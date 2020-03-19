Покш вастовома Отяжбуесэ

МОРДОВИЯСО МЕЕЛЬЦЕ ШКАСТОНТЬ ЭРЬВА КОСО ЮТАВТНЕВИТЬ ВАСТОВОМАТ, ЧОКШНЕТЬ, КОНАТ АЛТАЗЬ ИНЕ ИЗНЯМОНЬ 75 ИЕТНЕНЕНЬ. ВЕЙСЭНЬ ПОКШ ВАСТОВОМА ЭЙЗЮРКОВОНЬ 13-це ЧИСТЭ УЛЬНЕСЬ ОТЯЖБУЕСЭ.
СОНЗЭ ЮТАВТЫЦЯТНЕ – РАВЛАНГОНЬ ФИННЭНЬ-УГРАНЬ РАСЬКЕТНЕНЬ КУЛЬТУРАНЬ КУНШКАКУРОСЬ, А.С ПУШКИН ЛЕМСЭ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКАСЬ, И.Д.ВОРОНИН ЛЕМСЭ МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ МУЗЕЕСЬ, МР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВЕСЬ.
Вастовомась ютась Отяжбуень Раськень культурань ды ремеслань куншкакуросонть, кона панжозель 2000 иестэ. Кинень савкшнось тосо улемс, содасызь, кодамо мазый те кудось. Ушо ёндояк ваксканзо а ютават сельмень апак кая, потстояк весемесь дивавтни: ванькс, валдо, лембе. Эйсэнзэ эрьва кодат нупальть. Саранскоень инжетнень васняяк совавтызь тосонь библиотекав. Сон аволь пек покш. Тень лангс апак вано, ловныцятне, келя, вечкить тей сакшномо. Кить книгань ловномо, кить компьютерсэ-мейсэ фильмань-видеонь ваномо.
Тей васенцеде понгозь, ломанесь а кадови апак дива Актовой залс совазьгак. Сон теезь, кода мерить, неень шкань вешематнень коряс. Сцена лангсо стявтнезь микрофонт, путозь трибуна. Зярдо эряви, верде нолдави проектор. Нурькинестэ мерезь, тесэ ули весемесь, мезе эряви неень шкань лувсо ломантнень оймсемаст туртов.
Саранскоень инжетнень мельспаро саинзе сень кувалмаяк: залсонть, ков кельгить малав 500 ломанть, се чистэнть, маряви, арасель вейкеяк чаво тарка. Пурнавозтнень ютксо седе ламотне – од ломанть, школасо тонавтыцят, культурасо важодицят, велень эрицят. Те корты, васняяк, седе: тесэнь ломантне бажить седе ламо содамс сеть ломантнеде, кить тюрсть ютазь войнасо ятонть каршо ды максызь эрямост Ине Изнямонть кис.
«Изнямонь ки» автопоездэсь килангсо
Те паро тевенть ушодыцятне – А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекась, И.Д.Воронин лемсэ Мордовской республиканской краеведческой музеесь, МР-нь Центральной государственной архивесь. Сон сыргавтозель эйзюрковонь 2-це чистэ ды васенце лоткамо таркакс кочказель Орданьбуесь. Кавто таргонь ютазь автопоездэсь пачкодсь Отяжбуев. Пурнавозтненень васня ледстязель Советской Союзонь Героенть М.Девятаевень подвигезэ, конань туртов краеведениянь музеесь анокстась покш выставка. Седе тов весе содавтозельть, мезде сёрмадсь войнань молема шкастонть «Якстере Мордовия» газетась. А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо важодицятне арсить панжомс сайт, козонь совавтовить 1941-1945 иетнестэ лисезь «Якстере Мордовия» газетань весе номертнэ. Библиотеканть ушодксонзо коряс анокстазь ды ней автопоездэнть марто ошка-велева яки «Войнадо 75 книгат» книгань выставкась. Кодат книгат эйзэнзэ совасть, вастовомасонть ёвтнесь А.С.Пушкин лемсэ библиотекань национальной ды краеведческой отделэнь прявтось Н.В. Бочканова.
«Валрисьметь, конатнень киртынзе войнась»
Истямо лем ало литературно-патриотической проектэсь, конань сёрмадызе Равлангонь финнэнь-угрань раськень куншкакуросо важодицясь Т.Т.Чекушова, лиссь изницякс Россиянь Президентэнь грантонь пелькстамосонть. Сон алтазь эрзянь, мокшонь сёрмадейтненень, кинь эрямост сатотсь ютазь войнань шкантень. Васенце иестэнть уш Мордовиянь сёрмадейтне лия ломантнень марто весе, зяро ульнесть се шкастонть Писателень вейсэндявкссо, стясть ятонть каршо тюреме. Васенце иестэнть уш эйстэст 25-тне маштовсть. Кинь эрямост ванстозельгак, велявтсть кудов ёмавтозь шумбрачи марто.
Проектэнть прявт бажамонзо – ютавтнемс вастовомат сеть оштнесэ ды велетнесэ, косо чачсть-кассть писательтне-фронтовиктне. Васенце истямо вастовомась прась Отяжбуенть лангс. Те районстонть, содазь, лиссть аволь аламо ломанть, кинь лемест кеместэ совасть эрзянь, мокшонь сёрмадейтнень юткс. Неть: Прохоров Пётр Васильевич, Кулдуркаев Яков Яковлевич, Маторкин Михаил Васильевич, Ключагин Пётр Андреевич, Кадоркин Александр Сергеевич, Прохоров (Кумбря) Степан Егорович. Кавтотне (неть: Прохоров Пётр Васильевич ды Прохоров (Кумбря) Степан Егорович) ютасть войнань толонть пачк. Сынст эрямодост ды шкинемадост ёвтнесь А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо важодицясь В.Б.Бояркина.
«Чилисема» журналонь поэзиянь отделэнь редакторось Т.Мокшанова сюконямо вал марто ледстинзе сеть од ломантнень лемест, кить сёрмалить ёвтнемат, валморот ды кучнить эйсэст сынст журналов. Зярыя валморот ловнось эсензэтнень ютксто, конатнень алтынзе эсензэ покштянстэнь-фронтовикентень.
Вастовомась эзь юта казневтеме. Равчирень финнэнь-угрань раськень куншкакуронть пельде Шнамонь конёвт ды казнеть максозельть Отяжбуень центральной библиотекань прявтонтень Г.Н.Тюгашкинанень, краеведческой литературань секторонь библиотекарентень Л.П.Софронованень, Отяжбуень «Поселкань 1 № средней школань» эрзянь келень тонавтыцянтень Е.В.Сергееванень.
Весень туртов казнекс ульнесть моротне. Сынст морыцятне – Отяжбуень артисттнэ.
Прохоров (Кумбря) Степан Егорович
Чачсь 1913 иестэ Отяжбуень Пилезелесэ. Топодсь тензэ ансяк вейке ие, кулось тетязо. Кото иень ютазь тусь эрямосто авазояк. Стёпань максызь шабра велев П.В.Антиповнень трямс-кастомс. Од тетясь курок миизе Прохоровтнень кудост. Цёрыненть овсе вишка пингстэ кармасть кучномо стадань ваномо.
1924 иестэ велесэ панжсть школа, ков цёрынесь кармась якамо салава. Тонавтнесь сон парсте. Пек вечксь валморот ды ёвтнемат. Мейле тонавтнесь Шейн-Майдан велесэ ШКМ-сэ, мейле – Алатырень эрзянь педтехникумсо. Седе тов мольсь тонавтнеме Пенза ошов вирень техникумов. Сэредеманзо кувалма эзь саво прядомс. Пензасо Прохоров яксесь литературной кружоков, конань ветясь И.Арапов.
Эрзянь литературась ансяк-ансяк кармась стямо пильгелангс. С.Е.Прохоров, кона кармась сёрмадомо кода валморот, истя ёвтнематкак, 1932 иестэ уш та-кода маштсь нолдамо Московонь «Молодая гвардия» издательствасо «Шанжакат», Саранскойсэ «Межавтомо» пусмонзо. 1935 иестэ Московсо лиссь «Тол поцо» од книгазо, Саранскойсэ – «Розь ютксо» од пусмозо. Стака эйкакш порадонзо поэтэсь ёвтни «Ютазьденть ёвтнемат» валморосонзо. Поэтэсь эзь лотксе сёрмадозенть лангс. Пек покшольть сышкань бажамонзо. Ансяк сынст керинзе войнась. С.Е.Прохоров чавовсь 1942 иестэ.
Раиса ЩАНКИНА