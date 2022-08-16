«Кулдор-калдор» пейдемань фестивалесь Вирь Тавласоль

Августонь 13-це чистэ Кочкурбуень Вирь Тавласо, В. И. Ромашкин лемсэ музейсэ-этнокудосо ютась покш вастовома – финнэнь-угрань пейдемань ды юморонь «Кулдор-Калдор» регионъютконь 4-це фестивалесь. Тей сакшность участникть республикань районтнэстэ ды Московсто, Комистэ, Удмуртиясто.
Весе сынь вастовсть «Тавлань таможнясо», велень куншкасо. Ды вейсэ, киштезь-моразь, седязь, ютасть этнокудонть ваксс. Тесэ инжетнень кши-сал марто вастсть музеень азортнэ – П. В. Рябов, Р. В. Водясова ды «Толава» фольклорной ансамблясь. Васолдо сыцятнень туртов этнокудованть теезель экскурсия.
Музеенть вакссо панжовсть мельстуиця таркат: «Тавлань Арбат» – тесэ эсь теевксэст невтнесть ды микшнесть кедьчелькев ломантне; эйкакштнень туртов ютасть пелькстамот ды налксемат.
Лембе вал марто инжетненень пшкадсть МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А. И. Карьгин, Кочкурбуень райононь прявтонь полавтыцясь Ю. Н. Грязнов.
– Мельспаро неемс тынк паро ёжонк. А стяко кортыть – пейдемась кувалгавты эрямонть. Кадык истят вастовоматне поладовить седе товгак, – кортась А. И. Карьгин.
Фестиваленть вешеманзо коряс, эрявсь невтемс мезеяк пейдемань-ракавтомань: сценка, моро эли монолог. Пек лембестэ вастозель Саранск ошонь 80№ эйдень кужонь воспитателесь Валентина Дыдыкина. Сон морызе «Тейтерь ялгань мирдест однэть» моронть ды весень кирвазтинзе, пейдевтинзе.
«Бускельёс» («Соседи») сатирической триось сакшнось Удмуртиясто. Колмо аватне важодить Граховской райононь велень культурань кудонь прявтокс (эрьвась эсензэ велесэ). Пандемиянь шкасто сынь вейсэндявсть, тейсть трио, кармасть тейнеме пейдемань номерт, путнеме Интернетс. Ломантне вастызь покш мельспаросо! Сынь уш невтизь пряст «Бабки рулят» регионъютконь пейдемань фестивальсэ ды тосо сайсть васенце тарка. Кода кортыть аватне, Мордовияв самось сынст туртов – васенце ардомка лия ёнксов. Фестивальденть марясть Интернетстэ. Ды, мездеяк апак пеле, велень аватне сыргасть васоло килангов.
– Мордовиясо минь васенцеде. Пек мелезэнек тусь Саранск ошось: мазый, ванькс, сэтьме. Ней вана пачкодинек тынк Тавла велев, минськак велень, ансяк тынк весемесь лия. Мездеяк а содылинек эрзятнеде ды мокшотнеде. Ней – содатано, – корты М. И. Коробова, кона вети трионть.
«Бускельёс» невтсь «Шабрань байкат» сатирической миниатюра, сонсь Марина Ивановна ловнось монолог седе, кода куроксто берякадомс. Весень ракавтынзе. Тень кисэ сон изнясь «Мисс Кулдор-Калдор» номинациясо.
«Ламзурь» народной фольклорной этнографической ансамблясь невтизе «Сезезь цюлка» сценканть (авторось Р. Щанкина). Зяро ульнесть пейдемат! Башка валт эряви ёвтамс налксицятнеде, те – Раиса Зорькина, алкуксонь артистка, кода парсте лисни тевезэ сцена лангсо! Истя жо Вера Пронина, Надежда Бочканова ды лиятне. А стяко «Ламзуресь» казевсь «Сехте паро сценка» номинациясо.
Теке жо номинациясонть казевсь Покш Игнатбуень «Лейне» народной театрась. Сынь невтизь «Ой» сатирической сценканть (авторось Р. Д. Жегалина).
– Минек народной театрась пурнавсь 1973 иестэ. Сон васняяк ульнесь драмкружококс, конань ветясь эрзянь келень ды литературань тонавтыцясь В. С. Малюков. Шкань ютазь полавтневсть ветицятне, коллективеськак. Ней театрасонть кемгавтово ломанть. Сынь аволь профессионалт, велень эрицят: школань тонавтницят ды тонавтыцят. Умок мартонок налкси библиотекаресь Алёна Мамаева. Чокшне ланга яла пурнавтано, ютавттано репетицият. Эсь прянок невттяно Андреевкань сцена лангсо, райононь культурань кудосо, «Шумбрат, Мордовия!» фестивальсэ. Минек велень ваныцятне пек вечксызь театранть. Ёвтаса, республикасо те вейкине истямо народной вишка театра, конась невти путовкст эрзянь кельсэ. 2003 иестэ макссть тенек «народной» лем. Эрьва колмо иеть те лементь идетяно. Мелят невтинек О. Пашуткинань пьесанзо коряс «Исень ялга» спектаклянть, сонзэ натой невтизь телевидениясо. Фестивалесь пек мелезэнек тусь, минь аволь васенцеде «Кулдор-Калдорсо». Пек вечктяно ковгак ардтнеме, невтеме прянок. Теде мейле ёжонок седеяк кепети, чачи покш меленек мезеяк путомс, налксемс, кецявтомс ваныцянок, – ёвтни «Лейне» народной театрань ветицясь В. П. Вирясова.
Сцена лангсо ульнесть Рузаевкань райононь зярыя коллективть, Сыре Шайговань, Краснослободскоень районсто. Паро номерт невтсть Кочкурбуень «Норовава» ды «Толава» фольклорной ансамблятне. Сень лангс авак вано, ушось ульнесь пек пси, артисттнэ весе чинть перть аштесть костюмсо, кияк эзь пеняця.
«Кулдор-Калдор» фестивалень Гран-принть саизе Анастасия Ларцева. Сон сакшнось Московсто. Тейтерь-авась морси коми-пермяконь ды рузонь раськень морот. Алкукс ули мезень кисэ шнамс те артистканть!
Кода мерсь жюрис совицясь, Рузонь драмань театрань прявтось Андрей Ермолин, «Кулдор-Калдор» фестивалесь – а стувтовикс кенярксчи. Кадык сон поладови седе товгак! Ансяк минек артисттнэнень эряви тень лангсо ламо важодемс. Невтемс виев ды пейдевтиця номерт, ваномс, кода теить тень шабра ёнкссто сазь артисттнэ, эдь сынь саизь васенце тарканть ды Гран-принть.
Ды те аволь весе. Меельцепелев ютась «Уцяскав ваучер» лотереянь налксема. Инжетне сёрмалекшнизь телефононь номерэст конёвнес, мейле сынст таргсизь барабансто ды сцена лангсто гайневтсть азоронтень. Эх, эзь понго монь номерэсь, а уш кода учинь! Казнетнеяк парт ульнесть, маштовсть аватненень кудоютконь тевтнесэ. Мейле инжетнень андсть сывель ямдо, киньгак эзизь кадо мельтеме. Весе ёвтасть сюкпрянь валт фестивалень ютавтыцятненень – Равчирень финнэнь-угрань раськень культуратнень центрантень ды МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерствантень.
Татьяна Маторкина