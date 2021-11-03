Юбилейный Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» пройдет в муниципальных районах

С 12 ноября по 12 декабря 2021 года в Республике Мордовия будет проходить XXV Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», тема которого – «Здесь Родины моей начало».

Он проводится Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Республиканским Домом народного творчества, администрациями муниципальных образований Республики Мордовия, органами управления культурой муниципальных районов, городского округа Саранск.

Нынешний год стал для фестиваля юбилейным, ему исполняется - 25 лет. По сложившейся традиции фестиваль пройдет в форме отчетных концертов и выставок декоративно-прикладного творчества «Мастерство земли мордовской». Девиз фестиваля - «Народное творчество – неиссякаемый родник».

В фестивале-конкурсе примут участие коллективы художественной самодеятельности, коллективы-спутники, солисты-исполнители, выступающие в различных жанрах народного творчества.

Особенностью юбилейного фестиваля станет выступление хедлайнера (знаменитого в муниципальном районе «выходца фестиваля»).

Из-за сложной эпидемиологической ситуации отчетные концерты состоятся на базе районных Домов (Дворцов, Центров) культуры муниципальных образований.

Г Р А Ф И К

отчетных концертов, выставок XXV Республиканского фестиваля-конкурса

народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

Дата

Время

Районы

12 ноября

11 часов

Теньгушевский район

пятница

16 часов

Темниковский район

13 ноября

11 часов

Ардатовский район

суббота

16 часов

Атяшевский район

14 ноября

11 часов

Инсарский район

воскресенье

16 часов

Кадошкинский район

19 ноября

11 часов

Ковылкинский район

пятница

16 часов

Рузаевский район

20 ноября

11 часов

Дубенский район

суббота

16 часов

Чамзинский район

21 ноября

11 часов

Атюрьевский район

воскресенье

16 часов

Ельниковский район

26 ноября

11 часов

Зубово-Полянский район

пятница

16 часов

Торбеевский район

27 ноября

11 часов

Большеигнатовский район

суббота

16 часов

Ичалковский район

28 ноября

11 часов

Краснослободский район

воскресенье

16 часов

Старошайговский район

3 декабря

11 часов

Большеберезниковский район

пятница

16 часов

Кочкуровский район

4 декабря

11 часов

Ромодановский район

суббота

16 часов

Лямбирский район

5 декабря

13 часов

Городской округ Саранск

воскресенье

12 декабря

13 часов

Гала-концерт и Заключительная

воскресенье

выставка