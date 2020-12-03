Семиянть вейсэнди кемемась ды алкуксонь вечкемась

Сундерьковонь меельце недлячистэ тешкстави масторонь весе аватненень алтазь кенярксчись. Те мелень витемань тевесь кемекставсь аволь пек умок. Ялатеке сон куроксто совась минек эрямос ды теевсь паро коекс. Аванть туртов кодамо бу аволь уле эйкакшось, сон сехте вечкевикс, сехте превей ды сехте мазый!
Виде, аванть уцяскасо, эрьва чинь кенярксчисэнзэ ули путовксозо мирденть, эриялганть. Бути кудазорось яви покш мель нинстэнь, сеедьстэ лезды, ёвты тензэ ансяк паро валт ды кази казнеть, сестэ нинть чачосо свал карми улеме мизолкс, паролгады ёжомарямозо ды виевгады вечкемазо.
Течи ули меленек пачтямс ловныцятненень Саранскойсэ ояксчисэ эриця ламо эйкакшонь триця семиядонть – Владимир ды Наталья Самаринтнэде. Кудазорось – священнослужитель, отец Владимир Кочкурбуень Сурвелень (Сабаева) Крестовоздвиженской церьковань настоятель. Истя жо сон ютавты службат теке ёнксонь Булгакова ды Кацялай велетнесэ.
Булгаковасо стявтови Сергий Радонежский лемсэ церькова, Кацялайсэ те иень Инечистэ панжовсь Николай Чудотворец лемсэ церьковась. Текенень поладсынек, отец Владимир Саранскойсэ ды Мордовской епархиясо кавто отделэнь прявт: вейкесь – благотворительной ды социальной служениянь, омбоцесь – казачестванть марто вейсэнь важодеманть ладямонь. Теде башка, сон свал анок самс тердемань коряс лемдемань, венчамонь ды меельце ки лангов ильтямонь тевтнень топавтомо. Отец Владимирэнь минь сеедьстэ редятано вейсэнь промкстнэсэ, ков тердтнить минекак, журналисттнэнь. Сехте пек ней – эрямонь а шожда шкастонть.
Наталья Михайловна низэ важоди тонавтыцякс Саранск ошонь округонь нилеце номер лицейсэ. Сынст семиясо вете эйкакшт, эрить покш ояксчисэ, вейке-вейкень чарькодезь ды лездазь.
Отец Владимир да Наталья Самаринтнэнь чачома таркаст Саранск ошось, покштяст-бабаст – Ташто Шайговань райононь Малькеевка рузонь велесь.
Наталья Михайловна мирденень лиссь пек одсто, Мордовиянь Н.П. Огарёв лемсэ государственной университетэнь математической факультетэнь васенце курссо тонавтнемстэ. Колмо иень ютазь сынст семиясо ульнесть кавто эйкакшт, Мария ды Анна чачсть вейксэньгеменце стака иетнестэ. Колмоце курсонь прядомадо мейле Наталья Михайловнань тердизь важодеме тонавтыцякс Саранск ошонь округонь 3 номер средней школав. Самай се шкастонть ламо ковонь перть тонавтыцятненень эзть пандо зарплата, кой-кить тусть школасто седе шожда эрямонь вешнеме. Самаринтнэ арсесть-тейсть, важодема таркась кудо маласост, сынь кода сестэ, истя нейгак эрить ТЭЦ-2 эрямонь районсонть. Истя, эштё студенткакс, кавто вишка тейтерькань авакс Наталья Михайловна ушодызе важодема кинзэ ды те шкас полады тонавтыцянь а шожда тевенть. Ней, кода уш вере ледстинек, 4-це номер лицейсэ. Семиясткак ков седе покшолгадсь. 2000 иестэ чачсь Варвара, 2011 иестэ – Захарий, 2016 иестэ – Макар. Колмонест тейтертне лиссть мирденень. Мариянь кавто эйкакшонзо, Варварань тейтеренстэнь аволь умок ков ансяк топодсь, Анна – пешксесэ. Цёрынетне эштё вишкинеть, сынь эрить тетяст-аваст марто. Лиякс бу авольть кельге, кода народсо лемдить «хрущевка», а покш квартирантень.
Виде, Саранск ошонь округонь Октябрьской эрямонь райононь Николаевка посёлкасонть ламо иень перть сынь стявтыть кудо. Тевтне тосо певтеметь, весе юткошкаст алтыть кудонь путомантень, эдь эсеть кедьсэ теевксэсь таргави ков седе кувать ды карми улеме пек питнеекс. Сынь а ёмавтыть кемемаст, што тов совить эрямо вете эйкакшост ды ламо нуцькаст марто.
Наталья Михайловна эрямонть лангс а пеняци, мекевлангт, эштё муи оймавтыця валт весенень, кить течи а содыть, косто амольдямс вийть вейке, кавто... эйкакшонь трямсто. Вановтонзо коряс, эряви весенень тенек арсезевемс эрямонь смустенть лангсо.
– Виде, эрси истя, чинь-чоп школасо тевтне певтеметь. Невтемакс, икеле недлязонзо ульнесть тонавтнемань 30 част, ней – 29 ды, теде башка, классонь прявтан. Ютан школасто, арсян, виень прядовсть, сован кудос, кутмордасамизь эйкакштне, пшкадить тень лембе валсо, ды солы седеем. Косто вийть саевить, теке одс чачан, – ёвтни Наталья Михайловна.
Текенень поладсынек, весе покш кенярксчитнестэ Самаринтнэнь семиясь яки церьковав. Нама, сестэ эштё од тейтерькакс, зярдо Наталья лиссь мирденень, сон эзь сода, карми аволь ансяк тонавтыцякс, эштё ламо эйкакшонь трицякс ды священнослужителень никс (матушкакс). Сень ловозь, сонзэ малавиксэнзэ ульнесть аволь церьковав якицят.
Овсе лиякс ютась эйкакшпингезэ Владимир Самаринэнь. Тетязо-авазо, сехте пек бабазо, ульнесть Пазнэнь кемицят, весе покш читнестэ яксесть Иоанн Богословонь лемсэ Саранскойсэ сехте кезэрень церьковантень. Те шкас сон ледстни (куш авазо кулось), кода Аграфена Николаевна кедьпеде вишка Володянь ветясь причастямо. Тетязо, Виктор Иванович, пингень перть важодсь водителекс Мордовиянь стройкатнесэ, сонзэ тевенть армиясо служамодо мейле поладызе Владимир цёразо. Теке шкасто сон заочна тонавтнесь Мордовиянь Н.П. Огарёв лемсэ государственной университетэнь Энергетикань ды механикань институтсо. Сонзэ прядомадо мейле топавтсь лия тевть, пачкодсь «МордовияГосПлем» АО-со генеральной директоронь полавтыцянь тевентень. Юткошкасто, ков сатотсть шказо ды виензэ, лездась Саранск ошонь церьковатнень вельмевтемасо. Истя, теевсь ТЭЦ-2 посёлкасонть Серафим Саровский лемсэ церьковав свал якицякс.
Кемень иеде икеле сонзэ чанстизь-баславизь священникекс. Се шкастонть саезь отец Владимирэнь эрямосо ламо полавтовсь, сехте пек сонзэ семиянть туртов. Вана уш кемень иень перть весе виензэ максы служамонтень. Наталья Михайловна нинзэ валонзо коряс, косто зняро вийтнень амольди батюшкась, тевтеме сон зярдояк а ашти.
Меельце шкастонть отец Владимирэнь пек талновты од ломантнень ютксо винадо копорямось. Валонзо коряс, самай те зыянось канды ламо сельведть семиятнес, лиясто мик яви одтнэнь, тетявтомо кады эйкакштнень. Самай те тувталонть коряс Саранской ды Мордовской епархиянть юрсо теезь «Трезвый Саранск» клубось, косо духовной наставникесь отец Владимир.
Батюшкась седейшкава пии-палы «пиже гуень» отьмасто цёратнень ды лиясто мик аватнень таргамга. Тешкстасынек, сыненст лезкс мельга пшкадицятнень ютксо ульнесь аволь православной ломаньгак. Те корты седе, сынь анокт лездамс весенень.
Батюшканть валонзо коряс, те орманть марто вастовомсто а эряви якамс орожиятнень кедьга, мезень кисэ ломантне пандыть покш ярмакт ды совить пежетьс. Сынь жо лецить сэредицятнень питнень апак сае ды кажос понгозтнень кисэ ознозь. Пазонть лезксэнзэ вельде улить истят ломанть, кинень сынь кенярдсть теемс паро, малавиксэст ды сынськак, икеле копорицятне, те шкас тенст ёвтыть сюкпрянь валт. Эдь те тевесь – симицянть одов паро эрямонтень велявтомась, эрямонтень питнейчинть путомась, – пек стака, сон сеске вейке чис а топавтови.
Кода мерсь отец Владимир, сынст лецямонь лувось саезь эштё советской шкасто, кемекстыцязо – содавикс психофизиологось Геннадий Андреевич Шичко. Сон кармась ломантнень олякстомтомо тонадовозенть (зависимостенть) эйстэ. Виде, те сеске а тееви, ломанентень эряви эстензэ чарькодемс апаро тевензэ. Самай тень вельде ванстовить семиятне, одов кудотнес сови кенярксось ды вельмевтеми вечкемась. Эдь уцясканть учи эрьва кудазоравась, эрьва эйкакшось.
Валентина Юдина.
Фототне Самаринтнэнь