«ОД ВАРМАСЬ» вельмевти кезэрень оршамопельтнень

Ноябрянь 28-це чистэ ютась «Варма» этнокреативень проектэнть коряс апокш вастовома. Те од арсевксэнть тевс совавты Культурань инициативатнень Президентэнь фондонть лезксэнзэ пингстэ «Ассамблея народов России» Общероссийской общественной организациянь региононь отделениясь. «Этно-арт-театр «ВАРМА» проектэнть авторось – Ирина Белякова, гран-призёрось, кона ламоксть ульнесь раськеютконь ды весероссиянь дипломантокс ды лауреатокс.
Вастовомасонть толковазельть прявт мельтне, задачатне ды проектэнть эрявиксчись. Невтезель неень шкантень теезесь – экспедициясо пурназь материалось, конань лангс нежедезь арсеви-анокстави этнокостюмонь од коллекциясь. Истя жо теезельть статистикань невтевкстнэнь цётамотне, конатне невтизь, зяро ломантненень сынст важодемаст кармась мельстуицякс. Проектэнть эрямос совавтыцятненень мельспароль – теварсевксэст (сон путозь соцсеттнес) тусь мельс Россиянь келес ведьгемень тёжадо ламо ломаннень.
Проектэнть прявт мелесь – «Од вармань» команданть пельде теемс ды невтемс Россиянь од ломантненень неень ды кезэрень шканть марто сюлмавозь раськень оршамопельтнень. Мордовиясо эрить ламо рузт, эрзят, мокшот, шокшот ды татарт. Те теварсевксэсь терди раськетнень ютксо ояксчинь сюлмотнень кемекстамонтень ды виевгавтомантень.
Вана мезе ёвтнесь проекттэнть сонзэ ветицясь, философиянь наукань кандидатось, Н. П. Огарёв лемсэ МГУ-нь финнэнь-угрань культурань Научно-исследовательской лабораториянь заведующеесь Елена Ломшина: «Те проектэнть лангсо важодемась ушодовсь тедедень ноябрянь 1-це чистэ саезь. Минек покш команданок ашти кода профессионалсто, истя од специалистстэяк. Тесэ улить учёнойть (историкть, этнографт, искусствоведт, культурологт), хореографт, музыкантт, сценографт, режиссёрт ды модельерт. Секскак те проектэсь творческой, конань икеле аштить кавто покш тевть. Васенцесь – анокстамс кемгавтово этнокостюмт, конатнень лангсо ней моли важодемась. Коллекциятнесэ невтеви исторической форматнень неень шкань стильтнень марто сюлмавомась. Ютавтозельть зярыя экспедицият, косо тонавтнезельть раськень оршамотне. Теде башка, эрьва оршамонтень башка теевить-арсевить мазылгавтомапельть, сёрмадовить лиятнень ёнов а молиця музыкальной произведеният. Секскак омбоце тевесь, конась ашти икеленек, – теемс творческой сопровождения – этно-арт повествования, конась мейле туи Россиянь регионтнэва. Те весемесь невтеви межэтнической культуратнень кортамонь лувсо (диалог), конась малавгавтсынзе од ломантнень минек проектэнть вельде».
Теварсевксэнть координаторось – культурологиянь кандидатось, МР-нь культурань заслуженной важодицясь Татьяна Сидоркина. Сон тешкстась: «Те карми од музыкальной произведения марто просветительской сценической оршамопелень невтема, козонь кочкави прявт герой. Сон ёвтни этнической культурадонть, невтевить пластической сценат ды ламо лия мезе. Ве валсо, минь топавттано истямо сценической тев, конась туи мельс васняяк од ломантненень. Минек командань вейке пельксэсь – те эрьва кодамо степень марто учёнойть, омбоцесь – мазый, эряза, ёроков од ломанть… Те мазычинть минь невтьсынек аволь ансяк Мордовиясо, Россиянь лия регионтнэсэяк. Минь уш кортнинек Нижней Новгород марто. Тосо тенек явсть кудо, косо анокт вастомс минек. Истя жо эйсэнек кармить вастомо Казанесь, Московось ды Санкт-Петербургось».
Ковонь перть ульнесть экспедицият Мордовиянь вете муниципальной районтнэва. Саемга, эрзянь оршамотнень ванномо якасть Покш Березникень райононь Парынзэлев, косо «Парынза» ансамблянь морыцятне ламо ёвтнесть ды невтнесть авань оршамопельтнень теевема лувдонть.
Проектэнть научной консультантось, искусствоведениянь кандидатось, раськень художественной культурань ды театральной искусствань кафедрань доцентэсь Ирина Хомякова тень коряс ёвтнесь: «Районтнэва муезельть ломанть, конатне палозь палыть национальной культурасонть, содасызь сонзэ ды невтсть ламо артефактт: раськень оршамот, кудоютконь кедьгеть ды ламо лия мезть. Ваннозельть культурань кудотне, апокш музейтне… Теде башка, ваннынек научной исследованият, диссертацият, Саранскоень музейтнесэ пурназь коллекциятнень. Неть материалтнэнь коряс тонавтневсть весенень содавикс ды чарькодевикс оршамонь пелькстнэ».
Теде мейле анокстазельть колмо вешемат, конатнень лангсо теевияк те коллекциясь. Вана нурькинестэ сынст мельтне:
1. Куш кодамо раськень оршамось ашти ламо пельксстэ: алгапанарт, верьга панар ды экше читненень верьга лембе оршамо.
2. Декорось: викшневкст ды кодамояк декоративной элемент марто эрьва кодамо тюсонь коцтсто ды парсейстэ теезь мазыльмат.
3. Аксессуарт: кирьгакшт, каркст, пряс путомкат, мештес чочамкат ды лият, конат бу ванстовлизь кезэрень ёнкстнэнь ды, теке шкане, улевельть теезь неень шкань вешематнень коряс.
Неть колмо ёнкстнэнь лангс нежедезь, анокставитькак авань кото ды цёрань кото оршамопельть. Теде башка, ули мель теемс истямо комплект, конась ладяволь кода сцена лангс лисемантень, истя жо эрьва чинь эрямосояк.
Миненек проектэнь теицятне панжизь апокш салавачинть. Раськень оршамотнень кармить невтеме од ломанть, конатнень ундоксост сюлмавозь те эли тона раськенть марто. Саемга, эрзянь оршамотнень невтьсынзе эрзянь ломань, татаронсетнень – татар, мокшонсетнень – мокшо, рузонсетнень – руз… Те тееви сень кисэ, штобу од ломантне аштест мельспаросо келест ды культураст кувалма ды невтест эсест раськень башка ёнкстнэнь, конат эрить эрьвань верьсэ-сансо…
Актрисась ды «МХАТик» театрань-студиянь педагогось Гелена Юсупова покш мельспаросоль, зярдо кармась содамо истямо проектэнть теемадо: «Мон чачинь Саранскойсэ, кадык ундоксон допрок лият, осетино-чуважонь, ансяк Мордовиясь – те монь вишка мастором ды чачома таркам. Мон ней сынь Нижней Новгородсто, косо ульнесь туризмантень алтазь мероприятия. Ды тосо мария, минек «Раськень озксонок» изнясь кода проект. Содатадо, кода тень кармась паро! Ды тосо тень пек эзь сатно самай истямо оршамопель, эдь мон чарькодян, истямо раськеютконь мероприятиява якамсто эряви эсеть лангсо невтемс раськень ёнксот. Секскак, «Варманть» мелесь – теемс истят коллекцият од ломантненень – те пек эрявикс тев. Ванан неть эскизтнэнь лангс ды чарькодян – монень эряви истямо паля!»
Тешкстасынек, те оршамонь коллекциясь – Мордовиясо эриця раськетнень весе Россиянть келес невтема. Оршамось ёвтасы, кодамо раськенень кандови те эли тона ломанесь.
«Этно-арт-театр «ВАРМА» проектэнтень арсетяно топавтомс весе мельтнень-арсематнень ды февралень меельце читнестэ учотано презентациянть!
Марина Агафонова