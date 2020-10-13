Римма Жегалина: «Эряст эрзятне ды минек мазый келенек!»

Римма Дмитриевна Жегалина чачсь Покш Игнатбуень Оржаньбиё велесэ. Школадо мейле тонавтнесь Ицялонь педагогической училищасо.
Сонзэ прядызе якстере диплом марто. Теде мейле кавто иеть важодсь Отяжбуень 2 № школасо начальной классонь тонавтыцякс. Седе тов тонавтнесь Московонь В.И. Ленин лемсэ педагогической институтонь дефектологиянь факультетсэ. Сонзэяк прядызе якстере диплом марто. Вуздонть мейле важодсь Саратова ёнксонь Ртищевской райононь Салтыковка велень вспомогательной школасо-интернатсо. Мейле семиянек састь эрямо Мордовиянь Покш Игнатбуев. Важодсь эйдень кужосо, партиянь райкомсо, школасо начальной классонь тонавтыцякс, ветясь эрзянь кель Покш Игнатбуень школасо, ульнесь Эйкакшонь творчествань кудосо дополнительной образованиянь педагогокс. 2011 иестэ Р.Д. Жегалина нолдась «Мельстуиця эрзянь кель» книга, козо совасть сонзэ уроконзо ды тонавтыцятнень туртов лездамонь материалонзо. Римма Дмитриевна морси «Пизёлнэ» ансамблясо. Сон – РФ-нь общей образованиянь почётной роботник, МР-нь заслуженной учитель, МР-нь Национальной политикань министерстванть пельде казезь «Гордость нации» почётонь тешкссэ.
Октябрянь 10-це чистэ 70 иень юбилеензэ тешкстызе Римма Дмитриевна Жегалина. Сон – МР-нь заслуженной тонавтыця. Те эрзянь аванть содасызь ламот. Эрямонзо перть важодсь школасо, ней вети покш тевть Интернетсэ. Тосо сон яви мель сетненень, кить бажить тонавтнемс эрзянь келенть, содамс минек койтнеде-кирдатнеде, моротнеде...
– Римма Дмитриевна, ней уш зярыя иеть тон а важодят школасо. Тень лангс апак вано, ламо лия теветь Интернетсэ. Ёвтнек тенек теде.
– Виде, уш кемень иеть а важодян школасо. Васенце иетнестэ пек берянель вечкевикс тевтеме. Мейле «Одноклассникень» сайтонь ялган вешсть панжомс келень тонавтнемань группа. Мон топавтыя мелест ды ней «Тонавтнетяно эрзянь келенть» куросонть 2600 ломанде ламо. Тосо аволь ансяк урокт, путнян эрьва кодат эрзянь кулят: тонавтомань тевде, культурадо ды искусствадо. Путнян мезесь эстень вечкеви. Ванан, лиятнененьгак мельс тукшныть путовксон. Монень келенек вечкемась сась, зярдо савсь чопавтемс эрзянь келентень эйкакштнень тонавтомсто. Васняяк савсь пиемс-паломс эсь вийсэ. Ламонть савсь теемс ды панжомс эстень: урокт, сценарийть, налксемат, ёвтнемат, морот, стихть... Кода тень эйстэ потат? Теке эсеть потсто чачозь эйкакшот. Ней, зярдо пек ламо таштавсть, сынст эряволь ковгак путнемс, максомс. Путнян Интернетс.
Пек вадря, тонавтнемс келенть ютавтозь моротнень кувалма. Мон вечкан морамо, вечкан парсте морыцят. «Одноклассниксэ» «Эрзянь моро, мазый моро» группанть панжия 2014 иестэ. Ней тов совить 7300 ломанть. Тосо ламо морот, видеот. Кодамо эрзянь моро монень понги Интернетстэ, путса группазон, мейле кандса эсень лопантень ды путан алонзо «класс». Истя сонзэ редясызь ялгатне, конатнеде ламо – 2500. Эсень сёрмадовт моронгак малав 100. Сынст морыть вадрядояк вадря морыцят. Истя жо мон «Тексты эрзянских песен», «Алексей Лесных. ОЛЁШ», «Моронь гайть» группатнесэ модератор. Меельцесь алтазь С.М. Люлякинань шкинемантень. Тейтерензэ Зинаида Максимовна Щербакова марто пурнынек тов весементь, мезесь сюлмазь сказительницанть марто.
Ней пек ламо эрзянь группатнеде «Одноклассниксэ» ды «ВКонтактсо». Монь эрзянь ялгатне эрить весе Россиянть келес ды улить омбо масторсояк. Сынь вешнить тиринь кельсэ кулят, морот, ёвтнемат. Паряк, курок потан неть тевтнеде, а карман истямо активноекс, кода ней – иетнеде уш ламо. Ансяк монень весе эрзянсесь сехте вечкевикс, лия лангс а полавтови.
Ней ламот апак визде кортыть эрзякс. Гайгить минек мазый моронок. Од ломантне пурнызь Интернетс весе лездамонь материалтнэнь, конатнень вельде тень можна теемс.
Берянесь сеньсэ: весемесь, мезе ули эрзянь Интернетсэ, седе пек эряви покштненень, сыретненень, аволь касыця эйкакштненень. Ансяк, кеман, лиси истяяк: полавтовить шкатне, од тетятне-аватне чарькодьсызь тиринь келенть, раськенть питнейчинзэ-сюпавчинзэ ды кармить вешнеме эсест ундокстнэнь.
Монь мелем-бажамом – теемс эрзянь келень аудиоурокт, кодат ней улить лия масторонь келень тонавтнемстэ. Тосто эйкакшось маряволь эрзянь ванькс кортамонь невтевкс ды лия мезе. Те улевель пек паро тев. Чарькодеви, эряви лездыця, чарькодиця ломань. Эряст эрзятне, эрязо мазый келенек!
«Эрзянь правда» газетась ёвты седейшкавань лембе валт Римма Дмитриевнанень чачома чинзэ кувалма. Арсетяно кеме шумбрачи, кувака эрямо, икелев молемань тевть!
Татьяна Маторкина