ЭЙКАКШОНЬ ФОЛЬКЛОРОНЬ АССАМБЛЕЯ

Неть читнестэ минек республикасо ульнесь покш ды эрявикс мероприятия Россиянь культурань сюпавчитнень вишка ванстыцятнень туртов – Эйкакшонь фольклоронь ассамблеясь.
Сон ютавтовсь «Культура России» федеральной целевой программанть юрсо Российской Федерациянь Культурань ды Мордовия Республикань Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстватнень лезксэст вельде. Ассамблеясь ашти В.Д. Поленов лемсэ Россиянь Государственной раськень творчествань кудонть ды МР-нь Раськень творчествань кудонть творческой проектэкс. Республикань Культурань кудонь сценанть лангсо ульнесть Воронежень, Тамбовонь, Тверень, Ярославлень областтнестэ, Коми, Мордовия республикатнестэ, Санкт-Петербург ошсто ды Россиянь лия регионтнэстэ сазь 150 участниктнень кунсоломатне. Вишка артисттнэ невтизь мазый ды лия ёнов а молиця раськень творчестванть. Жюринтень ды ваныцятненень невтевсть свадьбань, хороводонь, коень моротне ды раськень кенярксчитнень невтематне, конатнень юрсо раськень налксематнень ёнкстнэ.
Пелькстамонь васенце чистэнть морамосо пелькстасть Мордовиянь артисттнэ. Васенцекс ёрокчинзэ невтизе республикань Раськень творчествань кудонь «Пувама» фольклорной ансамблясь. Пелькстамонь программантень совавтозельть «Гаройть Маряц» ды «Лиседа, ялгат, лиседа» мокшонь раськень моротне. Ассамблеянь сехте вишкине участниктне – Варвара Модина ды «Меремчата» эйкакшонь фольклорной ансамблясь – кенярдовтызь жюринть эсь артистизмасонть ды лия ёнов а молиця морамосонть. Гармониясо вишка налксицясь Атюрьевань районсто Ксения Журавлёва невтсь эряза налксема тульской гармошкасонть ды морынзе «Возле речки, возле моста», «Варенька» рузонь раськень моротнень. Вадря вокал невтсь Лямбирень районсто Анастасия Кашина.
Ожоковонь 10-це чистэ эсь шкинемаст ды Россиянь культуранть сюпавчинзэ невтизь лия регионтнэстэ Ассамблеянь участниктне.
Лия ёнов а молиця морамосо весень дивавтынзе Воронежстэ Артём Меркулов. Сон морызе Воронежской областень Семилукской райононь Каверье велень «Вы пойдемте, ребятенки» кувакасто усковиця моронть. Пелькстамонь омбоце произведениякс кармась Липецкой областень Замартынье велень «Канарейка» морось. Артём эстензэ налксесь балалайкасо.
Седейс токиця ульнесь казаконь моронь «Живая старина» ансамблянть морамозо (Санкт-Петербург ош). Питерэнь вишка казактне покш мельсэ невтизь Волгоградской областень Яминский хуторонь кизэнь-тундонь койтнень.
Тверь ошонь «Забавушка» фольклоронь ансамблясь невтизе «Троиця» коенть, конань юрсо этнографиянь материалтнэ.
Мероприятиянть лувсо невтезельть эштё ламо мельстуиця ды седейс токиця номерт.
Ассамблеянть шкасто эйкакшонь фольклоронь коллективтнень ветицятнень туртов ютавтозель «Проблемы и специфика подготовки к детским конкурсам» тонавтомань-практической лабораториясь. Специалисттнэ ёвтнесть эйкакшонь фольклоронь коллективтнень марто важодемань явовтыця ёнкстнэде, репертуаронть пурнамодо.
Вишка артисттнэнь туртов жо арсезельть экскурсият Саранск ошка. Сынь ульнесть И.Д. Воронин лемсэ краеведениянь музейсэ, С.Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музейсэ ды содавтызь 1941-1945 иетнень войнань ды трудонь подвигень мемориальной музеенть.
Эряви тешкстамс, мероприятиясь ютавтовсь весе санитарно-эпидемиологической вешематнень кирдезь.
Пелькстамонь васенце чистэнть морамосо пелькстасть Мордовиянь артисттнэ. Васенцекс ёрокчинзэ невтизе республикань Раськень творчествань кудонь «Пувама» фольклорной ансамблясь. Пелькстамонь программантень совавтозельть «Гаройть Маряц» ды «Лиседа, ялгат, лиседа» мокшонь раськень моротне. Ассамблеянь сехте вишкине участниктне – Варвара Модина ды «Меремчата» эйкакшонь фольклорной ансамблясь – кенярдовтызь жюринть эсь артистизмасонть ды лия ёнов а молиця морамосонть. Гармониясо вишка налксицясь Атюрьевань районсто Ксения Журавлёва невтсь эряза налксема тульской гармошкасонть ды морынзе «Возле речки, возле моста», «Варенька» рузонь раськень моротнень. Вадря вокал невтсь Лямбирень районсто Анастасия Кашина.
Ожоковонь 10-це чистэ эсь шкинемаст ды Россиянь культуранть сюпавчинзэ невтизь лия регионтнэстэ Ассамблеянь участниктне.
Лия ёнов а молиця морамосо весень дивавтынзе Воронежстэ Артём Меркулов. Сон морызе Воронежской областень Семилукской райононь Каверье велень «Вы пойдемте, ребятенки» кувакасто усковиця моронть. Пелькстамонь омбоце произведениякс кармась Липецкой областень Замартынье велень «Канарейка» морось. Артём эстензэ налксесь балалайкасо.
Седейс токиця ульнесь казаконь моронь «Живая старина» ансамблянть морамозо (Санкт-Петербург ош). Питерэнь вишка казактне покш мельсэ невтизь Волгоградской областень Яминский хуторонь кизэнь-тундонь койтнень.
Тверь ошонь «Забавушка» фольклоронь ансамблясь невтизе «Троиця» коенть, конань юрсо этнографиянь материалтнэ.
Мероприятиянть лувсо невтезельть эштё ламо мельстуиця ды седейс токиця номерт.
Ассамблеянть шкасто эйкакшонь фольклоронь коллективтнень ветицятнень туртов ютавтозель «Проблемы и специфика подготовки к детским конкурсам» тонавтомань-практической лабораториясь. Специалисттнэ ёвтнесть эйкакшонь фольклоронь коллективтнень марто важодемань явовтыця ёнкстнэде, репертуаронть пурнамодо.
Вишка артисттнэнь туртов жо арсезельть экскурсият Саранск ошка. Сынь ульнесть И.Д. Воронин лемсэ краеведениянь музейсэ, С.Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музейсэ ды содавтызь 1941-1945 иетнень войнань ды трудонь подвигень мемориальной музеенть.
Эряви тешкстамс, мероприятиясь ютавтовсь весе санитарно-эпидемиологической вешематнень кирдезь.