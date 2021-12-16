«ТЮШТЯНЬ НАЛКСЕМАТНЕНЬ» лезэст од ломантнень трямосо-кастомасо

Эрзянь, мокшонь ды финнэнь-угрань раськень спортонь пелькстамотнень вельмевтемань «Тюштя» вейсэндявксонь прявтонть П. В. Мигуновонь ушодксонзо коряс декабрянь 8-це чистэ А. С. Пушкин лемсэ библиотекасо ютавтозельть Вейсэнь морга экшсэ кортамот истямо лем ало: «Тюштянь налксематнень» лезэст эсь масторонть ды эсь раськенть вечкеме эйкакштнень ды од ломантнень тонавтома тевсэнть».
Сеть кевкстематнеде кортамо, конат сюлмавозь раськень спортонть кемекстамонзо марто, тердезельть Мордовиянь зярыя министерствань ды ведомствань ломанть, школань, музеень, вейсэндявксонь прявтт, культурань ды спортонь учреждениясо важодицят, журналистт.
Кортамотнеде икеле ютавтозель эрзянь, мокшонь кельтнесэ лисниця газетатнень ды журналтнэнь лангс сёрмадстома.
Сонсь вастовомась ушодозель фильмань невтемасо, кона ёвтнесь, кодамо важодема топавтсь ды топавты П. В. Мигунов. Эряви ёвтамс, вастовомась юты иестэнть, кона зярыя вейсэндявкстнэнь мелест коряс яволявтозь В. И. Ромашкинэнь лемс, кинь марто вейсэ Павел Валерьевич сась мельс ушодомс раськень кезэрень налксематнень одс вельмевтема тевенть. Ды вана уш комсь иеть кода а кадны сонзэ, топавты ков сатыть виензэ ды шумбрачизэ. Сонзэ тевензэ неявить эрьва косо. Меельце шкастонть Мордовиясо, истя жо Россиянь лия таркатнесэяк, косо эрить эрзят ды мокшот, а ютни кодамояк покш кенярксчи, ков аволь пачколе П. В. Мигунов ды аволь ютавто спортонь коряс пелькстамот.
Теде башка, П. В. Мигунов ютавтни вастовомат, мастер-класст школатнесэ, спортивной эрьва кодат секциятнесэ. Весе неть вастовоматне свал ютыть паро мельсэ, эйкакштнень седейсэ сыремтить бажамо седе товгак варчнемс виенть эрьва кодамо пелькстамотнесэ. Истят пачтямот ульнесть вейсэнь кортамос ламо сазтнень пельдеяк. Истя, «Всероссийское общество глухих» вейсэндявксонь прявтось О. С. Зубаровская, талномань апак кекше, ледстнесь ламо вастовоматнеде, конатнень пингстэ П.В. Мигунов содавтсь пурнавозтнень эрзянь, мокшонь седикелень налксематнень марто. Тенень кемевтемакс ульнесь фильмась, кона невтезель весень туртов.
Паро мельсэ кадовсть Саранск ошонь 5 № СОШ-нь тонавтницятнеяк, конатнень марто П. В. Мигунов аволь умок ютавтсь мастер-класс. Теде ёвтнесь ды невтсь презентация «Луч» Культурань кудонь методистэсь П. Ковыркина.
«Кургоня» фестивальденть, кона эрьва иестэ ютавтневи Рузаевка буесэ ды конадо паро кулясь срадсь эрьва кува, пачтясь те райононь культурань отделэнь прявтось Т. В. Грачева.
Кеме сюлмавкст ладявсть П.В. Мигуновонь ды Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудо» музеенть ютксо. Сонзэ прявтось П. В. Рябов анок свал макснемс музеенть перька тарканть раськень пелькстамотнень ютавтоманть туртов. Ледстизе, тедедеяк тосо ульнесть ламо вастовомат, сынст ютксо «TAVLA TRAIL» васенце этно-чийнемась, ков сакшность малав 40 спортсмент аволь ансяк Мордовиясто, шабра областтнестэяк.
Вейсэнь кортамосонть кепедезельть лия кевкстематкак, конатнень топавтомаст вешить лезкс вере аштиця куротнень пельде.
Вастовомась прядозель сонзэ эйс сазтнень туртов сертификатонь ды ледстнемань казнень максома койсэнть.
Раиса ЩАНКИНА