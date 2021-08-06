Наталия Ермаков: «Вастовоматне ды кортнематне лездыть келенть ды культуранть ванстомасо»

Эрзятне ды мокшотне эрить аволь ансяк Мордовиясо ды Россиянь лия регионтнэсэ, минек раськень ломантнеде ламо омбо масторсояк. Истя, эрзянь тейтерь-авась Наталия Ермаков (тейтерькс Константинова) эри Эстониясо, Таллин ошсо. Эстонияв туемадо ды лия масторсо эрямодо, тиринь келенть, культуранть ды койтнень-кирдатнень ванстомадо сон ёвтнеськак минек газетантень.
Наталия чачсь-кассь Орданьбуень райононь Лувне велесэ. Школанть прядомадо мейле арсизе топавтомс эсь эйкакшпорань бажамонзо – улемс тонавтыцякс ды мольсь тонавтнеме Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэв.
– Монь авам весе эрямонзо алтызе тонавтыцянь тевентень, раськесэнек пек ламо тонавтыцят, – ёвтни Наталия Ермаков. – Монень свал вечкевиль литературась, пек вечкан ловномо ды свал арсилинь, поладса авань тевензэ – карман тонавтыцякс. Истя кочкия эрзянь филологиянть ды карминь студенткакс. Сестэ университетсэ ульнесь студентэнь полавтомань программа. Сонзэ юрсо сёрмадынь сочинения «Мекс мон вечкса эсь эрзянь келем? Мезе мон теян, кода сонзэ ванстан?». Ды истя понгинь Эстонияв. Тосо вейке ие тонавтнинь эстононь келенть, культуранть. Мейле карминь тонавтнеме финнэнь келенть, мон – финнэнь филолог.
Седе тов эрзянь тейтересь кармась тонавтнеме культуранть ды важодеме культурань тевтнесэ.
– Прядыя культурань магистратуранть ды карминь арсеме, пароль бу улевель мезеяк седе покш теемс, карминь тонавтнеме докторантурасо ды кото иеть кода анокставсь «Лайшематне ды урнематне минек Орданьбуень районсо» докторонь важодемам. Истямо важодема теде икеле теекшнесь ансяк М.Е. Евсевьев. Ды вана анокстынь монгак.
Весе лайшематнень ды урнематнень, конат важодемасонть ванновсть, мон пурнынь экспедицияв яказь. Ламо шкань перть пурнынь сынст. Саинь Орданьбуень райононь ламот велетнень.
Монь мельсэнь ашти, Мордовиянь университетсэ тонавтнемстэ минек группанок практикань шкасто яксесь фольклоронь пурнамо. Сестэ истя жо Орданьбуень велетнева яксезь сыре ломантне ёвтнекшнесть пек ламо лайшемат ды урнемат. Ды, зярдо докторонь важодеманть анокстынь, якинь эсенек университетэв ды тосто муия се материалонть, конань минек группась пурнась се иестэнть, зярдо туинь Эстонияв.
Ней Наталия Ермаков – Эстононь Масторонь раськетнень ассоциациянь президент. Теде икеле кемзисемге иеть ульнесь Эстониянь Эрзянь-мокшонь вейсэндявксонь прявтокс. Кода тешксты Наталия, неть иетнень перть теезель аволь аламо: нолдазельть зярыя фильмат вейсэндявкстонть, примазельть ламо коллективть, пурназельть-теезельть эрзянь келень курсат.
– Мон монсь ламо сёрмадовкст ютавтынь эстононь кельстэ эрзянь кельс, эрзянь кельстэ эстононь кельс. Зярыя произведеният ютавтынек Арво Валтон марто. Те пек содавикс поэт, сёрмадей. Пек ламо важодтяно эйкакштнень марто, тонавтано сынст тиринь келенть ды культуранть вечкеме. Теньсэ эрятанокак.
Те иестэ телевидениясо минек вейсэндявкстонть лиссь фильма. Кадык аволь пек покш, ялатеке ланганок ёвтнесть Эстониянь телевидениясо. Те серия финнэнь-угрань раськетнеде. Ды вана тосо ёвтнесть эрзятнеде ды мокшотнеде.
Кода мерсь Наталия Ермаков, 2010 иень сёрмадстоманть коряс Эстониясо эрясть 435 эрзят ды мокшот. Сонзэ арсеманзо коряс, ней седе аламо. Теке марто, улить эрзянь ды мокшонь зярыя вейсэндявкст. Аволь ансяк Эстониянь Эрзянь-мокшонь вейсэндявксось, истя жо улить «Сятко» ды Пярну ошсо. Колмо вейсэндявкст, конат важодить эрзянь ды мокшонь культуранть ванстомга.
– Монь кавто цёран, сынст марто кортан эрзякс, школасо сынь кортыть эстэкс, тетяст марто – рузокс. Зярдо весе вейсэ пурнавтано, сестэ кортатано рузокс. Эрзянь келенть сынь чарькодить кавонест, кадык вишкинентень ансяк кавто иеть. Покшонтень кемнилее ды сон аламодо кортыяк, – тешксты Наталия.
Наталия Ермаков марто минь содавиксэкс теевинек «Равось – ояксчинь лей» раськеютконь этнокультурной экспедициянть-фестиваленть шкасто. Сон тосо ульнесь Эстониянь Эрзянь-мокшонь вейсэндявксонть пельде. Наталия тешкстызе, истят мероприятиятне пек лезэвть ды эрявикст.
– Сеть ломантненень, конат эрить омбо масторсо, паряк, Эстониясо, Финляндиясо, эли лиясо косо, миненек свал эряви сюлмавкс эсенек моданок, эсенек раськенек марто, – тешксты Наталия Ермаков. – Интернетэсь течи – тевесь паро, ламо мезе можна неемс-содамс. А зярдо тонсь неть вастовоматнесэ, кортамотнесэ важодят лиятнень марто – тевесь лия. Те максы пек ламо вийть ды тон седеяк домкасто неят, мезе эряви теемс, кона ёнов ютамс, мезе кепедемс-кастомс, мезе лангс ды кона ёнов ваномс. Те максы пек ламо: од арсемат, од вастовомат, од проектт. Ды седяк ламо мон карман содамо эсь ундокстнэде, культурадон, кельдень.
Юлия Еремина