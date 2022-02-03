«Содамс ды вечкемс раськень койтнень»

Истямо лем ало вастовома январень 26-це чистэ ютась республикань эйкакшонь музыкальной школасо-интернатсо. Сонзэ ютавтыцятнень ютксо – А. С. Пушкин лемсэ библиотекасо, «Луч» Культурань кудосо важодицятне.
Вастовомась алтазель эрзянь, мокшонь раськетнень коест-кирдаст содавтомантень. Кода седикеле эрзятне ды мокшотне тешкстасть ламо пингень перть ладявозь коест, вастовомасонть ёвтнесь школасо тонавтыцясь В. П. Толкачева.
Неть койтнень ютксо, кода тешкстызе кортыцясь, сехте покш тарка саить сетне, конат ютавтневсть телень шкасто. Сынст ютксто сехте содавикс ды вечкевикс покш чикс лововсь Роштовась. Седикеле сонзэ пек учость ды анокстасть тензэ эрьва кудосо. Кудазораватне пансть-пидесть тантей ярсамопельть. Учость калядыцятнень, конатнень туртов кенкштнень эзть пекстне а чить-а веть. Мекевлангт, вастылизь мельспаросо, озавтылизь морга экшс, андылизь-каванилизь ды мартосткак максыльть прякат-сюкорот.
Истямо ладсо невтезель сценкаськак, конань анокстызь «Ламзурь» ансамблясо морыцятне. Кудазоравась (сонзэ роленть налксизе библиотекасо важодицясь Н. В. Бочканова) каштомонь уштомсто снартнесь содамс, кодамо карми од иесь. Совавтсь пенге берёма, кармась ловомо пенгетнень: «Сусик, мешок. Сусик, мешок». Пенгетне прядовсть «сусик» валонть лангс. Лисни, иесь карми сюпав.
Каляда! Бабам пансь прякинеть,
Каляда! Койминесэ кайсинзе.
Каляда! Коцькерьгансо таргсинзе.
Каляда! Лавця ланга кайсинзе.
Каляда! Сельме неи, кедь а
саты…
Истя моразь-киштезь совасть калядыцятне («Ламзурь» ансамблясо морыцятне). Седикеле сынь паргине-кептерне марто якильть кудодо кудос, эрьва кода наряжазь. Оршнильть чамакст, кедезэст сайнильть, мезе муильть кудосо: пачалгот, пенчть-кечеть, каштомонь пекстамо кшнить. Эйсэст чавозь-калдордозь ды моразь-киштезь ютылизь весе веленть.
Калядыцятнень мельга совась Роштовань бабась. Лангозонзо каязь минень-сюнонь панкссо стакшнозь лытка. Кедьсэнзэ эчке олога. Роштовань бабась истят вастовоматнесэ сайсь сехте неявикс тарка. Сон, васняяк, пшти сельмесэнзэ ваннылинзе од тейтертнень теевксэст, мезес сынь тонадсть иень перть. Мейле ютавтыль налксемат, эрьва кодат пелькстамот. Те вастовомасонть эсензэ налксематнесэ ды киштематнесэ Роштовань бабась (сонзэ роленть налксизе Р. С. Зорькина) сизевтинзе покштненьгак, вишкинетненьгак. Эряви меремс, Раиса Сергеевна те рольсэнть аволь васенцеде. Эрзянь кезэрень койтнень сон содасынзе седе а ков парсте. Эсь шкасто сон кувать аштекшнесь библиотекасо, ловнось фольклоронть ды этнографиянть марто сюлмавозь книгат, «таргсесь» эйстэст весе сень, мезесь стувтозь. Сынст коряс сёрмадсь сценарийть, конат лиссть башка пусмос. Сонзэ лемезэ «Шумбрачи, тиринь мастором!».
Музыкальной школасо-интернатсо вастовомась ютась седе а ков парсте ды лембестэ. Пурнавозтнень ёжост паролгавтызь кода эрзянь, мокшонь кельтнесэ моротне, истя эрьва кодат налксематне ды пелькстамотне. Сынст пингстэ весемеде пек кецнесть эйкакштне. Сынь эрьва ёндо невтизь ёрокчист. Яжасть пря содамоёвкс лангсо, морасть морот, ловность валморот, седясть музыкальной инструментсэ, виест варчнесть эрьва кодамо пелькстамотнесэ. Мелест седеяк витизь казнетне, конатне максозельть А. С. Пушкин лемсэ библиотеканть ды «Литова» эрзянь авань вейсэндявксонть пельде.
Вастовомась прядозель вейсэнь моросо ды тантей прякадо каванямосо.
Раиса ЩАНКИНА