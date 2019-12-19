"Ламзурь" ансамблясь тешкстызе чачома чинзэ

А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо ютась кенярксчи. Сон алтавсь «Ламзурь» фольклорной ансамблянть 25 иетненень. Лембе валонь ёвтамо тей сакшность ламо инжеть, коллективенть парсте содасызь республикань томбалеяк. Залось пешксель инжеде.
Ды вана гайгезевсь эрзянь морось. Сцена лангс лиссь «Ламзуресь». Васняяк аватне невтсть апокшке сценка (маштыть налксеме, мезть кортамс!). Ваныцятнень туртов сынь морасть морот, нурька морынеть.
Теде мейле вал сайнесть инжетне. МР-нь Государственной Собраниянть пельде морыцятнень казизь Почётонь грамотасо ды Благодарностьсэ. Казнеть ульнесть Саранск ошонь Администрациянть, МР-нь Культурань,
национальной политикань ды архивень тевень министерстванть пельде.
– «Ламзурень» прявтось Раиса Борисовна Щанкина дивавты эрязачисэнзэ, эрьва ков кенери, эрьва ков сайни морамо коллективенть. Ансамблянь морыцятнеяк пек активнойть. Вана кинь лангсто эряви саемс пример одтнэнень! – кортась Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Ю.А.Мишанин.
Паро валонь ёвтамо сакшность «Ламзуренть» ялганзо, «Келу» фольклорной ансамблянь морыцятне: МР-нь народной артисткась Анна Атласова, МР-нь заслуженной артисткатне Елена Воронина, Любовь Князькова, Галина Макшева.
– Те ансамблянть содаса умок. «Ламзурень» кондят коллективть неень шкане аламо. Мон ванан сынст творчестваст мельга телевидениясо ды Интернетсэ. Сюкпря ёвтавлинь эрзянь моротнень ванстомаст кисэ, – кортась полициянь подполковникесь Е.Н.Шульгов.
Мельспаросо юбилеентень сакшнось Пенза ёнксонь Пазялго велень «Чевгелина» ансамблясь. Неть аватне эсь ярмакост лангс ардтнить ламо эрзянь кенярксчитнева.
«Ламзурь» ансамблясо неень шкане морсить кавксо ломанть. Икелень морыцятнень эйстэ кадовсть колмо: Раиса Максимовна Пронькина, Ольга Васильевна Романова, Таисия Михайловна Егина. Аволь умок сынст юткс совасть Надежда Владимировна Бочканова, Вера Ивановна Пронина ды Лидия Николаевна Фирсова.
– Минек ансамблясо аватне яксить морсеме аволь ярмаконь кис, сынь сакшныть седеест вешемань коряс. Кинь оймесэ арась моронтень вечкема, те ёжось ярмаксояк а рамави. Свал вешнетяно од морыцят, кинь ули мелезэ, садо, минь эйсэнк пек учотано! – корты «Ламзурень» ветицясь Раиса Щанкина.
Татьяна Маторкина
Фототне Эдуард Ретунскиень