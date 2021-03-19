Любовь Милаева: «Монень мезеськак эзь са шождасто»

Александровка лем марто велеть минек масторсто муят аволь аламо. Мордовиясояк сындест аволь вейке. Весемеде содавиксэсь ашти Лямбирень районсо. Ютазь пингень 70-80 иетнестэ те веледенть паро кулятне апак лотксе сралесть пек васолга. Аволь истя эсензэ веледенть, кода «Россия» совхоздонть, конань прявтсоль Социалистической Трудонь Героесь А.В. Долганов.





1969 иестэ саезь, зярдо Александр Васильевич аравтозель сонзэ прявтокс, икеле лавшо ды удалов кадновиця колхозонть таркас теезель сюпав ды виев хозяйства, косо муевсь тев весенень. Теде башка, макснесть эрямо таркат. Тень кувалма Александровкав кармасть само ломанть эрьва ёндо. Секс ней тосо эрицятнень эйстэ ламотне – эрзят. Сынст ютксо Любовь Александровна Милаеваяк (тейтерькс Терентьева). Кода понгсь Орданьбуень Низовка велесэ чачозь авась Александровкав, ёвтнетяно седе тов. Васня таго варштатано ютазь шкантень, зярдо те велесь лововсь пек сюпавокс ды содавиксэкс.



Долгановонь пингстэ аволь ансяк кепедезель велень хозяйствась, паро ёнов полавтозель Александровка веленть чачозояк. Ташто ды вишка кудотнень таркас стявтозельть покш ды сэрей кудот, панжозельть од школа, эйдень кужо, бассейна марто баня, лавкат ды кавто этажсо Культурань кудо, косо, келя, мезть ансяк арасельть. Ушо ёндояк, ледстнить тосонь эрицятне, сон неявсь налкшкекс, потс совазьгак, аволить кирдеве дивамодонть. Аламоль се, весемесь тосо мазыйстэ артозель ды эрьва кува понгавтозельть суликань витражт, теде башка, панжозель «Живой уголок», фойенть куншкасо чавсь фонтан. Истят культурань кудот Мордовиясо лия велестэ аволить муе. Астяко минек республикав кодат покш инжеть авольть са, сень невтеме, кода эрить минек велетнесэ, ускилизь васняяк Александровкав. Тов, келя, пачколесь Б.Н. Ельцингак. Александровкань Культурань кудонь сцена лангсо морасть пек ламо содавикс артистт ды артисткат. Сынст ютксо Л. Зыкина, В. Толкунова.



Истя мольсь семс, зярс масторсонок эзь ушодово перестройкань шкась. Вейке омбоце мельга кармасть каладомо колхозтнэ ды совхозтнэ. Те кажось эзь юта «Россия» совхозонть вакскаяк. Аламо мезе кадовсь сень эйстэ, мезе ульнесь икеле. Берянь ёнов полавтовсь Культурань кудоськак. Аламо меремс, сон ёмавтызе икелень мазычинзэ. Ламо шкань перть апак витне, эрьва кодамо кудось таштоми ды карми каладомо. Эзь цидярдо Александровка велесэ Культурань кудоськак. Латозо таркань-таркань вариясь, пиземе шкасто кольги. Тень кувалма кудонть потсо свал летьке, эрьва косо куштазь таркат. Киякстнэ наксадсть, эзгаст варма яки. Тельня якшамо шкасто тосо кувать а аштеват – кельмат.



Весень сыргавтыця, кенярксонь казиця



Тень лангс апак вано, Культурань кудось а эрси пекстазь. Эйсэнзэ эрямось а лепамкшны а кизна, а тельня. Ды тень кисэ Александровка велень эрицятне сюконить Культурань кудонь (конёв лангсо сонзэ сёрмадыть кода «Культурно-спортивный центр «Алмаз») прявтонтень Любовь Александровна Милаеванень. Те, келя, сонзэ вийсэ минек велесэ лаказь лаки культурань эрямось, те сон весень сыргавтыцясь ды ветицясь, эрьва мезень ютавтыцясь, кенярксонь казицясь.



Кода а кемемс велень эрицятненень? Сынь седе парсте содасызь эсест ломантнень, сень, кить кода топавтыть эсь тевест ды кинь кодамо питнезэ. Любовь Александровнань ули мезень кисэ шнамс. Кеменде ламо иетнень перть, зярс сон топавты клубонь прявтонь тевтнень, вейкеяк покш чи арасель, кона ютаволь чавосто. Эрьванть тешкстасть ды нейгак тешкстыть седе а ков парсте ды келейстэ.



Ды теньсэ весемеде покш путовксозо Л.А. Милаевань. Кодат морот эрявить, кить сынст кармить морамо, кодамо ладсо ютавтомс се-тона вастовоманть – весе тень кисэ васняяк савкшны мелявтомс эстензэ кудазоравантень. Пряпотсо савкшны кирдемс сеньгак, мезде каванямс тердезь инжетнень. Ды сеедьстэ каванявкстнэнь Любовь Александровна канды эсензэ кудосто ды рамси эсензэ ярмак лангс.



Аволь ансяк тень кисэ шныть те аванть. Сон машты эсензэ перька пурнамо весень, кить вечкить морамо ды лезэвстэ оймсеме. Стака ловомс, зяро мероприятият ютавтневить эрьва иестэ Александровкань клубсо важодицятнень вийсэ. Эрьва кодат вастовомат, чокшнеть, пелькстамот ды истя седе тов. Клубонь кенкштне панжадот кода одтнэнь, истя сыре ломантнень туртовгак. «Россияночка» ансамблядонть башка пурнасть таго колмо.



Неть: «Калинушка», «Пизёлнэ» ансамблятне ды «Ялгат» фолк-группась. Эрьванть репертуарсо кода рузонь, истя эрзянь ды мокшонь морот, конатнень марто сынь аволь весть лиснесть изницякс «Шумбрат, Мордовия!» республикань фестивальсэнть ды лия пелькстамотнесэ. Сынст седейшкава вастыть Лямбирень буесэ ютавтневиця концерттнэсэ, учить «Сабантуйсэ» ды лия покш читнестэ.



Александровкань клубсо аволь весть ютавтозель «Кайгоза шачем масторозень мороц!» райононь фестивалесь. Сонзэ анокстамсто сехте ламо мелявкстнэ пракшность тагояк Л.А. Милаевань ды сонзэ коллективенть лангс.

«Пизёлнэ» ансамблянть туртов паро казнекс ульнесь Эстонияв якамось. Те ульнесь 2015 иестэ.



Мокшэрзянь культуранть лезэс Л.А. Милаевань путовксозо тешкстазь ламо казнесэ. Меельцесь – «Крымский центр финно-угорской культуры» вейсэндявксонть пельде максозель 2019 иестэ, зярдо сон лия морыця марто якась финнэнь-угрань раськетнень культурань фестивалев ды сонензэ максозель лауреатонь лемесь. Весе тень мельс саезь, паро улевель Л.А. Милаеванень максомс седе покш лем. Арсетяно, культурань министерствасо а ютыть сень вакска, кодамо покш тев теить Александровкань клубонь коллективесь ды сонзэ прявтось Л.А. Милаева.



Эрямонзо а неи моровтомо



Клубонь прявтокс Любовь Александровна Милаева кармась апак учо. Теде икеле мезекс ансяк эзь саво тензэ важодемс: скалонь потявтыцякс, лавкасо микшницякс, связень отделениянь прявтокс. Покш эрямов кинзэ ушодызе чачома велесэнзэ. Те – Орданьбуень Низовка велесь. Тесэ пурнась-таштась вийть, тонавтнесь а пелемс мездеяк. Велесэ касозь эйкакштне вишка порасто саезь уш содасызь эмежень кастома, ракшань трямо тевтнень. Любаяк кассь апак кольневте. Кадык чачомань коряс кото эйкакштнень ютксто ульнесь сехте вишкинекс, тень лангс апак вано, сонензэяк сатотсть весе сеть стакачитне, конатнень марто вастневить велень эрицятне. Весе, мезе ули эйсэнзэ парось, саинзе тетянзо-аванзо пельде.



Тетязо-авазо, Акулина Степановна ды Александр Васильевич Терентьевтне, сынськак эзть сода оймамот, эйкакшосткак тонавтсть а улемс нузяксокс.

Обуцянь кемекстамонтень лездась, паряк, сеяк, кода кавксо класстнэнь прядомадо мейле Люба ялганзо марто кавто иеть яксесть тонавтнеме шабра Чукало велев, кона аштесь 12 вайгельпень тарка. Эзть вано, мезе моли ушосонть. Тунда чадыведьга келезь, сёксня пиземень пачк. Весемеде стакаль тельня. Пельсть аволь якшамодо ды вармадо-кандыловдо, пельсть верьгиздэ. Эрявсь молемс паксянь-паксянь трокс. Ялгатнень марто пурнавильть вейс ды сыргильть пецек-пецек. Косо аштиль олгонь стога, ютылизь вакска: сонзэ удало иляст кекшне верьгизт.



Кеменце классонть прядомадо мейле комсомолонть тердеманзо коряс Люба зярыя ялганзо марто кадовсь велес ды кармась скалонь потявтыцякс. Те шкас авась мельспаросо ледстни, кода сынь якасть фермасо сынст туртов максозь скалтнэнь мельга. Кардотнень кирдсть ваньксстэ, потсо эрьва мейсэ мазылгавтнилизь. Се шкадонть сехте астувтовикс ледстнемакс кадовсь Болгарияв якамось, ков кучнизь фермасо важодеманть кисэ.



Од шкасто чокшне ланга вейсэ лиснильть куринкав. Морыльть, киштильть, налксильть. Тельня пурнавильть клубс, конанть потмонзо сынсь шлилизь-тенсилизь, стенатнень клейсилизь шпалерсэ. Пштистэ ваныльть, кода ветить пряст сыцятне. Таргиця цёратнень панилизь ушов, тюрицятнень овсе эзть нолдтне.



Покш чистэ эзть вечке нусмакалеме кудососткак. Тетязо – войнань ветераноль, таргилизе ташто гармониянзо, конань ускизе фронтсто велявтомсто. Те гармониянть, келя, рамизе вейке ошсо улемстэ. Кисэнзэ максызе ярсамопелень паёконзо, кодат явшесть сестэ солдаттнэнь туртов. Те гармониянть марто ютась войнанть пачк, мартонзо велявтсь кудовгак ды куломазонзо эзь нолдтне кедьстэнзэ.



Эзь кадново эйстэнзэ авазояк. Седямопелень таркас саиль пачалго эли заслонка ды адя лангаст вачкоеме. Лиясто сыль Серьга леляст, та-косто кандыль труба. Кармиль дирнеме эйсэнзэ. Эйкакштне кунсолыльть, ушодыльть киштеме. Мейле ушов лисильть, весе веленть сыргозтилизь. Се шкастонть саезь Люба эрямонзо эзь нее моровтомо.



Мейле Люба тусь тонавтнеме Ардатовань училищав, косо анокстасть микшницят-товароведт. Сонзэ прядозь, кучизь Луньга велев. Тесэ вастовсь васенце мирдензэ Дмитрий Милаев марто. Курок налксесть свадьба, кармасть эрямо вейсэ. Седе товгак, паряк, сынь кадовольть эрямо секе велесэнть, улевельгак сон седе маласо. Велесь ашти пек васоло. Теке марто паро ки тов арасель. Пачкодемс тов а кодаль. Од ломантне вейке-омбоце мельга кармасть туеме. Истямо мель сайсть Милаевтнеяк.



Теде икеле марясть седе, кода эрить од ломантне Лямбирень Александровка велесэ. Сыргасть сыньгак. Ды 1995 иень тунда састь Александровкав. Тесэ вастызь алкукс аволь беряньстэ. Совхозонь прявтось Долганов сонсь кортнесь мартост. Макссь эрьвантень тев, кона весемеде пек эрявсь совхозсонть. Люба кармась скалонь потявтыцякс, Дмитрий – комбайнёрокс. Иень ютазь макссть тенст эрямо тарка.



Тесэяк Люба эзь аштеве апак мора, кармась яксеме «Россияночка» ансамбляв. Се шкастонть саезь сон аявовиксстэ сюлмавозь Культурань кудонть марто. Эзь сато виезэ меремс «а молян» сестэяк, зярдо кемень иеде теде икеле Александровка велень прявтось С.В. Алемаева тердизе кармамс клубонь прявтокс. Апак покшкавтне «кильдизе» прянзо те тевентень. Ды топавты эйсэнзэ, весе виензэ путозь, шкань ды шумбрачинь апак вансто. Сонзэ пингстэ рамазельть од оршамот «Россияночка» ды «Пизёлнэ» ансамблясо морыцятнень туртов. Тень кисэ Любовь Александровна сюкпря ёвты Долгановонь таркас сазь прявтонтень Н.В. Маркиннэнь.



Весемеде покш мелявксозо витнемс клубонть. Тень коряс кинень ансяк эзь пшкале, ков ансяк эзь яка. Эрьва косто мари ансяк алтамот.



«Мезенть вийсэть теемс, теик тонсь…»



Любовь Александровна Милаева истят ломантнень ютксто, кить свал пиить-палыть тевсэ-мелявкссо, а содыть, мезе истямось нузялдомась, стяко лужалемась. Аламо се, кода нармунь ладсо ливтнезь ливтни клубонь прявтонь тевтнень марто, кудосояк а лоткси тапамо кедть ды пильгеть. Кардазозо пешксе эрьва кодамо ракшадо. Кода васенце мирдензэ марто (Дмитрий зярыя иеде икеле апак учо кулось) омбоце мирдензэ Алексей марто кирдить тувот, букат, галат, кода сонсь мери, гигат, саразт. Ульнесь скалосткак. Пек пароль, ламо ловсонь максыцяль. Лемгак тензэ путнесь эстензэ ладиця – Милка. Мелят савсь миемс. Нейгак тарди аванть седеезэ тень кувалма.



Кизна седеяк эрси аютко. Пиресэ тевтне а маштнить. Эмежть кастни, мейле теле лангс аноксты эрьва кодат ярсамопельть. Кстыйтне-мастумартне кенерить, сынст мельгаяк седеесь а кирди а молемс. Панготне туить – пангос моли. Истя иестэ иес. Чинь-чоп, ловт, пильге лангсо. Свал мезе-бути котьми- ози ды зярдояк а пеняци сизема лангс.



Вечки пидеме-панеме, тантейстэ каванямо весень, кить сакшныть инжекс аволь ансяк эстензэ, те или тона вастовомань ютавтомстояк. Кевкстеманть каршо, кода кенерькшни эрьва ков, сон апак арсе мерсь: «Монень мезеськак эзь са шождасто. Эрямом перть эстень савкшны чарамс-велямс. Секс а пелян стакачиде. Эйкакшомгак тонавтан эрямо истямо койсэ: «Мезенть вийсэть теемс, теик тонсь, кинь лангскак апак кая».

Истямо сон – Любовь Александровна Милаева. Ды истят аватнень лангсо ашти весе эрямось.



Раиса Щанкина