Саранскойсэ панжовсь «ЭРЬЗЯ-ПАРК»

Августонь 25-це чистэ Саранскоень Степан Эрьзя лемсэ музеенть вальмало, Коммунистической куронть кувалт венстявсь ашо кевень «Эрьзя-парк» скульптурань паркось.
Вете регионсто содавикс скульптортнэ: Московсто – Андрей Балашов, Санкт-Петербургсто – Николай Карлыханов, Владимирстэ – Игорь Черноглазов, Дагестансто – Далгат Далгатов ды Северной Осетиясто – Олег Цхурбаев ковонь перть важодсть минек ошсо. Мартост вейсэ – ине мастертнэнь сельмевановтост ало тейсть башка скульптурат Московонь С. Г. Строганов ды В. И. Суриков лемсэ вузтнэнь студенттнэ. Эйстэст вейкесь – Василий Каменский. Нилеце курсонь тонавтницясь тешксты: «Монень васенцеде савсь важодемс покш кев марто, нолдамс тевс перфоратор, шлифовальной машина, рубанка… Истямос минек зярс эзть тонавто вузсо. Мон важодинь Игорь Черноглазов ды Николай Карлыханов марто. Дивавтымим аволь зяро ёрокчист, кода тевентень оймень путомаст. Ды, нама, монень пек мельспаро, мекс монь важодевксэм кадови ине Эрьзянь моданзо лангс».
«Эрьзя-парконть» панжомсто, С. Д. Эрьзя лемсэ музеень прявтось Людмила Нарбекова ёвтась лембе валт эрьвадонть, кие ульнесь те симпозиумонть ушодыцякс ды тевс нолдыцякс. Эрьвантень максозельть казне марто дипломт ды благодарностть. Кода тешкстась МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань полавтыцясь Альберт Сявкаев: «Симпозиумось ютась паро ёжонь ванстозь, вейке-вейкень тонавтозь, вейке-вейкенень кенярксонь кандозь… Ковонь перть ине скульптортнэ покш кевстэ топавтсть эсь тевест ды теизь се мазычинть, конань минь нетяно ней. Аламодо нусманя сень эйстэ, мекс те мероприятиясь прядовсь, ялатеке ёжось паролгады сень эйстэ – ошсонок появасть вете од кеврунгот, конат совить историяс ды тердить эрьва ошонь эрицянть сюпалгавтомс эсь ойменть од содамочисэ…»
Тедеде те ульнесь омбоце симпозиум, кона ютась Саранскойсэ. Васенцесь (Международный скульптурный биеннале) ульнесь 2011 иестэ ды алтавкшнось Степан Эрьзянь 135 иетненень. Неенсесь, кода минь уш ёвтнинек икеле номерсэнть, истя жо сюлмавозь С. Эрьзянь лементь марто – «дЕRZай» раськеютконь фестиваль, кона теезель Культурань инициативатнень Президентэнь фондонть грантонзо вельде. Фестиваленть ютавтыцякс кармасть «Российский союз молодёжи» Мордовия Республикава вейсэндявксось ды С. Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань музеесь. Ледстясынек, малав колмошка метрань сэрьсэ ашо кеврунготнень васня теизь Radisson инжень кудонть икеле, косо эрясть скульптортнэ ковонь перть. Мейле сынст пачтизь музеенть вальмалов, косо пиже кузтнэнь икеле сынь мазылгавтызь Саранскоень куншкакуронть. Ёвтнетяно эйстэдест-мельга мельцек.
Бути молемс музеентень Большевистской куронть ёндо, васенцекс ашти Андрей Балашовонь «Макошь» славянонь язычествань Масторавась, кона, ёвксонть коряс, вансты аваксчинть ды кудонь-чинь тевтнень. Ломантненень сон ульнесь содавикс кода «Мать – сыра земля». Славянонь пазонь аванть яла невтильть истя: сон коды мунямонь (волшебной) суреть ды тапари сынст эрямонь кирес. А вана Андрей Балашовонь сон моли товзюронь паксява ды кирди кедьсэнзэ пулт. Тешкстасынек, скульпторось сась Саранскоев таргонь ютазь, кода ушодовсь симпозиумось ды прядызе «Макошонть» «Эрьзя-парконть» панжома чинь валскестэнть.
Омбоце кеврунгонь теицясь Николай Карлыханов, сон алтызе эсь важодевксэнзэ минек мифологиянь Ковавантень ды лемдизе «Лунный дождь»: мазый авань прянть велькссэ ковонь сюрось мазыйстэ правты алов кевень толкунт, конат кутмордызь весе Коваванть рунгонзо. Эйстэнзэ аволь васоло стявтозь Олег Цхурбаевень «Пастух» кеврунгось. Эйсэнзэ скульпторось невти раськень оршамосо Северной Кавказонь эрицянть – апелиця ды виев аланонть, кона лавтовонзо лангсо кирди ревелевкс.
Музеев ютамо таркадонть лия пеле ломантнень сельме икеле венстявить верев кавто вейс путозь ашо кедть, конат снартнить кирдемс метьказонть. Секскак важодевксэнть лемезэ «Ускользающая». Кезэрень мифологиясонть метьказось невтезь аволь ансяк кода пек ёроков, превей ды ёжов, истя жо ёлганя, менчевиця, валаня ды нолажа. Метьказонть зыянсто уезь уемась, сонзэ мейсэяк асаевемась абунгавты Далгат Далгатов скульпторонть ды арсевти пертьпельксэнть марто ломаненть вейсэ ялгаксчисэ эрямодо.
Меельце скульптурась, кона ашти «ривезень сэденть» икеле, теезь таго культуранок лангс нежедезь. Игорь Черноглазовонь мельс пек тусь минек раськень оршамопелесь, секскак «Колесо истории» кеврунгонть теемстэ, чанстень явшиця авазо ашти уцяскань чары лангсо эрзянь оршамосо, конань рунгозо чаравты чарысэнть васоло пингетнес, косо чачнесть мокшонь ды эрзянь мифтне ды легендатне.
«Эрьзя-паркось» теезь Россиясо эриця раськетнень культурань ды коень-кирдань ламочист ды ялгаксчисэ эрямост невтеманть кис. Кенярдовты, сон ютась минек республикасо.
Марина Агафонова