Пензань областень Кузнецк ошонь эрзятне мельспаросо ловныть минек газетанть

«Эрзянь правдась» тедеде, 100 иень топодеманть каршо, сайсь лув седе келейгавтомс ловныцянзо ды вети покш важодема регионтнэсэ эриця эрзятнень марто.
Улить уш зярыя кеме сюлмот, газетась кучневи конвертсэ Московов, Нижней Новгородов, Самарав, Саратовав… Ютазь иень «Равось – ояксчинь лей» этноэкспедициясь казсь вастовома Пензань областень кавто эрзянь цёратнень марто, конатненень тиринь келенть, культуранть, койтнень-кирдатнень ванстомась аволь стяконь валт. Минь сындест сёрмадынек мелень сентябрянь номертнэсэ. Декабрясто Сосновоборской районсто Олег Вдовин ды Кузнецк ошсто Николай Пинясов сакшность инжекс минек редакцияв ды сёрмадстсть «Эрзянь правда» газетань зярыя экземплярт, конатне ней эрьва недлясто ильтявить Пензань областев.
Аволь умок сюлмавинек Кузнецк ошонь эрзянь-мокшонь национально-культурной автономиянь прявтонть Николай Алексеевич Пинясов марто телефон вельде ды кевкстнинек, кода тосо вастызь тиринь кельсэ газетанть. Вана мезе сон ёвтнесь:
– Ловномс тиринь эрзянь кельсэ газетат, журналт, книгат Кузнецк ошонь эрзятнень мелест пек покш, секскак тынк марто вастовомась ды «Эрзянь правданть» сёрмадстомась кармась казнекс весень туртов. Мелесь теде сась монь превс, ансяк арсеманть эрявсь топавтомс. Паро, ошсонок ули вейке эрзянь цёра-меценат, «Регион-2» ООО-нь прявтось Е.В. Кураев, кона лездась газетанть сёрмадстомань коряс – макссь ярмакт. Од иестэ саезь «Эрзянь правдась» сакшны минек туртов колмо-ниле чинь ютазь. Пачтявить экземпляртнэ монь кудов, мейле жо ильтян эйсэст Кузнецк ошонь библиотекатнева, конатнень марто автономиянок эри ялгаксчисэ. Январень 21-це чистэ васенце номертнэ торжественна казезельть А.Н. Радищев лемсэ ошонь центральной библиотекав. Тосонь прявт библиотекаресь Н.В. Макаричева кемевтимизь: газетатне пачтявить библиотеканть весе кавксо филиалтнэва ды Кузнецк ошонь эрзятненень мельспаросо максовить ловномс библиотекань ловнома залсонть. Кие а пек парсте чарькоди ды ловны эрзякс, сетненень максови эрзянь-рузонь валкс.
Неть читнестэ содавтынек ошонь центральной библиотекань 8-це № филиалонтькак ды сонзэ прявтонть Е.Г. Беловань, конань марто минек вейсэнди раськень культурань фестивалесь. Сонзэ эрьва иестэ яволявты А.Н. Радищев лемсэ библиотекась. Те филиалось жо эйсэнзэ невти эрзянь ды мокшонь культуранть. Мон, кода эрзянь ды мокшонь раськень культурной автономиянь прявт, свал лездан выставкань анокстамосо. Вейсэ Кузнецк ошонь эрзятнень марто кандтнетяно книгат, сувенирт, каванямкат. Фестивалень участниктне ды ваныцятне мельспаросо кунсолыть раськетнень культурадост ды койтнеде-кирдатнеде ёвтнематнень. Весть кенярксчинтень сакшность инжеть Саранскойстэ ды библиотекантень казсть эрявикс литература Мордовиядо, эрзятнеде ды мокшотнеде.
Неень шкане библиотекань фондтнэсэ 32 книгат, кавто экземплярт эрзянь кельсэ – ёвкс ды исторической роман. Улить кавто дискт эрзянь моро марто. Меельце недлятнестэ фондось сюпалгадсь эштё эрзянь кельсэ газетасо.
Арсетяно, Николай Алексеевич Пинясовонь ды сонзэ ялганзо паро тевесь карми невтемакс лия регионсо эриця эрзятнень туртовгак. Минь учотано од ловныцят ды од сёрмадыцят шабра республикатнестэ ды ёнкстнэстэ. Сёрмадстодо «Эрзянь правда» ды тынк эрямодо-аштемадо, раськень культуранть, келенть ванстомадо-кемекстамодо кармить содамо весе Россиянь келес сралезь эрзятне.
Марина Девятова