Нацтеатрасо панжовсь Якшаматянь кудось

Эрзянь ды мокшонь раськень драматической театрасо панжовсь Якшаматянь резиденциясь. Эрьва чи эйкакштнень учи мельстуиця программа: кузонть перька киштемат, морамот, налксемат, содамоёвкст. Весе те моли часонь перть.
– Тедеде топодсть вете иеть, кода минек кедьсэ важоди Якшаматянь резиденциясь. Эрьва ие бажатано полавтомс программанть, совавтомс мезеяк од. Ней Якшаматясь лиси велосипедсэ! Кадык эйкакштне дивсить, кецнить ды аштить мельспаросо. Мереви токшемс Якшаматянть палканзо, арсемс седе, мезе веши седеесь, кода учи мелень топавтома. Эрьва эйкакшонть учи казне. Якшаматянь резиденцияв сакшныть аволь ансяк Саранскоень эйдетне, пачколить Пензань, Ульяновскоень, Нижегородской ды Московонь областтнень инжетне. Тедеде сыть тенек Московсто туристт, Якшаматя сынст карми вастомо, – ёвтнесь театрань прявтось Светлана Дорогайкина.
Якшаматянь резиденциясь ушодсь важодеме декабрянь 18-це чистэ саезь ды поладови декабрянь 30-це чис. Теде мейле – январень 2-це чистэ саезь 6-це чис. Билеттнэ микшневить кассасо. Театрань потмось пек мазылгавтозь, а уш мезть кортамс резиденциядонть! Весе цитни, палы, чары-вели. Якшаматянть ули башка тарказо, косо оймси, вакссонзо ашти горобия, конась пештязь казнеде.
Вана уш зярыя иень перть Якшаматясь – МР-нь заслуженной артистэсь Алексей Егранов, тензэ лезды Ловняськесь – МР-нь заслуженной артисткась Ольга Надорова. Истя жо улить лия геройть – Вармава (Ольга Земскова) ды Куйгорож/Кудатя (Евгений Благов). Васня сон невти прянзо аволь паро ёндо, эйдетне жо тонавтсызь, кода эряви, ды Куйгорожось тееви чевте седей Кудатякс. Теде башка, декабрянь 21-це чистэ театрасо лиси «Снежная королева» спектаклянь премьерась.
Минек Якшаматянть снимизь зярыя федеральной каналтнэ. Сон ёвты Россиянь эрицятненень Од иень коряс паронь арсемат.