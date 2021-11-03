Юбилейный Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» пройдет в муниципальных районах

С 12 ноября по 12 декабря 2021 года в Республике Мордовия будет проходить XXV Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», тема которого – «Здесь Родины моей начало».
Он проводится Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Республиканским Домом народного творчества, администрациями муниципальных образований Республики Мордовия, органами управления культурой муниципальных районов, городского округа Саранск.
Нынешний год стал для фестиваля юбилейным, ему исполняется - 25 лет. По сложившейся традиции фестиваль пройдет в форме отчетных концертов и выставок декоративно-прикладного творчества «Мастерство земли мордовской». Девиз фестиваля - «Народное творчество – неиссякаемый родник».
В фестивале-конкурсе примут участие коллективы художественной самодеятельности, коллективы-спутники, солисты-исполнители, выступающие в различных жанрах народного творчества.
Особенностью юбилейного фестиваля станет выступление хедлайнера (знаменитого в муниципальном районе «выходца фестиваля»).
Из-за сложной эпидемиологической ситуации отчетные концерты состоятся на базе районных Домов (Дворцов, Центров) культуры муниципальных образований.