Тюрина студенткась казевсь омбоце степенень дипломсо «Арт-Авеню» модань театрань ды дизайнерэнь Раськеютконь Х-це фестивальсэ-пелькстамосо. Сон тонавтни нилеце курссо. Весемезэ сынст группасо ансяк кото ломанть. Тейтертне прядсть художественной школат, кие – художественной училища. Ней мельспаросо тонавтнить тесэ. Тедеде пурнасть од группа, ков васенцеде састь тонавтнеме кемень ломанть. Истя ламо вестькак арасель.
Институтонь «Иненармунь» модань театрадонть пачтясь учебной мастерэсь Ольга Фридовна ДАВЫДОВА. Сон тесэ важоди кавксоце ие:
– Минек модань театрасо ламо коллекцият, весемезэ малав 200 костюмт. Весе сынст тонавтницятне стыть мифологиянь, фольклоронь ёнкстнэнь тевс нолдазь. Сынь кастыть ёрокчист, стамосо ды викшнемасо арсить мезеяк од ды, нама, а стувтыть минек раськень койтнень-кирдатнень. Стамо ушодыть омбоце курссо тонавтнемстэ. Васняяк тонавтнить тееме аксессуарт: сумкинеть, шляпинеть, цецят, эрьва кодамо материалсто мазылгавтомат. Кенерить тонавтнеме теориянтькак. Мейле кундыть покш тевс – костюмтнес. Видьстэ мерян, аволь шожда вейсэндямс неень шкань стамонть ды фольклорсто, моротнестэ саезенть. Эрьва тешкскенть ули кодамо-бути смустезэ. Весе сынь кандыть паро, васенце таркас аравтови семиясь, ломантне, раштамось. Эрьва костюмонь стамонтень путозь ламо вийть, вечкема, седейлембе. Секскак оршамопельтне лисить валдот, сельмс каявицят, сынь тукшныть мельс ваныцятнень туртов. Тесэ тонавтнить сырнень кедь марто тейтерть. Тонавтнить аволь ансяк стамо, кода ветямс прянть ломантнень марто, кода важодемс командасо. Яла тенст кортан: стамось свал маштови эрямосонк. Ды монськак одтнэнь пельде тонавтнян, а мезть сёпомс.
О.Ф. Давыдова тонавтнесь Саранскоень П.Ф. Рябов лемсэ 1 № художественной школасо. Прядсь Московонь ёнкссо Калининградонь механико-технологической техникум. Заочна тонавтнесь Текстильной ды шожда промышленностень институтсо. Кармась инженерэкс-технологокс. Валонзо коряс, техникумсо макссть пек паро содамочить. Зярыя шкань перть важодсь кудосо, ламо стась ломантнень туртов оршамопельть. Ней вана сонсь тонавты ды путы превс.
– Косо важодить тонавтницянк вузонь прядомадо мейле?
– Сынь молить тонавтомо эйкакшт художественной школав. Важодить театрасо костюмонь коряс художникекс, саемга, Елена Трушина, Елена Киреева. Кить-бути туить Московов ды Санкт-Петербургов. Кой-кить стыть оршамопельть кудосо, улить заказост. Ды те пек паро, явомс мель вечкевикс тевентень. Сынь стыть лия ёнов а молиця оршамот, истямо киньгак лангсто а неят.
Тонавтыцятне ды студенттнэ эрьва чи тесэ кирдевить кувать. Стыть, кодыть, викшнить. Улить стамонь вадря машинкаст. Ёвтыть мелест вейкест-вейкест туртов, лездыть тевсэ ды валсо. Коцтонть ды лия материалтнэнь лезды рамамс университетэсь. Сынь ёвтыть покш сюкпря Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь ректоронтень С.М. Вдовиннэнь ды Национальной культурань институтонь прявтонтень С.А. Исаеванень.
Татьяна МАТОРКИНА
Фототне Эдуард Ретунскиень