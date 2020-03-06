Раськеютконь тейтерь-авань чинтень

Эйзюрковонь 8-це чистэ тешкстави тундонь сехте валдо ды мазый кенярксчись – Раськеютконь тейтерь-авань чись.
«Тепличное» АО-нь прявтось Александр Михайлович Живаев ёвты седейшкавань поздоровт те валдо кенярксчинть кувалма эсь коллективень важодицятненень – мазый, ёроков, эрьва тевсэ дока тейтертненень ды аватненень:
«Мельвановикс ават, мереде ёвтамс тенк седейшкавань поздоровт кенярксчинть кувалма, арсян тенк кеме шумбрачи, оймень вийть ды паро эрямо! Покш сюкпря тенк эсь тевенть алкуксокс топавтоманть кисэ! Тынк эйстэ ашти кудосо сэтьмечись, тынк кедьсэ – семиянь лембесь-валдось. Седейшкава арсян тенк, штобу вечкемась ды кемевиксчись, мелень явомась свал улевельть маласонк. Эйкакшонк касост шумбракс, превеекс, кенярдовтовольть тынк эсест изнявкссост. Уледе уцяскавокс!»
Мельванома марто,А.М.Живаев
«Чарькодят вечкевикс роботасот – теят эрявикс тев»
Аволь умок содавтынек эмежень кастомань предприятиянть ды ульнинек баклажанонь кастома теплицасо. Сон панжозель «Тепличное» АО-сонть. Нама, неть эмежтнень тесэ озавтнесть икелеяк, ансяк сестэ сынь кассть менель ало паксясо, лиякс меремс, панжадо грунтсо. Ды те продукциясь микшневсь ансяк кизна ды сёксня. Ней жо баклажанонь вечкицятнень Мордовиянь теплицатне кенярдовтыть иень перть. Ды те аволь берянь. Васняяк, питнень коряс эсенекесь седе дёшова ды «Тепличное» АО-нь продукцияськак миненек парсте содавикс.
Топавты весе тевтнень тесэ вейке ломань – Людмила Викторовна Мяделец. Сон ёвтнеськак неть эмежтнень кастомадонть ды целанек тепличницань тевденть.
Саранск ошонь 16-це № школанть прядомадо мейле Людмила Мяделец тонавтнесь стыцянь училищасо, конанть прядомадо мейле кармась роботамо специальностень коряс стамонь фабрикасо. Зярыя иень перть кроясь-стась оршамопельть ды лия мезе. Мейле фабрикасонть тевтне мольсть аволь пек парсте, савсь вешнемс лия важодема тарка. Марясь, эмежень кастома теплицатнес эрявить важодицят. Арсизе варчамс, паряк, весемесь лиси. Истя, 2007 иестэ понгськак «Тепличное» АО-с. Важодеманть ушодызе 2-це № цехсэнть. Роботась тосо ие, тонавтнесь тевенть, пурнась содамочить. Ульнесь куяронь, помидоронь кастома теплицатнесэ. Иень ютазь саизь 4-це № цехс, косо кастсь-пурнась «черри» сортонь помидортнэнь. Зярдо жо панжизь баклажанонь кастома теплицанть, Людмила Викторовнань саизь тов.
– Те теплицасонть роботан ськамон, участканть покшолмазо косо-бути 0,08 гектарт, – ёвтни Людмила Мяделец. – Неть эмежтнень кастомась – цела наука. Эряви содамс валомань лувонть, веденть сынь вечкить, теке марто валномс эрявить вейкетьстэ ды аволь овсе кельме ведьсэ. Истя жо эряви ваномс нетькстнэнь касоманть мельгаяк. Тень туртов касовкстнэнь велькска ветязь эрявикс уське, конась лоткавты касоманть. Эрявикс лембенть, летькенть ды валдонть кирдезь, эмежтне касыть ды кенерить пек куроксто.
Людмила Викторовна эсь тевденть ёвтни истямо седейлембе ды покш мель марто, сеске чарькодеви – роботась тензэ алкукс вечкеви. Эмежтнень ютковаяк яки, мерят, ливтнезь ливтни ды а мари кодаткак стакачить.
– Эсь тевем пек вечкса. Ды те аволь ансяк ёвтамонь кис. А сёпан, улить стакачитькак, эдь эрьвась парсте чарькоди, тепличницань тевесь аволь шождатнестэ. Роботамс савкшны ламо. Ансяк зярдо пурнат кенерезь эмежтнень ды алкукс неят эсь тевенть, те истямо кеняркс ды седеень оймавтома! Вана икелеть ашти ламо шкань перть тонь роботат, вейсэнь тевсэнть путовксот, ломантнень лезэс теезеть, ды парсте чарькодят – теят эрявикс тев, – тешкстызе Людмила Мяделец.
«Паро ломань марто важодемась – Покш уцяска»
Елена Николаевна Тюмкина «Тепличное» АО-сонть роботы 2013 иестэ саезь. Сась тей важодемань зярыя таркатнень полавтомадо мейле. Сась ды овсе эзь янксе теде. Эдь мелень коряс тевсэ ды вадря ломань ютксо важодемась зярдояк а ули стакакс ды а вечкевиксэкс.
Елена Тюмкина чачсь Покш Березникень Кузым эрзянь велесэ. Школанть прядомадо мейле тонавтнесь Саранск ошонь 35-це № СПТУ-сонть, косо кемекстызе пидицянь-паницянь тевенть. Тонавтнеманть прядызе, ансяк важодема кинть ушодызе овсе лия профессиясто – кармась малярокс Саранскоень тепловозоремонтной заводсо. Тосо роботась зярыя иеть. Теке шкастонть авась марясь прянзо аволь эсь таркасо, ульнесь бажамо – варчамс вийтнень лия тевсэ. 2013 иестэ Елена Тюмкина, весементь арсезь, кандынзе конёвонзо эмежень кастомань предприятиянтень.
– Ютась вейке недля, мартон кияк эзь сюлмаво. Ютась омбоце. Карминь мелявтомо, паряк, важодицят ней тенст а эрявить ды а сайсамизь. Кавто недлятнень ютазь гайневтсть тень, тердимизь собеседованияс. Толковизь тень важодема лувонть, ёвтнесть зарплатанть ды лия кевкстематнень коряс. Ансяк важодеманть ушодыя овсе аволь теплицасо. Васень шкасто роботынь паксясо, ютыя, кода кортыть, варчамонть. Нама, ульнесь а шожда, панжадо менель ало пиземеяк куродтанзат, псиськак а жали, – ёвтни Елена Николаевна.
Ансяк велесэ чачозь-касозь аванть те эзизе тандавто. Сон вишка шкасто саезь пек парсте содылинзе пирень тевтнень, тонавтомс эзь эряво. Роботась эрязасто, мельганзо аволь эрьвась ламо шкань перть важодицятнень эйстэяк кенерсь. Зярыя шкань ютазь Елена Тюмкинань саизь 3-це № цехень куяронь кастома теплицас, косо важоди течинь чис. Кадык неть теплицатнесэ од ды пек вадря оборудованиясь, те аламодо шождалгавты тевенть, ансяк тепличницатнененьгак сави теемс аволь аламо. Эрьва чистэ сынь пурныть касозь куяртнэнь, сезнить а эрявикс лопатнень ды ладсить-понгавтнить нетькстнэнь, конатнень кувалмост касыть 18 метрат. Аволь эрьвась истят стакачитнень кирди, роботась алкукс ламо ды стака.
– Весемезэ цехсэнть важодить 140 ламо ломанть, теплицатне жо тесэ занить малав 10 гектарт. Эсь тевенек весе парсте содасынек, секскак сёвномкат ды кавтолдомат а эрсить. Мекевлангт, эрятано покш ояксчисэ. Ды, эряви меремс, предприятиянь коллективесь целанек пек паро. Прявтонок чарькодицят ды эрьва тевсэ лездыцят. Истямо ломантнень марто важодемась – покш уцяска, – кемекстызе Елена Тюмкина.
Юлия Еремина