«Улить таркат, кодат а эрсить ёвкссояк…»

Эйкакшпингстэ саезь минь вешнетяно истят таркат, косо аёвтавияк кода мазый ды паро. Истят таркатнень ванномаст кисэ эйстэнек кой-кить азё вешнек ков анокт ардомс ды мейле, тосто велявтозь, прянь шназь ёвтнемс: «Ков понгонинь – лия истят таркат минек масторсо а муяткак».



Эка, дугай, манчат! Муят. Ды аволь ансяк истят, седеяк парт. Ды тов понгозь, секень вант, мерят: «Мон тень неян аволь чистэнь, неян онстон». Аволь умок (медьковонь 31-це чистэ) моненьгак савсь марямс неть ёжомарямотнень. Пачколинь истямо таркас, кодат ёвкссояк, маряви, а эрсить. Тосо весемесь дивавтнесь. Ков аволить варшта – седейганть лембе валовиль, ков аволить кая сельме – кеняркс саинзилить. Чувтот а чувтот, куракшт а куракшт эрьва косо касыть. Ламотнень эйстэст икеле эзинь некшнеяк. Цецятнеде кортамскак а сави. Сынь эрьва косот. Веенст мода ланга касыть, омбонст кудотнень вальмаст певаяк, эрьва кува стявтнезь палмантнень лангаяк, совамо таркасо чирьке ёнов молиця ортатнень велькскаяк нурьгить ды сельме кецявтыть. Мерят, весе велесь ваясь цеця потс.

Седе потс ютазь, седеяк а кирдеват дивамодонть. Вана пачк неявиця пирявкс экшсэ якить зярыя покш ракшат. Неть, келя, зубрат. Лия таркасо – верблюдт, идем реветь (ламат). Ве ёно сёлтсонть киньгак эйстэ апак пеле укшныть ашо мацейть-галат, мельгаст – седе вишка яксяргот. Лия нармунтне эрить кшнинь уськестэ теезь покш пизэсэнть (клеткасо). Ютксост беркутт, павлинт ды истя седе тов. Ракшатнеде ды нармунтнеде, келя, тесэ 50 ламо лемень, касовкстнэде 100 ламо породань.

Те «ёвксодо ёвксонь» таркась, кона истя лемдезьгак – «Райское поместье», аволь косояк сисем иневедень томбале, сон ашти шабра Пенза ёнксонь Белинской буень Даньшина велесэ. Саранскойстэ тов ардомс 260 вайгельбеть. Неень шкасто, зярдо весень улить чары лангсо эсест «лишмест», истянь кувалмосо кинть печтясак 2-3 часос. Виде, веленть видьс кадовозь 8 вайгельбетнень машинатненень сави ютамс ков седе кувать. Советской Союзонть пингстэ асфальтсо ацазь те кись ней тапазь-яжазь истя, эзганзо машинатне аволь ардыть – лыказь лыкить. Те, кода мейле маринек тосонь эрицятнень пельде, вейкине асатыкс, конань витемадонзо мелявксонть эсест лангс паро ладсо эряволь саемс Белинской буень прявттнэнень. Те эряви васняяк сень кис: Даньшина веленть лади совавтомс туристической таркатнень юткс, кодамокс ловови Лермонтовонь «Тарханы» музеесь-заповедникесь, кона ашти те веленть эйстэ аволь пек васоло (30-шка вайгельбень тарка), седеяк маласо В.Г. Белинскоень музеесь. Сестэ эно мекс а кундыть кинть витнеме? Тень коряс кевкстемась, марят, кепсеви свал. Кепедезель сон минек марто вастовомасонтькак. Теде кортамонок поладсынек седе тов. Васня аламошка ёвтнетяно седе, кода мокшонь кезэрень Даньшина велесь (сонензэ топодсть 300 иеть), кона, ловт, ёмамо лангсоль, кармась ней лексеме од лексемасо.

Чачома велензэ

туртов

макссь од эрямо

Истямо мазыекс велесь ульнесь аволь свал. Кеменде ламо иеде икеле, кода ламо лия велетнеяк, сон пачколесь ёмамос. Икелень 1500 ломантнень эйстэ велесэнть кадовкшность ансяк 150 эрицят. Сехте покш куросонть, конань лемезэ Луга веле, эрицят ульнесть ансяк ниле кудотнесэ. Вейкесэнть эрясть Николай Михайлович ды Екатерина Николаевна Пиксинтнэ. Кавонест пингест перть яжасть карязт колхозсо. Николай Михайлович трактористэль, мейле бригадирэль, Екатерина Николаевна скалонь потявтыцяль. Сынь вейсэльть кодгеменде ламо иеть. Екатерина Николаевна кувать сэредемадо мейле аволь умок кулось. Николай Михайлович нейгак шумбрачисэ ды валдо превсэ. Нейгак паро мельсэ ледстни икелень эрямодонть. Эзизе стувто се васоло шкантькак (те ульнесь 1936 иестэ), зярдо велетнева якась вачочись. Сестэ тензэ ансяк кото иельть. Ялатеке нейгак сельмензэ икеле ашти, кода ломантне кулсесть апак лотксе. Калмамскак, келя, кулозтнень ульнесь а кинень. Тельня кадылизь апак калма. Уловонть лангс ёртнильть лов ды весе. Тундось сыль, ловонть алдо лисильть кулозтнень уловост. Велеванть пижнемат-авардемат туильть.

Шкась мольсь, эрямось полавтовсь. Курок Пиксинтнэнь сисем эйкакшост (колмо тейтертне ды ниле цёратне), покшсто касозь, нармунь ладсо ливтнесть лия таркава. Покштнень мельга тусь Николай веженсь цёрасткак.

Ней Николай Николаевич Пиксин – содавикс адвокат. Московсо топавты адвокатонь «Пиксин и партнеры» бюронь прявтонь тевтнень. Эрямозо ладявсь, кода нетяно, аволь беряньстэ. Чарькодеви, тень кисэ сонензэ савсь ламо стакачинь пачк ютамс, тонавтнемстэ превть-удемть яжамс. Школадо мейле тетязо ильтизе Московов ды мерсь молемс тонавтнеме Тимирязевень велень хозяйствань академияв. Николай эзизе топавто тетянзо кармавтоманть, максынзе документэнзэ М.В. Ломоносов лемсэ МГУ-нь юридической факультетэв. Тосо весе киськесэ варчизе студентэнь а шожда эрямонть.

Курок саизь армияв. Кода немецень келень парсте содыцянть, ильтизь военной переводчикекс Германияв. Тосо эрязь ды тосонь койтнень марто содавиксэкс теевезь, макссь вал таго велявтомс тей тонавтнеме. Валонзо топавтызе. Зярдо Московонь университеттэ мейле тердизь Тюбингенэнь (Германия) университетэнь магистратурасо тонавтнеме, Николай апак кавтолдо, кода сонсь ней ледстни, «каладо джинсасо ды вейкине панарсо» сыргась омбо масторов содамочи мельга. Тосо сонзэ пек парсте вастызь ды лездасть сонзэ тонавтыцянзо, мезенть кис Николай Николаевич нейгак а лоткси тенст сюконямодо. А стяко эсензэ родонь-раськень поместиясо вейке кудось теезь Германиясо эриця сеть ломантнень ледстнемга ды лемдезь «Бавариянь немецень инжекудокс». Истямо казне, келя, эзть учне сынсь тонавтыцянзояк ды пек кецнесть, зярдо сакшность инжекс Даньшинав.

Чаво кудотне

марявсть

тензэ уроз эйдекс

Кода ды зярдо Пиксинэнь превс сась мелесь одс вельмевтемс чачома велензэ? Вана кода теде ледстни сонсь Николай Николаевич: «Аштян та-кодамо вокзалсо, а, паряк, аэропортсо – стувтыя. Интернетэв совамсто сельмень икелев понгсь статья истямо лем ало: «Велетне кулома лангсот». Арсезевинь монгак: эсень чачома велесэньгак кудотне чамить. Ки соды, паряк, кемень-кеветее иень ютазь а кадови вейкеяк кудо. Минек куросонть ней ансяк колмошка кудот кадовсть. Вейкесэнть Матря патям эри, омбоцесэнть – Таня патям. Таго вейке шабра авине. Ды весе. Чаво кудотне монень марявсть урозокс кадовозь авардиця эйдекс».

Кодамокс ульнесь Луга велесь икеле, ёвтнить се шкастонть теезь фототне. Сынст ванкшнозь, чарькодят, мезенть марто савсь эшкевемс Пиксиннэнь, зярдо ушодсь арсеманзо совавтомо эрямос. Те ульнесь 2010 иестэ. Вете иетнень перть эсензэ ярмак лангс теезельть комсте ламо строявкст (эрямо кудот, церькова, раськень оршамонь музей, спортивной зал, раськень киштемань кудо, сёлт ды истя седе тов). Одкстомтозель Луга веле куросонть электричествань, газонь ды ведень максыця весе оборудованиясь, ломанень ютамо таркатне ацазельть валаня кевсэ ды плиткасо. Ней Даньшина веленть лади совавтомс туристэнь якамо таркатнень юткс. Нейке уш тей а лотксить сакшномодо туристт эрьва ёндо. Ульнесть ломанть Россиянь истят оштнестэ, кода Москов, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Тамбов, Пенза, Саратов, Ульяновск, Самара, Екатеринбург, Нижней Новгород, истя жо омбо масторсто: Америкасто, Германиясто, Швейцариясто.

Теде башка, тесэ ютавтневить эрьва кодат покш чить. Вейкесь эйстэст – «ДаншиноFest» историко-культурной фестивалесь, кона ульнесь кавксть (тедеде анокстыть колмоценть) ды ков сакшность эсест шкинемаст невтеме морыцянь-киштицянь коллективть, раськень оршамонь дизайнерт. Весемезэ пурнавкшность 3-4 тёжат ды седеяк ламо ломанть. Сынст, келя, эзизе тандавто берянь киськак.

Тосо вастыть свал паро мельсэ ды

седейшкава

Ды косто иляст уле инжетне, сынст тосо вастыть свал паро мельсэ ды седейшкава. Истя жо лембестэ вастымизь се чистэнть минекак. Васолдо ардомадонть мейле васня – тантейстэ каванямкат. Невтезель апокш концерт. Эйсэнзэ киштемань ёрокчист невтизь тосонь эйкакштне (ютксост кавто цёрынетне – эсензэ Николай Николаевичень). Сындест тесэ аволь пек ламо. Тень лангс апак вано, сынст туртов панжозь киштемань кудо, косо киштеме эйсэст тонавты те тевсэнть пек ёроков ломань, кона тердезь пек васолдо.

Мельспаро ульнесь таго марямс В.И. Ромашкин лемсэ «Торама» ансамблянь морыцятнень. Сынь, келя, тесэ аволь васенцеде. Сакшныть Н.Н. Пиксинэнь тердеманзо коряс. Весемева неяви, Николай Николаевич пек вечки сынст кунсоломо. Истя жо вечки ваномо раськень оршамотнень лангс. А стяко Саранскойстэ сакшность Национальной культурань институтсто кавто од тейтернеть, мартост вузонь прявтось Т.Н. Сидоркина ды сынст тонавтыцяст. Раськень оршамосост, кода «Парынза» ансамблянь морыцятнеяк (сынь састь Е.Е. Ледяйкинэнь марто), седеяк мазылгавтсть Луга веле куронть.

Меценаттнэнь

путовксост

раськень культуранть

ванстомасо

Эряви меремс, тов минь якинек аволь ансяк тосонь мазычитнень ванкшномо. Ютавтомс вейсэнь промкс Пенза ёнксонь Белинской буень Даньшина велесэ, тень коряс васенце меленть ёвтызь Эрзянь, мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь ветийтне. Сынст ушодксост коряс анокстазельгак вастовомась. Эйзэнзэ пурнавкшность те вейсэндявксонь прявт курос совицятне. Сакшность аволь ансяк Мордовиясто, лия регионтнэстэяк: Саратовань, Ульяновскоень, Пензань ёнкстнэстэ, натой Сургутсто (те – ХМАО-Югрань мокшэрзянь вейсэндявксонь прявтось Геннадий Сергеевич Наркаев).

Промксонть, кона ютась менель ало, панжизе Эрзянь, мокшонь раськень регионъютконь вейсэндявксонь прявтось Ю.А.Мишанин. Юрий Александрович тешкстызе: «Минек раськестэ лиссть аволь аламо ломанть, кить теевсть пек сюпавокс. Ансяк аволь весе эйстэст анокт лездамс эсест раськень культуранть кепедемань ды седе тов сюпалгавтомань тевсэнть. Тень таркас ламот седе шождасто ярмакост ютавтыть лия масторсо паро кудонь, яхтань ды лия-мезень рамамс. Николай Николаевич Пиксин сеть аламотнень ютксто, кить эсест лангс сайсть мелявкс одс вельмевтемс чачома веленть. Те – покш тев, конадо эряви кортамс ды ёвтнемс эрьва косо ды апак лотксе».

Теке марто Юрий Александрович ледстинзе лиятнень леместкак, кить покш путовкс теить минек раськенть лезэс. Неть – Е.Е. Ледяйкин, А.А. Учеваткин (Мордовия), В.А.Софонов (Ульяновск), С.А. Мальцев (Пенза), В.И. Кривошеева (Саратова), Г.С. Наркаев (Сургут) ды лият. Весе сынь промкссольть ды эрьвантень эйстэст ульнесь мезе ёвтамс седе, кода ладить тевест эсь таркасост, мезе теезель ёвтазь регионтнэсэ меельце иетнень перть.

Токазельть кой-кона асатыкстнэяк. «Тюштя» вейсэндявксонь прявтонть П.В.Мигуновонь мелявтовты се, мекс лавшосто эрямос совавтовить спортонь коряс истят пелькстамотне, конатне ульнесть эсенек раськенть эрямосо. Стувтозь, кода тенст мерить, «мокшнасо» тюрематнеяк. Те коесь кадовсь ансяк ды нейгак эри Пенза ёнксонь Белинской буень велетнесэ. Тосо эриця ломантне эрьва иестэ Троицянь чистэ пурнавкшныть а васолга чудиця Чембар леень керш берёк чирес. Морамодо ды киштемадо башка од ломантне ушолить виест варчнеме мокшнасо. Мельгаст кочкильть ваныцят. Кие прыль масторов, сень токамс а меревиль.

Кортазель «Шумбрат» покш чидентькак, конань ютавтомазо ладязель таштамковсто. Ансяк пандемиянть кувалма сонзэ ютавтома шканть сави кандомс седе удалов.

Мордовия Республикань Культурань, национальной политикань ды архивень тевень коряс министрань васенце полавтыцясь А.И.Карьгин ёвтынзе весе пурнавозтнень мелест: «Ванстомс Россиясо эриця весе раськетнень культураст – те вейсэнь тев. Культуранть апак вансто, верев а кепедеви экономикаськак. Секс весементь эряви теемс велувсо ды вейсэ».

Весе кортыцятне седейшкавань сюкпрят ёвтасть Даньшина велень азортнэнень, васняяк, нама, Николай Николаевич Пиксинэнь лемс, кинь вийсэ тесэнь эрямось кармась чавомо ванькс лисьмапря ладсо. Промксос пурнавозтне шнызь Ю.А. Мишанинэнь тердеманзо пшкадемс Пенза ёнксонь прявттнэнень энялдома марто – седе курок витнемс Даньшина велев ветиця кинть. Сон, те кись, эряви аволь ансяк эстензэ велентень, сон эряви весенень, кить бажить содамс, кодат мазый таркат улить масторсонок ды кодат превей, тевсэ лакиця ломанть эрить велетнесэ.

Ёвтнемам арсян прядомс превей валтнэсэ, конат саезь «Мысли и афоризмы В.Г.Белинского» книгастонть. Сонзэ нолдамосо покш лезкс макссь Н.Н.Пиксин. Валтнэнь ёвтыцяст – рузонь ине сёрмадеесь, критикесь Виссарион Григорьевич Белинский, кинь эйкакшпингезэ истя жо ютась Пенза ёнксонь модатнень лангсо – Чембарсо (ней Белинский). Валтнэнь кадсынь рузокс: «Отрекись от себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое корыстное я, дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай свое соединение с Богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства». Истя сёрмадсь В.Г. Белинский, некеть койтнесэ эризе эрямонзояк. Истямо ки эстензэ кочкась Николай Николаевич Пиксингак, кинь туртов васенце таркасо свал кармить улеме истят вешематне: улезэ свал ванькс ойме потсо ды весементь, мезе ули эсеть эйсэ парось – вечкеманть, седеймарямонть – максомс малавикстнэнь, чачома тарканть, эсь масторонть лезэс.

Раиса Щанкина.

Саранск ош, Пенза ёнкс, Даньшина веле, Саранск ош