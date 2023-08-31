ВЕЛЕНЬ ЭРЯМОСЬ ЛОВНОМА КУДОСО УЛЕЗЭ НЕЯВИКС ТАРКАСО

Покш Маризь велень библиотекась, кода ламо велетнесэяк, ашти Культурань кудонть ды правлениянть марто кавто этажсо вейке зданиясонть. Кудось, неяви, аволь одтнэстэ, ансяк эйсэнзэ кирдеви велень культурань ды эрьва чинь эрямось. Ловнома кудосонть ютавтневить ламо мельстуиця мероприятият, конатнень тейни тесэнь важодицясь Елена Николаевна Куторкина. Сон паро мельсэ ёвтнесь миненек эсь важодемадонзо ды мелявкстонзо.
– Елена Николаевна, Покш Маризь велесь – тиринь веленк?
– Мон чачинь тезэнь. Мейле тетянь кучизь Зубова-Полянань райононь Ширингуши велев, косо сон важодсь участковоекс, авам важодсь районной больницясо медсазорокс. Тосо прядынь васенце класс, мейле минь сынек эрямо Чаунзань райононь Комсомольскоев. Прядыя тосонь 3 № школанть ды мейле тонавтнинь М. Е. Евсевьев лемсэ пединститутонь (ней – университет) химиянь ды биологиянь факультетсэ. Седе тов карминь важодеме Покш Маризь велень школасо биологиянь тонавтыцякс. 2014 иестэ туинь декретс, ды теде мейле школав важодеме уш эзинь лисе, сынь библиотекав. Тесэнь важодицясь Любовь Николаевна Белякова семс туекшнесь пенсияв. Тешкставлия, сон тесэ важодсь малав 45 иеть. Неень шкастояк а ашти кудосо – морси велень ансамблясо…
Кенярдовты, ловныцят библиотекасонть улить. Те – школасо тонавтницятне (весемезэ 48 эйкакшт шабра веленсетнень марто) ды пенсионертнэ (косояк 20 ловныцят). Аватне вечкить ловномо детективть, авань романт, цёратне седе ламо саить ловномс газетат.
Покш Маризь велесэ чачсь Раиса Юганова сёрмадыцясь, кона пек вечкилизе тиринь ёнксонзо. «Герои малой родины на большой войне» Ине Отечественной войнань шкадо сонзэ книгась ашти ловнома кудонь неявикс таркасо – «И память с сердцем говорит…» свалшкань патриотической ужинесэнть. Истя жо сельме икеле аштить материалтнэ велень содавикс ломантнеде, конат а умок тусть эрямосто, ужинесь лемдезь – «Судьбы, ставшие историей». Истя, велень эрямось ды историясь ловнома кудосонть свал аштить неявикс таркасо.
– Кодат ютавтнетядо мероприятият?
– Тунда ютавтозель 5–9-це класстнэсэ тонавтницятнень туртов патриотической воспитаниянь коряс «кругловой столь», лемезэ – «Россия-Крым – мы вместе!». Мейле эйкакштнень марто ютавтынек «Чай, как он приятен, крепок, вкусен, ароматен» лементь ало «тантей» вастовома. Меельцекс, августонть ушодовомсто ютавтынек «Добрая страна сказок» кизэнь ловномат. Ульнесь КВН – «Птицы наши друзья». Истя жо ютавтынек Пушкинской карта вельде мероприятия – «Искатели приключений».
Мероприятиянь ютавтома шкасто пароль бу эйкакштненень невтемс презентация эли видеоматериал проектор вельде. Сонзэ эйсэ истя жо невтевельть интерактивной налксемат. Эряви меремс, ловнома кудонь нупалесь покш, тосо, нама, муевель тарка проекторонть туртовгак.
Компьютерэськак таштыне ды вишка экран марто – эйсэнзэ бути ансяк музыка нолдави.
Паро, библиотекантень эрьва ие сакшныть од книгат. Ды седе ламо сы краеведениянь коряс литература. Вана лався лангсо «Всё о Мордовии» лем ало аштить весе меельце од мазый книгатне.
«Эрявольть бу, нама, седе ламо книгат эйкакштненень, – мелявты Елена Николаевна. – Классикась, кона минек ули, весе пек таштомсь. Арасть од книгат Пушкинэнь, Паустовскиень, Толстоень ды лия авторонь. Книганок малав 10 тёжат, седе ламотне эйстэст пек таштомозь, допрок амаштовикстнэнь сёрмалетяно ёртомас (списываем). Кода-бути совась 50 иесэ ава, сайсь вейке книга кедезэнзэ ды мери: «Ды те книганть мон эштё школасо сайния ловномс, сон те шкас ашти тесэ…» Эряви тешкстамс, Любовь Николаевна, икелень важодицясь, пек ванстозь кирдсь книгатнень. Ды нейгак сыть эйкакштне, мартост клеясынек сезнезь лопатнень – эштё зярскак эряст», – нусманясто корты библиотекаресь.
Вановтонок педясь ве пеле столенть велькссэ «Книжкина больница» сёрмадовксонтень. Лисни, вана косо важодить книгань «вишка Айболиттнэ».
Кода нетяно, библиотекантень а стувтнить кинть велень эрицятне. Сонзэ азоравась Елена Куторкина вечкезь теи эсь тевензэ – эрьва мероприятиясь туезэ мельс эйкакштненень, эрьва выставкась кадовозо мельс совицятненень.
Марина Агафонова