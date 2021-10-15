«Куйгорожонть» эряви невтнемс Россиясо ды омбо масторсояк

Эрзянь ды мокшонь национальной драматической театрась велявтсь Дагестансто. Тосонь Махачкала ошсо ютась раськень театратнень масторлангонь II-це фестивалесь. Минек театрась тосо невтизе Валентина Мишанинань «Куйгорож» спектаклянть.
Фестивальсэнть пелькстасть кеветее театрат. Косто ансяк тов эзть сакшно, ульнесть эсенек регионтнэстэ ды Абхазиясто, Грузиясто, Южной Осетиясто. Путовкстнэнь ванкшнось жюрись ды макссь тенст питне. Кодамо изнявкс марто састь Мордовиянь артисттнэ, теде тенек ёвтнесть Нацтеатрасо.
– «Куйгорож» путовксонть невтекшнинек фестивальсэ-пелькстамосо Чувашиясо, Марий Элсэ, Татарстансо. Ялатеке талнынек. Аволь ансяк невтинек прянок, ванынек, кода лиятне важодить, кодат сынст раськень ды культурань сюпавчист, коест-кирдаст. Жюрись макссь тенек паро питне. Сынь мерсть: те спектаклянть эряви невтнемс аволь ансяк Россиясо, омбо масторонь фестивальтнесэяк. Сонзэ эряви невтнемс одтнэнь ды весень туртов. Кадык содыть, кода эряви путнемс тиринь кельсэ спектаклят. Эзинек арсеяк тов понгомс. Весемесь ютась пек парсте, – ёвтнесь Эрзянь ды мокшонь национальной театрань прявтось С.И. Дорогайкина.
Светлана Ивановна фестивалень пекстамсто нилексть лиснесь сцена лангс казне мельга. Тензэ макссть Дагестанонь Культурань министерстванть пельде Благодарность ды колмо дипломт: «За лучшую сценографию», «За лучшие костюмы» ды «За лучший музыкально-пластический спектакль». Те сехте покш казнесь. Сон кецнесь ды теке шкасто ризнэсь, артисттнэ арасельть вакссонзо, тукшность уш Саранскоев.
«Куйгорож» спектаклясь васенцеде невтезель 2019 иестэ. Сонзэ путыцясь – Россиянь ды Калмыкиянь искусствань заслуженной деятелесь Борис Манджиев. Сценографось – Анна Репина (Коми), хореографось – Рамиза Мухаметшина (Башкортостан). Весе сынь ней пурнавсть Саранскоев ды ёвтасть вейкест-вейкест туртов лембе валт.
– Фестивальсэнть невтезельть кеветее спектаклят. Весе сынь лия ёнов а молицят жанрань ды тематикань коряс. Дивань тевть, тынк раськень ёвксось-притчась неень шканеяк эзизе ёмавто смустензэ. Сон лади неень шкань эрямонтеньгак. Ды те алкуксонь панжома. Весе тешкстызь налксицятнень вейсэнь кеме важодеманть, лиякс меремс, ансамблевостенть. Паз мерезэ, кудосояк, эсенк кедьсэ максовольть питне, явовольть мель. Национальной театратне – виев таркат, косо гайгить ды ванстовить тиринь кельтне, – кортась Борис Манджиев.
Кода пачтясть инжетне, раськетнень кельсэ драматургиясь неень шкане ламонь туртов мелявкс. Пек аламо кадовсть эсь кельсэ сёрмадыця драматургт. Теке жо фестивальсэнть национальной театратне невтнесть классиктнень тиринь кельс ютавтозь пьесатнень.
– «Куйгорожсо» режиссёрось путызе весементь, мезе сёрмадынь пьесасонть. Мезеяк эзь киртя ды эзь путо эсензэ пельде. Весе седейсэ теизе, профессиональной ёндо парсте. Сюкпря тензэ. Те спектаклясь пурнась пек паро команда. Эрьвась тейсь покш путовкс. Секс сон тусь мельс ваныцятненень ды сайсь изнямонь таркат. Башка валт ёвтавлинь артисттнэде. Кода налксесть прявт геройтне Дмитрий Мишечкин ды Елена Гудожникова! Спектаклянть ваномадо мейле жюрис совицятне мерсть: «Тынь теиде тенек алкуксонь казне». Прянь апак шна мертяно, минек тешкстымизь Россиянь сцена лангсо, – кортась пьесань авторось, МР-нь народной писателесь В. И. Мишанина.
Елена Гудожникова (Сюмерьгень, прявт ролень налксицясь):
– Свал талнотано, зярдо ардтано спектаклянь невтеме Мордовиянь томбалев. Минь невттяно республиканть. Мелявттано, кода вастсамизь ваныцятне. Сюмерьгень ролесь тукшны мелезэнь.
Од путовкст
Ожоковонь 10-це чистэ театрань Вишка залсо ютась В. Красногоровонь «Его донжуанский список» спектаклянь невтемась. Сонзэ путызе А. Егранов.
Сундерьковонь 10-це чистэ невтеви А.Островскиень «Не всё коту масленица» комедиясь. Путыцязо – А. Анисимов.
Ацамковонь 8-це чистэ карми од путовкс – Р. Томань «Восемь любящих женщин». Режиссёрось – Т. Весеньева.
Эрзянь ды мокшонь национальной театрась ванды панжсы театрань од сезононзо. Минек учить мельстуиця путовкст.
Ожоковонь 14-15-це читнестэ – В. Мишанинань «Эрьзя. Валдос ливтиця» спектаклясь (путыцясь – Б. Манджиев). Сон алтави ине скульпторонть С. Д. Эрьзянь 145 иетненень.
Татьяна Маторкина
фототне саезь интернетстэ