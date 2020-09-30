Вирь Тавласо ютавтозель Норовавань чи

Сась сырнень сёксесь. Седикеле те шкастонть, зярдо прядовильть паксянь-пирень весе тевтне, велетнесэ ушодыльть ютавтнеме кенярксчить.
Вейкесь эйстэст алтавсь паксясо-пиресэ кастозенть лангсо азоравантень – Норовавантень. «Литова» эрзянь авань ды «Эрьмезь» чувто ланга керсицянь вейсэндявкстнэнь ушодксост коряс те коесь ледстязель ды ютавтозель таштамковонь 26-це чистэ Кочкурбуень Вирь Тавласо, В.И. Ромашкин лемсэ Этно-кудонть вакссо таркасонть.
Пандемиянть кувалма ламо ломанть эзь мереве пурнамс. Текень кувалма вастовомантень сакшность ансяк сеть, кинь покшоль мелезэ ледстямс те коенть, лездамс сонзэ ютавтомасо. Истямо мель сайнесть «Тюштя» спортонь клубонь ветицясь П.В. Мигунов ды кедьсэнзэ тонавтницятне. Саранскойстэ инжетнень ютксоль Рав чирень финнэнь-угрань раськень культуратнень центрань прявтось Е.Н. Ломшина. Елена Николаевна аволь ськамонзоль. Мартонзо ульнесть журналистт, телеоператорт. Сынь састь Московсто «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России» теварсевксэнть топавтомо, конань ушодыцякс ды лездыцякс прянзо яволявтызе Раськень тевтнень коряс федеральной агентствась.
Покш чись ютась седе а ков парсте. Сонзэ ютавтыцятненень, теке мерят, сонсь Инешкипазось лездась, макссь лембе ды маней чи. Пароль ды лембель ломантнень оймесэсткак.
Коесь анокстазель ды ютавтозель «Ламзурь» ды «Толава» ансамблясо морыцятнень вийсэ. Тень туртов эрявсь панемс кши, прякат-сюкорот, пидемс алт, суронь каша ды лия ярсамопель. Весе те анокстазель аватнень кедьсэ.
Седикеле весе койтнень ушолесть Инешкипазонтень пшкадемасо. Истя ульнесь нейгак. Весе пурнавозтне кирвазтезь штатол марто энялдсть Инешкипазонтень лездамс тенст «виень вийсэ, валонь валсо, превень превсэ, тевень тевсэ, мазычисэ, сюпавчисэ».
Седикеле эрицятнень пельде марязь ды сёрмадозь ледстнематнень коряс Инешкипазось лия пазазораватнень ютксто весемеде пек вечкилизе Нороваванть тевень вечкеманть, ломантнеде мелявтоманть кисэ ды ансяк сонензэ мерсь кастомс ломантненень сюро. Ломантне тень кисэ сюконясть Норовавантень весемеде пек. Сёксня, нуематнень прядомадо мейле, кадныльть апак нуе розень аволь покш таркине, сюлмилизь розьпрятнень вейс, сынст алов ацыльть ашо руця, лангозонзо путыльть сал марто кши ды лия ярсамопельть, тарвазтнэнь нерькстылизь модантень, озыльть меельцекс нуезь розьпултонть лангс.
Истя тейсть тесэяк. Седикеле ладсо пурназель-мазылгавтозель ютавтома кужось, масторов ацазь-таргазь нардамо лангс путнезельть кудосто кандозь ярсамопелесь ды симемапелесь. Ярсамодо икеле – Норовавантень сюконямот. Васня сонзэ лемс ёвтазельть шнамонь валт:
Норовава – аванок, Норовава – трицянок,
Корьмай модань ванстыйне,
Видезь сюронь кастыйне,
Вана ацазь руцянок,
Вана кшинек-салонок.
Сюконинек-пульзинек,
Сюкприненек максынек,
Мазый леметь кундынек…
Кезэрень шкасто Нороваванть весемеде пек шнасть моросо. Валтнэнь ёвтамодо мейле аватне стякшность кирьксэс, куншкасо – Норовавакс наряжазь сэрей ды мазый ава. Кедте-кедьс кундазь ды моразь, весе зярыяксть ютыть Нороваванть перька, сюконить тензэ кастозенть кисэ.
Кодамо сюпав столесь, кодат тантейть ярсамопельтне, теде морави кезэрень вейке моросонть, конань серьгедизь «Толавань» морыцятне. Сынст эйстэ эзть кадово «Ламзурень» аватнеяк. Сынь ледстизь лия кезэрень моронть. Сон алтазь комолянтень, конань кайсесть брагас-пурес.
Моротне гайгсть апак лотксе. Сынст полавтсть налксематне. Весень ёжост паролгавтызь «Кшуманнесэ» налксицятне. Кияк ве ёнов эзь кадово «Прянь яжамкат» пелькстамонть эйстэяк. Кие мезес ёроков – невтизь ваномо ды кунсоломо сыцятнеяк. Весенень сыненст максозельть казнеть – «Ламзурь» ансамблянь од дискт ды «Эрзянь азбука» книгат.
Кить морасть, кить варчнесть виест ды ёрокчист спортонь эрьва кодамо пелькстамосо. Эйкакштнень мельс тусть нурямотне. Сынь апак сизе нурсесть вейке-вейкест.
Моротне поладозельть ярсамодо мейлеяк. Весенень сатотсь ярсамопелесь. Прякатнеде-сюкоротнеде башка пидезель сывель ям, лакавтозель тикшень чай. Эзизь стувто Норовавантькак. Кезэрень коенть коряс, сонзэ туртов каванявкст (суронь каша, пидезь алт) путозельть мода потс.
Весе, кить сакшность Норовавантень алтазь покш чинтень, кадовсть паро мельсэ ды энялдсть истят вастовомат ютавтнемс седе товгак.
Раиса Щанкина.
Фототне
Т. Мокшановань