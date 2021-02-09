«Лембе ёвкс» невтемась дивавты ваныцянзо

Эрзянь ды мокшонь раськень культурань музейсэ панжовсь «Лембе ёвкс» лия ёнов а молиця невтема. Тесэ весе теевкстнэ кодазь сурестэ. Выставканть пурнызь Республикань Раськень творчествань кудось
ды те музеесь.
Кезэрень шкасто саезь аватне ды тейтертне явить мель кодамонтень, стамонтень, викшнемантень. Чевгинень валдосо, чокшнень перть сынь стыльть оршамот малавиксэст туртов. Тейтерькатне тонавтнесть тенень аваст ды сырькаест пельде. Кие уски-тарги моро, кие ёвтни ёвкст ды эрямонь тевть. Кодамось оймавты, мелявкстнэ стувтовить. Нейгак аволь аламо ломанть, конат вечкить кодамо. Мезе ансяк а сы превс кодамс ды дивавтомс весень.
Те выставкантень састь Мордовиянь весе районтнэстэ 84 яволявтомат. Кочказельть 350 важодевкст. Ды кодат! Тесэ – кодазь пацят, палантинт, авань ды эйдень оршамопельть, салфеткат, киякс ланга ацамот, эрьва кодат налкшкеть, покш ды вишка някат, ёвксонь ды мультфильмань геройть. Сынь кодазь спицасо ды крючоксо. Тюстнэ мазыйть, кецявтыть сельме.
– Кудосо свал ламо тевть, ансяк аватне муить шка вечкевикс тевентень. Кодамонь вечкицятне, кедьчелькев ломантне свал вешнемасо: кодыть вейке, сынсь уш арсить, мезе ушодомс кодамо седе тов, – кортась П.Ф. Рябов лемсэ эйкакшонь художественной школань тонавтыцясь Г.А. Полянская.
Зярыя важодевкст те выставкантень кандсь Валентина Ивановна Аверкина. Сон чачсь 1938 иестэ Кочкурбуень Сурвелесэ.
– Монень 82 иеть. Теемс а мезе, кодан ды кодан. Вечкан сынст каземе малавиксэнь туртов. Покш покрывалаткак кодсинь. Эстень эрзянь панар стынь-викшнинь. Аволь весть важодеман невтевсть «Шумбрат, Мордовия!» раськень творчествань фестивальсэ. Школань прядомадо мейле карминь важодеме колхозсо. Мирденень лисинь. Мейле туинек эрямо Саранскоев. 41 ие важодинь кондитерэкс, пансинь тортт. Тунда-кизна эрян Сурвелесэ, тельня – ошсо. Кодамодо башка вечкан морамо. Ламо иень перть морсян «Сурань зорюват» Сурвелень ансамблясо. Вете эйкакшон, кавксо нуцькан, вейксэ правнукон. Монь ладсо кодамонтень кияк истямо мель а яви, – ёвтни Валя патясь.
Выставкань лия инжесь – Екатерина Леонидовна Комолятова. Сон важоди Рузаевкань Ухтомский лемсэ культурань центрасо народной вокалонь студиянь ветицякс. Юткошкасто вечки кодамо. Кодси 2000 иестэ саезь. Ушолекшнесь кодамо оршамопельть. Ней мезть ансяк а кодси. Авась аволь весть пелькстась конкурссо. Саемга, невтизе прянзо лия ёнов а молиця (креативной) кодамонь коряс Весероссиянь чемпионатсо. Эрявсь топавтомс зярыя заданият. Сон весе теинзе. Кодась органайзер-няка, кона фартуксо, козонь путовить ручкат, карандашт ды лия мезе. Те пелькстамосонть сон изнясь колмо номинациянь коряс! Макссть колмо дипломт.
Теде башка, невтизе прянзо «Кукла в национальном костюме – 2020» Раськеютконь фестивальсэ. Сон кодась няка Вармава. Тесэяк тешкстызь.
Екатерина Леонидовна кодси эйдень лембе вельтямот, конатнень максы эйкакшонь чачтома кудов.
Выставкань весе участниктнень коряс эряви ёвтамс паро ды шнамо валт. Аволь весе сакшность, зярс а мереви ютавтомс покш вастовомат. Ули мель ёвтамс неть сырнень кедь ломантненень сюкпря. Сынь теить а ёвтавикс мазычи. А кемтядо? Моледе раськень культурань музеев. Тесэ несынк Печкин почтальононть, Карлсононь, Буратинонь, кодазь каткатнень, нумолотнень, овтотнень…
«Лембе ёвкс» невтемась карми важодеме мартонь 3-це чис.
Татьяна Маторкина