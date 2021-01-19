Татьяна Биушкина: «Раськень театранть вакска ардомсто свал седеем токнозевиль...»

Татьяна Биушкина вишка шкасто саезь пек вечксь морамо. Ломань икеле прянь невтемась марявсь тензэ мельстуиця тевекс. Таня свал явсь мель школань покш читненень, косо эрявсь морамс, киштемс, налксемс сценкасо.
Школанть прядомадо мейле сон сыргась тонавтнеме Н.П. Огарёв лемсэ МГУ-нь Раськень культурань институтов. Бажась кочкамс морамонь отделения. Ансяк истямо арасель. Секскак кармась тонавтнеме актёрской отделениясо. Ледстни, нейгак дивси, кода тов понгсь. Ульнесь покш конкурс, ламот бажасть тонавтнемс те отделениясонть. Сакшность натой лия ошстояк. Курсонть кармась ветямо И.Ф. Кузьмин тонавтыцясь. Васенце курсонть прядомадо мейле Татьяна арсесь туемс. Молемс лия вузов, кона кодаяк апак сюлма культуранть ды искусстванть марто. Валонзо коряс, тензэ стакаль ды, марявсь, эзь муе кель-вал тонавтыцянть марто. Ансяк шкань ютазь чарькодсь, тонавтыцясь, мекевлангт, ванны сынст: ули-арась цидярдомаст, мелест. Вана ютксост ютавтсть актёронь невтема. Студенттнэ анокстасть невтевкст. Эряза тейтересь, сялдомадо-сёвномадо апак пеле, тунь апак тално (мезде пелемс, бути туи?), невтизе школань тонавтыцянзо. Кодамо эрси сонзэ прянь ветямозо ды обуцязо уроконь шкасто. Татьянань шнызь, редясть эйсэнзэ сяткине. Сон эзь учне истямо. Мартонзо кортасть ды истя лиядсь.
– Нама, тонавтнемс ульнесь стака, ансяк тукшнось мельс. Курсонок пурнавкшнось вадря, весе теевинек паро ялгакс. Сылинек тонавтнеме валскень 8 частнэнень ды туилинек вень 11 эли 12 чассто, зярдо тонавтнема тарканть пекстасть вензэ лангс. Апак лотксе ютавтынек репетицият, путынек эсенек невтемат, налксинек эйсэст. Эрьвась бажась невтемс, мезе машты. И.Ф. Кузьмин теевсь тенек омбоце тетякс. Сон ломанесь превей, эсь тевс чарькодиця, ламонь содыця. Ламо вешсь пельденек. Ней чарькодеви, аволь стяко, – ёвтни Татьяна.
– Зярдо ушодыть важодеме Эрзянь ды мокшонь раськень театрасо?
– Колмоце курссо тонавтнемстэ ялгацек (весе студентт) сыргинек ошонь театратнева. Кевкстнинек, эрявить-арасть тенст актёрт, вешнинек робота. Ды зярыянь саизь. Монень гайневтсть Нацтеатрасто. Тердимизь. Апак сёпо мерян, Нацтеатранть вакска ардомсто свал седеем токнозевиль: эх, паро бу тесэ важодемс… Истят мельть ютнесть пряван. Тонавтнемадо мейле арсинь туемс Москововгак. Ды вана понгинь тей.
Студенткакс улемстэ сон сась важодеме Эрзянь ды мокшонь раськень театрав. Тесэ вастызь лембестэ-парсте. Сеске тензэ макссть роль К. Абрамовонь «Эрьванть эсензэ ормазо» путовкссо (Светланань).
– Васенцеде лисемс сцена лангс налксеме пек талнынь. Эрямом перть вестькак истямо пелема эзимим сайне. Икеле весе актёртнэнь лангс сакшнынь ансяк ваномо, ней жо эряви мартост налксемс! Ковонь ютазь сыргинек гастролев. Тосо седе шождасто мария прям. Тонавтнемстэ И.Ф. Кузьмин сеедьстэ сайнесь эйсэнек спектаклянь ваномо Нацтеатрав. Истя лиссь, васенце курссо тонавтнемстэ эрямосон васенцеде неинь театрасо путовкс. Те ульнесь самай «Эрьванть эсензэ ормазо» спектаклясь, ков понгинь мейле монсь.
Мельспаро марямс Эрзянь ды мокшонь раськень театранть ды сонзэ спектаклятнень коряс лембе валт. Тонгак тесэ, лисни, аволь стяко важодят, тонгак кецявтат ваныцятнень ды токшат оймест.
Татьяна Биушкина ней налкси зярыя путовкссо. Те: К. Абрамовонь «Эрьванть эсензэ ормазо», М. Ладонь «Очень простая история», А. Григорьевень «Велень ризнэмат», Е. Исайчевань ды И. Кузьминэнь «Не забывай незабываемое», А. Саранговонь «Подписаться на любовь», В. Мишанинань «Курмай» ёвкссо. Аволь умок путозель В. Гуркинэнь «Саня, Ваня, мартост Римас» спектаклясь, косо сонзэ покш ролезэ (Женянь). Васня налкси тейтерькакс, мейле героинязо карми авакс. Тешкстасынек, Татьяна тесэ парсте ды виевстэ невтизе образонть. Театрасо сон валскестэ саезь чокшнес ды те канды тензэ кеняркс. Ульнесь истямояк, ве шкане эрявсь тонавтнемс вузсо ды налксемс спектаклясо. Од тейтересь кенерсь эрьва ков. «Не забывай незабываемое» спектаклясо эрявсь лисемс лия актрисань таркас. Сон вейке вес тонавтнинзе валтнэнь. Содамс валтнэнь – те вейке тев. Эрявсь налксемс. Кадык авардсь, мелявтсь, ансяк топавтызе тевензэ.
Ней уш Татьяна коллективсэ, косо паронь арсезь лездыть. Сеедьстэ ардтнить гастролев. Ульнесь Самарань ёнкссо, Татарстансо, Марий Элсэ, Ялтасо, Московсо. Гастролев сон ардтни студентэнь иетнестэ саезь.
Театрадо башка тейтересь вети эйкакшонь модельной студия. Ютавты актёронь тренингт, тонавты, кода путомс вайгеленть, кода кортамс, кода а виздемс, кода невтемс прянть ды седе тов.
Татьяна Биушкина чачсь Дубёнкань райононь Орданьбуе велесэ покш семиясо. Улить Катя ды Лена покш сазоронзо, сон вишкинесь. Сонзэ спектаклятнень ваномо мельспаросо сакшныть малавиксэнзэ. Авазо Анна Вячеславовна а менсти вейкеяк премьера. Сонзэ туртов Таня ёвты ламо сюкпрянь валт. Авазо – васенце лездыцязо. Максы превть, оймавты. Эрьва мезе ульнесь, арасельть ярмакт килангскак… Вузсо тонавтнемадо икеле Татьяна важодсь ды сонзэ манизь, эзть пандо… Неть стакачитне седеяк кемекстызь обуцянзо.
Арсетяно од актрисанть туртов икелев молема ки, ламо мельстуиця рольть ды паро ваныцят!
Татьяна Маторкина