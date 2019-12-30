Те иесь кадови седеезэнь

– 2019 иестэ эрямосон ульнесть ламо паро ардтнемат-якамот. Эрьва косо ёвтнинь эрзятнеде, невтнинь раськень оршамопелень мазычинть.
Саемга, Ульяновскойсэ ютась Россиянь, СНГ-нь ды омбо масторонь од сёрмадеень XIX раськеютконь форум. Бажамозо: панжомс литературасо од лемть, вейсэндямс од сёрмадейтнень, кастомс ёрокчист, литературной журналтнэнь ды книжной издательстватнень вельде пачтямс ловныцянтень шкинемаст.
«Расширьте свои возможности!» – истямо лозунг ало ожоковсто Белградсо ютась Центральной ды Восточной Европань Викимедиянь теицятнень кавксоце вастовомаст. Эрзятнестэ Белградов якинек мон ды А.Петров. Тосто велявтомадо мейле ёвтнинек-невтнинек эрзянь Википедиянь теицятненень сень, мезе од карминек содамо, мезес тонадынек Конференциясо улемстэ.
Новосибирск ошсо ютась Россиянь раськетнень национальной литературань IV фестиваль. Тосо невтевсть-гайгевтевсть малав комсь раськень кельть, конатнесэ сёрмадовить художественной произведеният, нолдавить книгат, журналт ды газетат, снимавить фильмат, касы-кепети сценической искусствась. Эрзятнень ды мокшотнень пельде тов якинек минь Н.Голенков марто. Мон ёвтнинь эрзянь кельденть, культурадонть, эрямо койтнеде ды раськень оршамопельтнеде, Н.Голенков – художественной произведениятнень мокшонь кельстэ рузонь кельс ютавтомань стакачитнеде. Фестивалень бажамотнестэ вейкесь – лездамс раськетненень келест ды литератураст ванстома тевсэнть, келейгавтомс литературатнень ютксо сюлмотнень.
Те иесь пек тусь мелезэнь, кадови седеезэнь. Тедеде сёрмадынь аволь аламо од валморот. Теде башка, икелев шаштсь викшнема тевем – ниле иеть уш викшнян эстень эрзянь покай. Маласо шкастонть, кеман, ули анок. Ды пек кецнян Маризь Кемалень ды Л.Игнатьевань эрзянь викшнеманть коряс вейсэнь книгаст лисемантень.
Сыця Од ие марто весень! Шумбрань-паронь чи, овтонь-сярдонь вий!
Анокстызе Татьяна Маторкина