Раськетнень вейсэндиця концерт

И.М. Яушев лемсэ государственной музыкальной театрасо ютась «Музыка единства» концерт. Тесэ морасть Мордовиянь «Торама» фольклорной ансамблясь ды Татарстанонь «Бермянчек» кряшентнэнь фольклорной ансамблясь.
Истямо проектэнть топавтомс лездасть МР-нь Антитеррористической комиссиянь аппаратось ды МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерствась Президентэнь фондонь грантонь вельде. Проектэсь лезды вейсэндямс раськетнень, кемекстамс ютксост ялгаксчинь сюлмот.
«Торама» ансамблянть марто сцена лангсо ульнесь минек симфонической оркестрась, конань вети Максим Акулов. Истя жо морасть ды киштсть Г.И. Сураев-Королёв лемсэ «Келу» фольклорной ансамблясь, «Лейне» коллективесь. Весе сынь невтизь эрзянь ды мокшонь культурань сюпавчинть.
«Бермянчек» кряшентнэнь государственной фольклорной ансамблясь теевсь аволь умок, 2008 иестэ. Сонзэ пурныцякс кармась Татарстанонь кряшентнэнь вейсэндявксось. Тесэ раськень киштемань, морамонь ды седямонь профессиональной артистт. Ансамблясь вельмевти, тонавтни-ванкшны, морси ды вансты кряшентнэнь лия ёнов а молиця творчестваст.
Кряшентнэ – те раське. Сынь эрить Татарстансо, Башкортостансо, Челябань ёнкссо, сындест аволь пек ламо. Кемемаст – христианской, келест – татаронь келень диалект, улить эсест коест-кирдаст, морост ды киштемаст, лия ёнов а молиця ёнксост.
Ансамблянь репертуарс материалтнэ пурназь Татарстанонь ды сонзэ томбалень кряшентнэнь васоло велетнестэ. Оркестрасонть улить седямопельть, конат теезь кедьсэ кезэрень чертёжтнень коряс.
«Бермянчек» кармась содавикс ды вечкевикс музыкальной коллективекс аволь ансяк Татарстансо. Сон морси кода Россиясо, истя жо лембестэ вастыть ансамблянть лия мастортнэсэ.
Саранскойсэ ансамблясь содавтынзе ваныцятнень кряшентнэнь ды каратайтнень культураст марто. Омбоце истямо концерт карми ожоковсто Казаньсэ, тов моли морамо минек «Торамась».
Татьяна Маторкина