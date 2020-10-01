«Торамась» – «Поле чудессэ»

Таштамковонь 27-це чистэ «Торама» фольклорной ансамблясь ульнесь «Поле чудес» васенце каналонь передачань съёмкатнесэ. Кода тешкстызе коллективень прявтось Андрей Николаев, тердемась сыненст сась уш таштамковонть ушодовомсто, ды группась покш мельсэ пурнась мазылгавтомс весенень вечкевикс передачанть эсь шкинемасонть. «Торамась» тов якась морамо.
– Шоунь продюсертнэнень минь максокшнынек вете композицият: кавтотне фолк-рок жанрасонть ды колмо акапельнойть, – ёвтни Андрей. – Эрьвась неть моротнестэ пек вадрясто невти эрзянь ды мокшонь раськетнень культуранть. Минь бажинек токамс эрьва кунсолыцянть ды ваныцянть седеензэ, эдь музыканок юты ойместэ.
Ток-шоунь продюсертнэ вете композициятнестэ кочкизь вейкенть – эрзянь кельсэ «Ёру» моронть.
Эряви меремс, зярыя иеде икеле «Торамась» уш ульнесь те передачанть инжекс. Сестэ Андрей Николаев сонсь ульнесь налксицякс, ансамблясь жо кецявтынзе весень эсь шкинемасонть. Тешкстама, самай сестэ Леонид Якубович совавтозель мокшэрзятнень юткс ды максозель тензэ «Паспорт мордвина», истя жо тензэ казезель раськень викшневкс марто панар. Эряви меремс, те оршамосонть телеведущеесь мейсэяк эзь явово этнической коллективенть эйстэ.
Ней жо «Поле чудес» передачасонть эсь ёрокчинзэ ды содамочинзэ невтьсы Саранск ошонь эрицясь, «МордовАлкоПром» холдингень профсоюзтнэнь прявтось Татьяна Дувакина. «Торама» фольклорной ансамблясь жо таго весень кенярдовтсынзе эсь гайтев, седейс токиця ды мазый морамосонзо.
Эфирсэ передачанть невтьсызь маласо шкастонть.
Юлия Еремина