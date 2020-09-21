ВАНЫЦЯТНЕНЬ МАРТО ВАСТОВОМАТНЕ МАКСЫТЬ СЁЛМОТ ДЫ ВИЙТЬ

Васенцеде сон лиссь сцена лангс вете иесэ. Вишка морыцянть ваныцятне вастызь мельспаросо. Ушодсь морамо ды… стувтынзе валтнэнь. Ансяк теде эзь талакадо, эзь тандадо.
Лоткась, велявтызе прянзо сцена удалов ды гайтевстэ мерсь: «Бабай, кода седе тов морави?» Ваныцятне эль кирдевсть таркасост, сынь пейдсть сельведь марто ды виевстэ цяпасть. Музыканть ды моротнень минек героесь вечки эйкакшпингстэ саезь. Арсетяно, тыньгак содасынк эли марсиде те морыцядонть (паряк, эзиде марсе), эрзянь од цёрадонть Артём Мамаевде. Течи теевтяно мартонзо содавиксэкс.
Артём чачсь Покш Игнатбуень Вармазейка велесэ. Шкань ютазь сынь семиянек тусть эрямо Нижней ёнксонь Покш Болдинав. Мейле велявтсть мекев. Седе тов Светлана Николаевна авазо ды Валерий Николаевич тетязо тусть эрямо ды важодеме Московов, саизь мартост эйкакшосткак. Нилеце классто саезь сисемеце классос Артём тонавтнесь Московсо, якась музыкальной школав.
– Веледе мейле васень шкастонть пек виздилинь. Ошонь ялгатнень марто стакаль кортамскак. Мейле тонадовсь. Музыкань уроктнесэ ульнесь мелем морамс, ансяк виздинь. Тонавтыцясь марявсь тень кежеекс. Ансяк те аволь истя. Весть, зярдо урокось прядовсь, учинь, кода весе тусть, молинь малазонзо. Мерян: «Наталья Станиславовна, мон морамо маштан». – «Алкукс? Мекс эно а морат?» – «Виздян». – «Морак эно!» – «Пекстынк кенкшенть, сестэ моран». Морынь тензэ народной моро. Сон пштистэ кунсолымим ды мерсь: «Эх, кавто иеть чатьмонить». Саимим школанть юрсо студияв.
Теде мейле тонавтыцясь кармась мартонзо важодеме, явомо мель. Сайнесь эйсэнзэ морамонь пелькстамов, тердтнесь спектаклясо налксеме. Артём ледстни, сынь тейсть войнань тема лангс путовкс, косо сон морась частушкат ды морот. Вейке пелькстамосонть сайнесть натой Гран-при. Музыкальной школасо тонавтнесь аккордеонсо седямо. Валонзо коряс, сонзэ эрямосо те ульнесь пек паро базакс ды виень терявтомакс. Мейле лиссь истя, савсь велявтомс мекев велев.
Вармазейкасо Артём кармась якамо велень Культурань кудов. Тосо сонзэ тонавтыцякс ды превс путыцякс ульнесь Галина Александровна Сухойкина. Сынь ардтнесть морамо районга, «Од вий», «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальтнес.
9-це классонть прядомадо мейле Артём сась тонавтнеме Саранскоень Л.П.Кирюков лемсэ музыкальной училищав. Ней сон ледстни те шканть ды пейди. Васня саизь дирижёронь отделенияв, сон эзь сода морамонь отделениядонть. Мейле ютавтызь вокальноев, конань ветясь Раиса Семёновна Анисимова. Тонавтыцянтень сестэ ульнесть 80 иеде седе ламо, ды сонзэ марто вастовоманть лови покш уцяскакс. Сон тонавтнемань васенце читнестэ саезь кармась важодеме цёранть марто.
– Раиса Семёновнанень пильгес сюконян. Те шкас минь мартонзо вастневтяно, кортнетяно, нейгак путы превс. Кадык Пазось максы тензэ шумбрачи. Сон явсь тень башка мель. Кавто иеть важодинек лексеманть ладямга, кода морамсто панжомс кургонть ды седе тов. Раиса Семёновна эзь мере морамс микрофонс. Корты, микрофонс кадык тошкить сетне, кинь арась вайгелест. Эряви морамс истя, микрофонтомо марявлидизь весе залсонть! Ды минь, музучилищань студенттнэ, тонавтнинек истя морамо. Нама, стакаль, эрьва мезе ульнесь: сёвномат, покордамот, кежень савтомат… Ансяк шкань ютазь чарькодинь, кода ламо тень макссь ды зяро шка, вийть лангозон ютавтсь. Мейле вастовомсто чумом нолдавтыя, – ёвтни Артём.
Музыкальной училищанть прядомадо мейле мольсь тонавтнеме М.Е. Евсевьев лемсэ сестэнь МГПИ-нь педагогической ды художественной образованиянь факультетэв. Тонавтсь эйсэнзэ Т.А. Ломакина. Те шкастонть Артём кенерсь тонавтнемеяк, эрьва кодамо таркасо морамояк. Лия студенттнэнь марто Артём ардтнесь морамонь эрьва кодамо пелькстамова. Морась «Панжема», «Фольклорная мозаика» весероссиянь пелькстамотнесэ. Сайсь 1-це таркат. Зярыя иень перть прянзо невтсь Казаньсэ, косо ютась «Национальное достояние» раськень творчествань Равчирень студентэнь пелькстамось. Эрьва ие тов сакшныть ламо пелькстыцят. Артём тосо кавксть сайнесь васенце тарка. Колмоце иестэнть макссть чарькодемс, саты, тон аволь ськамот. Минек М.Е. Евсевьев лемсэ сестэнь МГПИ-нь студенттнэ сайсть васенце таркат зярыя номинациява ды 55 вузтнэнь ютксто сайсть Гран-при! Теде башка, ардтнесть морамо Нижний Новгородов, Пензав. Артём морсесь вузонь весе покш вастовоматнесэ ды кенярксчитнесэ. Сон сюкпря ёвты сестэнь ректоронтень В.В. Кадакиннэнь, кона студенттнэнень макссь лезкс ды явсь тенст покш мель.
Мейле Артём кармась важодеме «Росичи» ансамблясо. Кавто иеть тосо морсесь. Коллективесь косо ансяк эзь морсе. Те шканть перть од цёрась терявтнесь виензэ. Сон уш эзь пеле сценадонть ды ломантнеде, марясь прянзо эсь таркасо. Бажась явомс покш мель ваныцятненень. Коллективентень тусь кото морот. «Росичинь» морыцянть Надежда Палаткинань марто концерттнэсэ сынь кармасть морамо эрзянь ды мокшонь морот. Морасть кавтонест, вайгелест ладить. Неень шкане сынь вейсэ арсить нолдамс диск. Ламот кевкстнить Артём Мамаевень моро марто диск.
Морсесь Артём Крымсэ, тосо мелят ютасть Мордовиянь Культурань чить. Ульнесь Финляндиясо, Швециясо. Аволь весть тердтнизь морамо «Равось – ояксчинь лей» этнокультурной экспедицияв. Ульнесь натой сольной концертэзэ, кона ютась эсензэ Вармазейка велесэ.
– Мон прядынь музыкальной училища, эсенек райононь Андреевка велень тейтересь Ирина Учаева – Н.П.Огарёв лемсэ ИНК (сон морси «Умаринасо»). Сонзэ марто арсинек пурнамс концерт. Кочкинек репертуар, ютавтынек репетицият. Вай, зяро сакшность ваномо ломанть! Залось пешксель. Теде марясть Андреевкасто, кармасть тердеме. Истя, морынек Протасова, Од Кшуманця, Ташто Селища, Чукало велетнесэ, – ёвтни Артём.
Те иестэ, пандемиядонть икеле, сольной концерт ютавтсь Дубёнкань райононь Культурань кудосо. Те ульнесь мартонь 8-це чинть каршо. Те шкас а стувтови, кода лембестэ сонзэ вастызь. Ломантне киштсть, вешксть, стядо цяпасть, мейле весе бажасть кортамс мартонзо, вешсть автографт ды тейнесть мартонзо фотографият. Концертэсь прядовсь, ваныцятне пижнить «бис». Савсь таго морамс. Содавикс моротнень морасть залнэк. Истят вастовоматне пек кецявтыть, максыть сёлмот, вийть. Теде мейле концерт невтсь Кочкурбуень Од Пурня велесэ. Морси народно-эстрадной стильсэ. Сеедьстэ Артёмонь тердтнить морамо свадьбасо, чачома чинь тешкстамсто. Сон сайни мартонзо гармонист. Ды ванат – ломантне а нолдыть эйсэст!
Артёмонь репертуарсто «Вели молян мон» (мокшонь кельсэ) морось теевсь сонзэ визитной карточкакс, ломантне пек вечксызь «Кортнек мартон, авинем» («Поговори сон мною, мама» В.Толкуновань) моронть, «Брови» ды ламо лия народной моротнень. Сон пек ризны, эрявольть бу эрзянь морот, ды косто муемс композиторт? Рузонь кельстэ ютавтозь моротне – те а тев. Зярдо ушодовсь пандемиясь ды весе пекстазель карантинс, кудосо аштезь, од цёрась эзь муе эстензэ тарка. Сон пек бажи морамо, ломантненень паро ёжонь каземе. Те аволь чаво валт, эсь концерттнэсэ машты ваныцятнень кирвазтеме.
Ней Артём важоди Лямбирь ёнксонь Александровкань Культурань кудосо художественной руководителекс. Вети «Ялгат» фолк-группанть, «Пизёлнэ» ды «Россияночка» ансамблятнень. Нама, сонзэ тарказо аволь велень клубсо. Артёмнень эряви морамс покш сцена лангсо. Чарькодеви, неень шкане стака куземс верев, эцемс… Ды ялатеке лиясто арсезеват, мекс истя? Мекс минек сцена лангсо аштить вайгельтеметне, мезе сынь теить? Косот алкуксонь морыцятне? Кие пири сынст килангост?
– Артём, тонь семиясо ульнесть морыцят?
– Бабам Надежда Андреевна Темасова (авань ёндо) морсесь велень ансамблясо, свал якиль репетицияв ды концертэв. Мон мартост. Морост сеске приметилинь ды морсинь. Покштям ульнесь гармонистэкс. Сон важодсь трактористэкс. Бабань марто дуэтсэ лиснесть сцена лангс. Весе вечкилизь. Бабам – алкуксонь артистка. Од иень бал-маскарадс орши – кияк а содасы. Пек вечки сценкасо налксеме. Свал ёвтни эрямосто саевкст, пейдемань историят, эрьванть ракавтсы! Сон парсте невти ломантнень: кие кода юты, корты. Весе тень коряс мон молян сонзэ ёнов, теке сон чачтымим. Монгак маштан тейнеме истят пародият. «Студентэнь тундосо» анокстакшнынь Зыкина, Басков, Бабкина морыцятнень лангс пародиянь номерт. Надя бабам пек вечксамам ды монгак сонзэ. Велев самсто свал капшан сонензэ. Тетянь ёндо бабань фамилиязо Яушева. Сон – И.М. Яушев морыцянть роднязо.
– Сюкпря мельстуиця кортамонть кисэ, Артём!
Татьяна МАТОРКИНА
Артём чачсь Покш Игнатбуень Вармазейка велесэ. Шкань ютазь сынь семиянек тусть эрямо Нижней ёнксонь Покш Болдинав. Мейле велявтсть мекев. Седе тов Светлана Николаевна авазо ды Валерий Николаевич тетязо тусть эрямо ды важодеме Московов, саизь мартост эйкакшосткак. Нилеце классто саезь сисемеце классос Артём тонавтнесь Московсо, якась музыкальной школав.
– Веледе мейле васень шкастонть пек виздилинь. Ошонь ялгатнень марто стакаль кортамскак. Мейле тонадовсь. Музыкань уроктнесэ ульнесь мелем морамс, ансяк виздинь. Тонавтыцясь марявсь тень кежеекс. Ансяк те аволь истя. Весть, зярдо урокось прядовсь, учинь, кода весе тусть, молинь малазонзо. Мерян: «Наталья Станиславовна, мон морамо маштан». – «Алкукс? Мекс эно а морат?» – «Виздян». – «Морак эно!» – «Пекстынк кенкшенть, сестэ моран». Морынь тензэ народной моро. Сон пштистэ кунсолымим ды мерсь: «Эх, кавто иеть чатьмонить». Саимим школанть юрсо студияв.
Теде мейле тонавтыцясь кармась мартонзо важодеме, явомо мель. Сайнесь эйсэнзэ морамонь пелькстамов, тердтнесь спектаклясо налксеме. Артём ледстни, сынь тейсть войнань тема лангс путовкс, косо сон морась частушкат ды морот. Вейке пелькстамосонть сайнесть натой Гран-при. Музыкальной школасо тонавтнесь аккордеонсо седямо. Валонзо коряс, сонзэ эрямосо те ульнесь пек паро базакс ды виень терявтомакс. Мейле лиссь истя, савсь велявтомс мекев велев.
Вармазейкасо Артём кармась якамо велень Культурань кудов. Тосо сонзэ тонавтыцякс ды превс путыцякс ульнесь Галина Александровна Сухойкина. Сынь ардтнесть морамо районга, «Од вий», «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальтнес.
9-це классонть прядомадо мейле Артём сась тонавтнеме Саранскоень Л.П.Кирюков лемсэ музыкальной училищав. Ней сон ледстни те шканть ды пейди. Васня саизь дирижёронь отделенияв, сон эзь сода морамонь отделениядонть. Мейле ютавтызь вокальноев, конань ветясь Раиса Семёновна Анисимова. Тонавтыцянтень сестэ ульнесть 80 иеде седе ламо, ды сонзэ марто вастовоманть лови покш уцяскакс. Сон тонавтнемань васенце читнестэ саезь кармась важодеме цёранть марто.
– Раиса Семёновнанень пильгес сюконян. Те шкас минь мартонзо вастневтяно, кортнетяно, нейгак путы превс. Кадык Пазось максы тензэ шумбрачи. Сон явсь тень башка мель. Кавто иеть важодинек лексеманть ладямга, кода морамсто панжомс кургонть ды седе тов. Раиса Семёновна эзь мере морамс микрофонс. Корты, микрофонс кадык тошкить сетне, кинь арась вайгелест. Эряви морамс истя, микрофонтомо марявлидизь весе залсонть! Ды минь, музучилищань студенттнэ, тонавтнинек истя морамо. Нама, стакаль, эрьва мезе ульнесь: сёвномат, покордамот, кежень савтомат… Ансяк шкань ютазь чарькодинь, кода ламо тень макссь ды зяро шка, вийть лангозон ютавтсь. Мейле вастовомсто чумом нолдавтыя, – ёвтни Артём.
Музыкальной училищанть прядомадо мейле мольсь тонавтнеме М.Е. Евсевьев лемсэ сестэнь МГПИ-нь педагогической ды художественной образованиянь факультетэв. Тонавтсь эйсэнзэ Т.А. Ломакина. Те шкастонть Артём кенерсь тонавтнемеяк, эрьва кодамо таркасо морамояк. Лия студенттнэнь марто Артём ардтнесь морамонь эрьва кодамо пелькстамова. Морась «Панжема», «Фольклорная мозаика» весероссиянь пелькстамотнесэ. Сайсь 1-це таркат. Зярыя иень перть прянзо невтсь Казаньсэ, косо ютась «Национальное достояние» раськень творчествань Равчирень студентэнь пелькстамось. Эрьва ие тов сакшныть ламо пелькстыцят. Артём тосо кавксть сайнесь васенце тарка. Колмоце иестэнть макссть чарькодемс, саты, тон аволь ськамот. Минек М.Е. Евсевьев лемсэ сестэнь МГПИ-нь студенттнэ сайсть васенце таркат зярыя номинациява ды 55 вузтнэнь ютксто сайсть Гран-при! Теде башка, ардтнесть морамо Нижний Новгородов, Пензав. Артём морсесь вузонь весе покш вастовоматнесэ ды кенярксчитнесэ. Сон сюкпря ёвты сестэнь ректоронтень В.В. Кадакиннэнь, кона студенттнэнень макссь лезкс ды явсь тенст покш мель.
Мейле Артём кармась важодеме «Росичи» ансамблясо. Кавто иеть тосо морсесь. Коллективесь косо ансяк эзь морсе. Те шканть перть од цёрась терявтнесь виензэ. Сон уш эзь пеле сценадонть ды ломантнеде, марясь прянзо эсь таркасо. Бажась явомс покш мель ваныцятненень. Коллективентень тусь кото морот. «Росичинь» морыцянть Надежда Палаткинань марто концерттнэсэ сынь кармасть морамо эрзянь ды мокшонь морот. Морасть кавтонест, вайгелест ладить. Неень шкане сынь вейсэ арсить нолдамс диск. Ламот кевкстнить Артём Мамаевень моро марто диск.
Морсесь Артём Крымсэ, тосо мелят ютасть Мордовиянь Культурань чить. Ульнесь Финляндиясо, Швециясо. Аволь весть тердтнизь морамо «Равось – ояксчинь лей» этнокультурной экспедицияв. Ульнесь натой сольной концертэзэ, кона ютась эсензэ Вармазейка велесэ.
– Мон прядынь музыкальной училища, эсенек райононь Андреевка велень тейтересь Ирина Учаева – Н.П.Огарёв лемсэ ИНК (сон морси «Умаринасо»). Сонзэ марто арсинек пурнамс концерт. Кочкинек репертуар, ютавтынек репетицият. Вай, зяро сакшность ваномо ломанть! Залось пешксель. Теде марясть Андреевкасто, кармасть тердеме. Истя, морынек Протасова, Од Кшуманця, Ташто Селища, Чукало велетнесэ, – ёвтни Артём.
Те иестэ, пандемиядонть икеле, сольной концерт ютавтсь Дубёнкань райононь Культурань кудосо. Те ульнесь мартонь 8-це чинть каршо. Те шкас а стувтови, кода лембестэ сонзэ вастызь. Ломантне киштсть, вешксть, стядо цяпасть, мейле весе бажасть кортамс мартонзо, вешсть автографт ды тейнесть мартонзо фотографият. Концертэсь прядовсь, ваныцятне пижнить «бис». Савсь таго морамс. Содавикс моротнень морасть залнэк. Истят вастовоматне пек кецявтыть, максыть сёлмот, вийть. Теде мейле концерт невтсь Кочкурбуень Од Пурня велесэ. Морси народно-эстрадной стильсэ. Сеедьстэ Артёмонь тердтнить морамо свадьбасо, чачома чинь тешкстамсто. Сон сайни мартонзо гармонист. Ды ванат – ломантне а нолдыть эйсэст!
Артёмонь репертуарсто «Вели молян мон» (мокшонь кельсэ) морось теевсь сонзэ визитной карточкакс, ломантне пек вечксызь «Кортнек мартон, авинем» («Поговори сон мною, мама» В.Толкуновань) моронть, «Брови» ды ламо лия народной моротнень. Сон пек ризны, эрявольть бу эрзянь морот, ды косто муемс композиторт? Рузонь кельстэ ютавтозь моротне – те а тев. Зярдо ушодовсь пандемиясь ды весе пекстазель карантинс, кудосо аштезь, од цёрась эзь муе эстензэ тарка. Сон пек бажи морамо, ломантненень паро ёжонь каземе. Те аволь чаво валт, эсь концерттнэсэ машты ваныцятнень кирвазтеме.
Ней Артём важоди Лямбирь ёнксонь Александровкань Культурань кудосо художественной руководителекс. Вети «Ялгат» фолк-группанть, «Пизёлнэ» ды «Россияночка» ансамблятнень. Нама, сонзэ тарказо аволь велень клубсо. Артёмнень эряви морамс покш сцена лангсо. Чарькодеви, неень шкане стака куземс верев, эцемс… Ды ялатеке лиясто арсезеват, мекс истя? Мекс минек сцена лангсо аштить вайгельтеметне, мезе сынь теить? Косот алкуксонь морыцятне? Кие пири сынст килангост?
– Артём, тонь семиясо ульнесть морыцят?
– Бабам Надежда Андреевна Темасова (авань ёндо) морсесь велень ансамблясо, свал якиль репетицияв ды концертэв. Мон мартост. Морост сеске приметилинь ды морсинь. Покштям ульнесь гармонистэкс. Сон важодсь трактористэкс. Бабань марто дуэтсэ лиснесть сцена лангс. Весе вечкилизь. Бабам – алкуксонь артистка. Од иень бал-маскарадс орши – кияк а содасы. Пек вечки сценкасо налксеме. Свал ёвтни эрямосто саевкст, пейдемань историят, эрьванть ракавтсы! Сон парсте невти ломантнень: кие кода юты, корты. Весе тень коряс мон молян сонзэ ёнов, теке сон чачтымим. Монгак маштан тейнеме истят пародият. «Студентэнь тундосо» анокстакшнынь Зыкина, Басков, Бабкина морыцятнень лангс пародиянь номерт. Надя бабам пек вечксамам ды монгак сонзэ. Велев самсто свал капшан сонензэ. Тетянь ёндо бабань фамилиязо Яушева. Сон – И.М. Яушев морыцянть роднязо.
– Сюкпря мельстуиця кортамонть кисэ, Артём!
Татьяна МАТОРКИНА