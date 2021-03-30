Сынь казить кеняркс ломантненень

Эйзюрковонь 27-це чистэ тешкставсь Театрань раськеютконь чись. Тень кувалма лембе вастовома ютась И.М. Яушев лемсэ музыкальной театрасо. Вейс пурнавкшность минек ошонь вете театрань важодицятне.
Сынст туртов лембе валонь ёвтамо сакшнось МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина.
– 2020 иесь ульнесь сехте стакакс весе культурантень. Самай культурась сехте пек пиштевтсь пандемиянь шкасто. Сюкпря актёртнэнень, конат налксесть сцена лангсо пельсчаво залсо. Ансяк те эрявсь миненек. Тынь казиде ломантненень кеняркс ды кемема: весе ули вадря. Сюкпря тенк ваныцятнень, аволь ансяк республикань, лия ёнксонь ломантнень пельдеяк, – кортась Светлана Никитовна.
Сонзэ валонзо коряс, МР-нь Прявтонь тевтнень топавтыцясь А.А. Здунов кармавтсь тедеде республикань бюджетстэ лездамс театратненень, явомс спектаклянь путомга ярмакт.
Театрань искусствасо покш изнявкстнэнь кис яволявтсть казнеть. «МР-нь заслуженной артист» покш лем макссть И.М. Яушев лемсэ музыкальной театрань актёронтень Евгений Баландиннэнь, Эрзянь ды мокшонь национальной театрань актрисантень Ольга Надорованень, «Крошка» театрань актрисантень Оксана Постевканень.
«За личный вклад в развитие республики» Почётной тешкссэ казевсть Някань театрань режиссёрось-путыцясь Лилия Шахова ды И.М. Яушев лемсэ музыкальной театрань морыцясь Ирина Пережогина.
Яволявтовсть театрань искусствасо МР-нь Прявтонь премиянь лауреаттнэ. «Сехте вадря режиссуракс» кармась МР-нь Някань государственной театрань «Певец народной красоты» путовксось (режиссёрось Лилия Шахова), «Цёрань сехте вадря роль» номинациясонть изнясь теке спектаклясонть налксицясь Евгений Пулов (Ф. Сычковонь роленть кис), «Авань сехте вадря роль» номинациясонть тешкставсь Национальной театрань актрисась Ольга Надорова («Саня, Ваня, мартост Римас» спектаклясо Александрань роленть кис), «Омбоце планонь авань сехте вадря роль» номинациясонть тешкставсь теке спектаклясонть налксицясь Татьяна Биушкина (Женянь роленть кис). Теде башка, Нацтеатрань те путовксось тешкстазель эштё кавто номинациясо: «Лучшее музыкальное оформление спектакля» (Александр Ручкин) ды «Лучшая работа художника-постановщика» (Татьяна Чувыкина). Ульнесть лия номинацияткак.
Ваныцятнень Интернет-кочкамотнень вельде «2020 иень театракс» кармась Эрзянь ды мокшонь раськень драмань театрась.
Казнеть истя жо ульнесть Россиянь Театрань деятелень союзонь Мордовиянь отделениянть пельдеяк.
Татьяна Маторкина
– 2020 иесь ульнесь сехте стакакс весе культурантень. Самай культурась сехте пек пиштевтсь пандемиянь шкасто. Сюкпря актёртнэнень, конат налксесть сцена лангсо пельсчаво залсо. Ансяк те эрявсь миненек. Тынь казиде ломантненень кеняркс ды кемема: весе ули вадря. Сюкпря тенк ваныцятнень, аволь ансяк республикань, лия ёнксонь ломантнень пельдеяк, – кортась Светлана Никитовна.
Сонзэ валонзо коряс, МР-нь Прявтонь тевтнень топавтыцясь А.А. Здунов кармавтсь тедеде республикань бюджетстэ лездамс театратненень, явомс спектаклянь путомга ярмакт.
Театрань искусствасо покш изнявкстнэнь кис яволявтсть казнеть. «МР-нь заслуженной артист» покш лем макссть И.М. Яушев лемсэ музыкальной театрань актёронтень Евгений Баландиннэнь, Эрзянь ды мокшонь национальной театрань актрисантень Ольга Надорованень, «Крошка» театрань актрисантень Оксана Постевканень.
«За личный вклад в развитие республики» Почётной тешкссэ казевсть Някань театрань режиссёрось-путыцясь Лилия Шахова ды И.М. Яушев лемсэ музыкальной театрань морыцясь Ирина Пережогина.
Яволявтовсть театрань искусствасо МР-нь Прявтонь премиянь лауреаттнэ. «Сехте вадря режиссуракс» кармась МР-нь Някань государственной театрань «Певец народной красоты» путовксось (режиссёрось Лилия Шахова), «Цёрань сехте вадря роль» номинациясонть изнясь теке спектаклясонть налксицясь Евгений Пулов (Ф. Сычковонь роленть кис), «Авань сехте вадря роль» номинациясонть тешкставсь Национальной театрань актрисась Ольга Надорова («Саня, Ваня, мартост Римас» спектаклясо Александрань роленть кис), «Омбоце планонь авань сехте вадря роль» номинациясонть тешкставсь теке спектаклясонть налксицясь Татьяна Биушкина (Женянь роленть кис). Теде башка, Нацтеатрань те путовксось тешкстазель эштё кавто номинациясо: «Лучшее музыкальное оформление спектакля» (Александр Ручкин) ды «Лучшая работа художника-постановщика» (Татьяна Чувыкина). Ульнесть лия номинацияткак.
Ваныцятнень Интернет-кочкамотнень вельде «2020 иень театракс» кармась Эрзянь ды мокшонь раськень драмань театрась.
Казнеть истя жо ульнесть Россиянь Театрань деятелень союзонь Мордовиянь отделениянть пельдеяк.
Татьяна Маторкина