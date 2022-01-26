Мордовиянь ды Татарстанонь культурань койтне вейсэндявсть вейке концертсэ

Неть читнестэ Казань ошонь В. И. Ленин лемсэ культурань-досугонь центрасо ютась «Музыка единства» концерт. Сон мольсь МР-нь Антитеррористической комиссиянь аппаратонть, МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерстванть, Татарстанонь Культурань министерстванть лезксэст вельде.
Эсь творчестваст невтизь «Торама» государственной фольклорной ансамблясь, «Бермянчек» кряшентнэнь государственной фольклорной ансамблясь ды Чувашиянь государственной академической симфонической капеллась. Те концертэсь – Президентэнь фондонь грантонь конкурсонь покш проектэнь-изницянь поладома. Сонзэ анокстызь «Национальная безопасность и наука» ИАЦ АНО-сь ды МР-нь «Торама» фольклорной ансамблясь» автономной государственной учреждениясь («Музыка единства: диалог культур и основа межэтнического согласия» №21-2-007589).
Те чистэнть ваныцятне содавтовсть кряшентнэнь, каратайтнень, нагайбактнень моронь искусстваст марто, истя жо эрзянь ды мокшонь фольклоронь сюпав койтнень-кирдатнень марто.
Вастовоманть ветясть «Торама» фольклорной ансамблянь прявтось, МР-нь культурань заслуженной роботникесь Андрей Николаев ды «Бермянчек» кряшентнэнь государственной фольклорной ансамблянь прявтось Артур Поляков. Чувашиянь академической симфонической капеллань оркестранть ветясь прявт дирижёрось, Россиянь народной артистэсь Морис Яклашкин. Теде башка, концертэнь программанть ветясть Татарстанонь заслуженной артисткась Эльмира Кашапова ды Мордовиянь культурань заслуженной роботникесь Дмитрий Еделькин. Проектэнь музыкальной руководителесь – МР-нь культурань заслуженной роботникесь Сергей Каштанов. Режиссёрось-постановщикесь – Мордовиянь искусствань заслуженной деятелесь Оксана Вишнякова, режиссёрось – Александр Перелогин. Эрзянь ды мокшонь раськень тешкстнэнь ды мазычинть марто оршамопелень стилизованной коллекциянть невтизе «Narmun Fashion» этно-арт-театрась, конань вети Татьяна Сидоркина.
Концертэсь вейсэндинзе аволь ансяк творческой коллективтнень, истя жо эрьва кодамо иень ваныцятнень, сынст ютксо ульнесть властень органтнэнь ломантне, общественной вейсэндявксонь, од ломанень куронь, национально-культурной автономиянь важодицятне ды диаспорась.
Топавтозель проектэнь прявт мелесь – вейсэндямс неень шкань ломантнень ялгаксчисэ, вейкень-вейкень чарькодемасо. Те тевесь парсте редяви кряшентнэнь ды каратайтнень культурасост. Сынь эрясть апак тюре, апак пелькста лия раськень мода лангсо, эзизь ёмавто эсь келень культураст ды пазнэнь кемемаст. Мордовиясо ды Татарстансо эрить эрьва кодамо раськень ломанть ды те – минек культурань сюпавчинек.
Истят вастовоматне эрявить, сынст вельде минек ютксо кемекстави ялгаксчись ды теевить паро сюлмавомат.