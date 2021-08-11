Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудосо» ютавтозель «субботник»

Таго ледстясынек, те иесь, ламо вейсэндявкстнэнь мелест коряс, Мордовиясо яволявтозь В.И. Ромашкинэнь иекс ды сюлмавозь сонзэ чачома чистэ 70 иетнень топодеманть марто. Иенть перть ютавтовить эрьва кодат вастовомат, вейсэнь кортамот.
Теке марто весе вийсэ моли анокстамось «Вейсэнь ундокст» чувтосто керсицянь ды «Торамась терди» кезэрень моронь фестивальтненень. Сынь кармить ютамо таштамковонь 6-це чистэ саезь Йовлань Оло лемсэ «Этно-кудо» музеенть перька таркасонть. Кеветее иень перть, зярс эри те музеесь, тосо ламо-мезесь полавтовсь ды таштомсь. Инжетнень самозост сонзэ эряви ванськавтомс, витнемс-петнемс пирявкстнэнь, теемс од эземть. Неть тевтнень эсест лангс саизь оргкомитетс совицятне. Оймсема читнестэ кармасть сакшномо лезксэнь максомо. Васенце истямо «субботникесь» ульнесь медьковонь 10-це чистэ. Ютазь субутасто сынь таго пуромкшность тов ды, ков сатотсть виест, лездасть музеень азортнэнень анокстамс сыця фестивальтненень.
Эряви меремс, тевтнеде ульнесть аволь аламо. Сынь сатотсть весенень. Кить таргсесть-леднесть зыянов тикшетнень, сюлмсесть тенстть, кить витнесть эземтнень, одкстомтсть илейстэ теезь пирявксонть. Стяко эзть аште эйкакштнеяк. Сынь кандтнесть тикшетнень, коське тарадтнэнь, кепсесть эйсэст башка аштиця крандазс. Сехте стака тевесь ульнесь таргсемс чувтосто теезь ташто скульптуратнень ды, иляст наксадо, ваднемс пичеойсэ ды мекев стявтнемс тарказост. Кой-конатнень, иляст аште ки лангсо, савсь кандомс лия таркав. Те тевесь максозель цёратненень.
Теде башка ютавтозель оргкомитетэнь промкс, косо кортазель седе, кода молить тевтне В.И. Ромашкинэнь эрямодо ды шкинемадо книганть нолдамонзо марто. Сон, кода пачтясь «Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтось П.В. Рябов, анок, курок макссызь печатьс. Книганть нолдамс ярмактне пурназь ломань ланга. Фестивальтнень ютавтомс ярмакт учить «верде». Зярс, келя, сынь арасть.
Фестивальтнень шкасто арсеви ютавтомс «вейсэнь кортамот» (кругловой столь). Эйзэнзэ тердевить инжеть лия ёндо. Келя, алтасть самс Удмуртиясто – содавикс морыцясь Надежда Уткина, Эстониясто – музыкантось Арво Сурво. Сынь парсте содылизь В.И. Ромашкинэнь, ули мезе ёвтнемс вейсэнь вастневематнеде.
«Субботникесь» прядозель вейсэнь морга экшсэ. Кода свал, пидезель тантей ям, керсезельть эмежть, конатнень эсензэ пирестэ кандынзе «Этно-кудо» музеень азоравась Р.В. Водясова. Эрьва ков кенериця, Раиса Васильевна се чистэнтькак виде паро пракшнось пильге лангсто.
Эрявсь вастомс музеев сыцятнень. Тов иень перть а лотксить сакшномодо эрьва ёндо ломанть, кить бажить седе ламо содамс эрзянь содавикс музыкантонть, фольклористэнть, «Торама» ансамблянь теицянть эрямодо, сонзэ шкинемадо. Се чистэнтькак сындест аволь аламольть. Кить – ялго, кить – машинасо, кить – автобуссо. Вейке автобуссонть ульнесть 20 ламо эйкакшт. Сынь, келя, састь натой Московсто ды аволь васенцеде. Раиса Васильевна, коень коряс, вастынзе сынст эрзянь оршамосо ды кши-сал марто. Ютавтынзе музейганть, невтнинзе весе экспонаттнэнь, ёвтнесь, кие ульнесь В.И. Ромашкин, макснесь толковамот эйкакштнень кевкстемаст лангс.
Ушосо чувтонь скульптуратнень ванкшномадо мейле эйкакштне эзть кирдеве, мольсть пирявксонь теицятнень малас. Эрзянь цёрась А. Стенчин, кона сонсь сайсь мель молемс лездамо, покш мельсэ невтнесь ды тонавтсь эйсэст илейстэ пирявксонь тееме. Седеяк покш казнекс эйкакштнень туртов ульнесь морось, конань серьгедизь Андрей Ромашкин ды Екатерина Модина, кить се шкастонть лездамо сазтнень ютксольть. Истямо ладсо вастовоманть эйстэ кадовсть паро мельсэ эйкакштнеяк, «субботникев» сазтнеяк.
Анокстамотне эзть прядово. Сынь кармить молеме семс, зярс а ютыть вере ёвтазь фестивальтне. Каднови ансяк озномс, сынст ютавтомантень илязт уле кодаткак пирявкст.
Раиса Щанкина
Эряви меремс, тевтнеде ульнесть аволь аламо. Сынь сатотсть весенень. Кить таргсесть-леднесть зыянов тикшетнень, сюлмсесть тенстть, кить витнесть эземтнень, одкстомтсть илейстэ теезь пирявксонть. Стяко эзть аште эйкакштнеяк. Сынь кандтнесть тикшетнень, коське тарадтнэнь, кепсесть эйсэст башка аштиця крандазс. Сехте стака тевесь ульнесь таргсемс чувтосто теезь ташто скульптуратнень ды, иляст наксадо, ваднемс пичеойсэ ды мекев стявтнемс тарказост. Кой-конатнень, иляст аште ки лангсо, савсь кандомс лия таркав. Те тевесь максозель цёратненень.
Теде башка ютавтозель оргкомитетэнь промкс, косо кортазель седе, кода молить тевтне В.И. Ромашкинэнь эрямодо ды шкинемадо книганть нолдамонзо марто. Сон, кода пачтясь «Эрьмезь» вейсэндявксонь прявтось П.В. Рябов, анок, курок макссызь печатьс. Книганть нолдамс ярмактне пурназь ломань ланга. Фестивальтнень ютавтомс ярмакт учить «верде». Зярс, келя, сынь арасть.
Фестивальтнень шкасто арсеви ютавтомс «вейсэнь кортамот» (кругловой столь). Эйзэнзэ тердевить инжеть лия ёндо. Келя, алтасть самс Удмуртиясто – содавикс морыцясь Надежда Уткина, Эстониясто – музыкантось Арво Сурво. Сынь парсте содылизь В.И. Ромашкинэнь, ули мезе ёвтнемс вейсэнь вастневематнеде.
«Субботникесь» прядозель вейсэнь морга экшсэ. Кода свал, пидезель тантей ям, керсезельть эмежть, конатнень эсензэ пирестэ кандынзе «Этно-кудо» музеень азоравась Р.В. Водясова. Эрьва ков кенериця, Раиса Васильевна се чистэнтькак виде паро пракшнось пильге лангсто.
Эрявсь вастомс музеев сыцятнень. Тов иень перть а лотксить сакшномодо эрьва ёндо ломанть, кить бажить седе ламо содамс эрзянь содавикс музыкантонть, фольклористэнть, «Торама» ансамблянь теицянть эрямодо, сонзэ шкинемадо. Се чистэнтькак сындест аволь аламольть. Кить – ялго, кить – машинасо, кить – автобуссо. Вейке автобуссонть ульнесть 20 ламо эйкакшт. Сынь, келя, састь натой Московсто ды аволь васенцеде. Раиса Васильевна, коень коряс, вастынзе сынст эрзянь оршамосо ды кши-сал марто. Ютавтынзе музейганть, невтнинзе весе экспонаттнэнь, ёвтнесь, кие ульнесь В.И. Ромашкин, макснесь толковамот эйкакштнень кевкстемаст лангс.
Ушосо чувтонь скульптуратнень ванкшномадо мейле эйкакштне эзть кирдеве, мольсть пирявксонь теицятнень малас. Эрзянь цёрась А. Стенчин, кона сонсь сайсь мель молемс лездамо, покш мельсэ невтнесь ды тонавтсь эйсэст илейстэ пирявксонь тееме. Седеяк покш казнекс эйкакштнень туртов ульнесь морось, конань серьгедизь Андрей Ромашкин ды Екатерина Модина, кить се шкастонть лездамо сазтнень ютксольть. Истямо ладсо вастовоманть эйстэ кадовсть паро мельсэ эйкакштнеяк, «субботникев» сазтнеяк.
Анокстамотне эзть прядово. Сынь кармить молеме семс, зярс а ютыть вере ёвтазь фестивальтне. Каднови ансяк озномс, сынст ютавтомантень илязт уле кодаткак пирявкст.
Раиса Щанкина