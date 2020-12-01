«Тондеть малавикс ды вечкевикс арась кияк»

«Ты, мамочка, у нас самая красивая в мире. Нет никого родней тебя, ведь нас с тобою соединяет неразрывная связь, которая не исчезнет никогда. Ты наш ангел-хранитель, денно и нощно заботящийся о нас…».





Неть валтнэнь (эзинь карма сынст ютавтомо эрзякс) «таргинь» «ВКонтактсто». Сынь ёвтазь Мордовия Республикань народной артистканть Анна Атласовань лемс. Ёвтыцятне – Марина ды Галина тейтерензэ. Седе тов сынь видькстасть, кода вечксызь эсест аваст ды арсить тензэ улемс свал шумбракс, мазыекс ды одокс.



Содан, сынь ёвтазь алкукс вечкезь ды седей потсто. Содан сеньгак, зяро стакачинь пачк савсь ютамс Анна Григорьевнанень эйкакшонзо кастомсто. Сон сынст трясь ськамонзо. Коля мирдезэ, кинь марто паро ладсо эзь кенере кецнеме вейсэнь эрямонтень, апак учо чавовсь.



Кадовомс кавто эйде марто ськамот нейгак аволь эрьва авась цидярды. Сестэ шкатне седеяк стакальть. Ки соды мезе мольсь масторсонок. Ярмакт шкастонзо эзть пандо. Эряк, кода маштат! Васенце лездыцякс тензэ кармасть Елизавета Тимофеевна авазо ды Григорий Никанорович тетязо. Нейгак морыцясь масторов сюкони эсензэ трицятненень лезксэст кисэ ды парост кисэ панды эсензэ моротнень вельде. А стяко весемеде пек вечки морамо Н. Кошелевань «Весемеде мазыйнем» (валтнэ С. Кинякинэнь) моронзо. Сонзэ вельде панжи седейлембензэ, вечкеманзо тиринь аванстэнь.



Елизавета Тимофеевна Григорий Никанорович марто трясть-кастсть сисем эйкакшт: кавто ялакст, вете сазорт. Аня котоцель. Эрясть весе кеме ояксчисэ. Кудосост аволь ансяк сёвномат, казямо валткак эзть марсеве. Кавонест пингест молемс мода потсо сокарясть, панарост эзть коськене ливезенть эйстэ. Аламо колхозсо карязт яжасть, кудосояк тевтне эзть маштне а кизна, а тельня.



Истямо койсэ эри Анна Григорьевнань кудораськезэяк. Сон ней седе покшолгадсь. Мартонзо эрить Галя тейтерезэ мирдензэ ды Матвей нуцькинензэ марто. Марина тейтерезэ истя жо мирдень кедьсэ. Сонзэяк ули цёра-эйдезэ – Мирон. Сынь эрить башка. Весень сынст ютксо васенце таркасо вечкемась, вейке-вейкенень мелень ваномась. Анна Григорьевна эйкакшонзо ды нуцьканзо туртов максы весе седейлембензэ ды потмовиензэ.



Авань чистэ покшсто касозь эйкакштне сакшныть аваст содавтомо, лембе валонь ёвтамо, вейсэнь столь экшсэ аштеме ды вейке-вейкень каванямо. Анна Григорьевнань кудозояк пешкели инжеде. Эйкакштнень ды нуцькатнень ютксо авась сонськак мари прянзо одокс, мазыекс ды уцяскавокс.



Раиса Щанкина