УЛИ МЕЗЕ ЛЕДСТНЕМС ДЫ МЕЗЕ ЁВТНЕМС…



Михаил Иванович ды Зоя Григорьевна Чинаевтне эрить Дубёнкань райононь Чеберчина велесэ. Тедеде сыненст топодить 70 иеть.

Мирдть-нить – эрямонь вечкицят, педагогт-активистт, тунда тешкстызь сырнень свадьбаст. Ведьгемень иеть эрить вейсэ. Лембе валонь ёвтамо пурнавкшность весе малавиксэст.



– Ледстнян эйкакшпингем. Вишкинестэ саезь карминек роботамо. Кемень иетнес минек эрьванть ульнесь лишмезэ. Веть ардтнинек лангсост ласте, чить – тикшень пурнамо. 50-це иетнестэ вачо уш эзинек аште, куш эрьва семиясонть ульнесть ламо эйкакшт, – ледстни Михаил Иванович. 1957 иестэ сон мольсь Морга велень школань васенце классос, косо тонавтнесь 8-це классос. Мейле ютась Чеберчинань средней школав. Сон нейгак лембестэ ёвтни тонавтыцядонзо.

– Сеть иетнестэ Чеберчинань школадонть содасть райононь ды республикань келес. Тосо ульнесь профессиональной коллектив ды виев тонавтницят. Студентэкс улемстэ вузонь тонавтыцятне кевкстнесть, кодамо школа прядынек. «Чеберчинань» валонть марязь, экзаменэнть кисэ апак кевкстне путсть «удовлетворительно». Сеть шкатнестэ школасонть важодсть республикань заслуженной тонавтыцятне: школань прявтось В.Е.Власов, учительтне А.Г.Меркулова, П.М.Воеводин, А.М.Самсонов, Л.И.Костычева, А.В.Казанков; педагогической трудонь мастертнэ М.М.Ларионова ды Г.А.Закурдаева.

Ды а мезть дивсемс, школань прядыцятнень ютксто ламот кармасть наукань докторокс ды кандидатокс, эрьва кодамо сферасо заслуженной роботникекс, промышленной ды велень хозяйствань предприятиянь прявтокс.



1967 иестэ М.И.Чинаев кармась тонавтнеме Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-нь физико-математической факультетсэ. Те ульнесь вейкине факультет, косо «колмо» оценканть марто пандсть стипендия.

– Вай, те шкас а стувтови, кода пачколинек велестэ ошов тонавтнеме ды мекев! Автобуссо, самолётсо, тракторонь нурдосо. Арсян, одтнэнень ней те а чарькодеви. Сынь ней эсест машинасо эрьва недля сакшныть кудов.

Тонавтнема шкасто Михаил вастызе нинзэ. Кавто иеть сынь вастневсть, мейле пурнасть семия. Чачсь Светлана васенце эйкакшост.

Вузонть прядомадо мейле, зярдо идевсть дипломтне, 50 выпускниктнень саизь армияв служамо Германиясо Советской войскатнес. Кавто иень перть Михаил ветясь связень взводонть, топавтсь воинской частень связень начальникень тевтнень. Сонензэ аволь весть пшкалесть поладомс службанть, ансяк омбо масторсо.

– Се шкане аволь ансяк мон, юткстонок ламот солдаттнэ чарькодинек, мезе те «Родина» валось. Кавто иень перть валске марто ды чокшне сельведь марто кунсолынек Советской Союзонь Гимнанть. Стядо. Ды мон те шкас кодаяк а чарькодян, кода ломантне туить эсест масторсто? Тесэ чачсть, тесэ эрясть покштятне-бабатне, кадомс весе ды туемс лия масторов?! Кода ломанесь, кона ульнесь Советской Союзонь Президентэкс, печти эрямонзо минек масторонь томбале?

Армиядо мейле, 1974 иестэ, Михаил Ивановичень ладизь Ицялбуень Пардэлень средней школань прявтокс. Европанть куншкасто сон понгсь овтонь уголс, кона райцентрадонть ашти 70 вайгельбень тарка.



– Учительтнень зарплатаст кисэ мон лишмесэ пачколинь Отяжбуень Ламбаськев, тосто самолётсо Саранскоев, седе тов поездсэ Кемляв ды мекев теке жо маршрутонть коряс коллективень весе ярмактнень марто. Сестэ школасо важодсть малав 60 ломанть. Вана бу истят стакачить школань неень шкань прявттнэнень. Ды ялатеке те школасонть важодемань иетне а стувтовить. Тонавтнесть малав 600 ломанть. Эрьва иестэ школанть прядсть 70-80 эйкакшт. Зярдо эйсэнь кевкстнить важодемань кис казнетнеде, мон кортан: эрьва тонавтыцянть туртов сехте покш казнесь – тонавтницятнень изнявксост. Свал мельсэнь кармить аштеме минек школань прядыцятне, конат чавовсть Афганистансо. Сынст ледстнемга райцентрасо панжсть кеврунго, сёрмадызь лемест. Неть эйкакштнень содылинь, тонавтынь сынст.

А мезть сёпомс, Благодарностень ды Почётной грамотан аволь истя ламо, кода выговортнэде. Эрьвась ашти мельсэнь. Ледстнян, кода школань прядыцятнень ютксто вейке параллельной классось ёвтась мель весе класснэк школань прядомадо мейле кадовомс тиринь колхозс. Те меленть лембестэ вастызь районсо ды республикасо. Минобразованиянть пельде школантень макссть казне – Газ-53 од машина, Минсельхозонть пельде – Т-40 трактор. Од ломантне покш мельсэ бажасть важодемс эсест велесэ, ансяк колхозсо таркат сынст туртов эзть муеве… Тень кисэ монень ульнесь учётной карточкас выговор.



Пек ризнан ды аволь ансяк мон, Пардэлень школантень пачкодсь оптимизациясь. Сонзэ пекстызь. Школань зданиянть уш кенерсть тапамонзо-яжамонзо… Ды тень кисэ киньгак эзизь чумондо. Мон те шкас кирдян сюлмот тонавтыцятнень ды тонавтницятнень марто, те коллективсэнть ютась од шкам, тосо ушодовсь важодема ким.



1983 иестэ Михаил Ивановичень кочкизь Чеберчина велень «Коммунар» колхозонь парткомонь секретарекс. Тиринь ёнкссо Чинаевтнень вастызь пек лембестэ. Сынст ульнесть колмо эйкакшост. Кода ледстни минек героесь, Пардэледе мейле, косо китькак арасельть, сыненст марявсь, понгсть Европань куншкас. Чеберчинасо важодсь пек виев колхоз, ульнесть участковой больниця, школа, сельпо, почта, пекарня, ветлечебница, КБО, аптека, Культурань кудо, кавто машина марто пожарной депо. Велень весе ульцятне вельтязельть асфальтсо. Ине Изнямонь 60 иетненень панжозельть мемориальной комплекс, парк. Колхозсо важодицятненень стявтсть кудот, пандсть паро зарплата.

1990-це иетнестэ М.И.Чинаев важодсь Чеберчинань средней школасо прявтокс. Те шкастонть школась витневсь-петневсь, тейсть пристрой, эйкакштнень андсть питневтеме. Школань прядыцятне кармасть врачокс, инженерэкс, эрьва кодамо ёнксонь коряс специалистэкс.

1998 иестэ саезь 2017 иес сон ветясь те школасонть физика. Тонавтыцясь кецнесь, ней аволь свал тев потсо прявт, ули шка ламо мель явомс эйкакштненень.



Неень шкане полады ветямо общественной тевть. Сон избирательной комиссиянь член, Чеберчинань ветеранонь вейсэндявксонь прявт, тосо 140 ветерант.

– Кеман-арась Пазнэнь? Кеман, ансяк церьковав а якан. Эрямонь 70 иетнень перть аволь весть ульнинь кулома лангсо. Арсян, Пазось идесь эйсэнь. Комсомольской билетсэнь аштесь кедьсэ сёрмадозь «Живый в помощи» молитвась. Весть сонзэ ёмавтыя. Ознома валтнэнь марто билетэнть кандызь университетэнь комсомолонь комитетэв. Зярыяксть тердтнимизь КГБ-в, ансяк 16 иесэ кеместэ аштинь эсень кисэ, кортынь, молитванть кие-бути путызе, те аволь монь. Мезе парось, сонзэ сёрмадызе патям. Неть ознома валтнэ лездасть тень тонавтнемстэ.



Весе эрямом перть кирдинь мельсэнь – беряненть лецямс паросо.

Чинаевтнень колмо эйкакшост. Весе школаст прядызь медаль марто, ули высшей образованияст ды важодить специальностест коряс. Светлана – Дубёнкань эйкакшонь кужосо логопед, Эдуард – инженер, важоди Тольятти ошсо АвтоВазсо, Ольга – психиатр-невролог, сон истя жо эри Тольяттисэ. Эйкакштне казсть тенст вете нуцькат: Руслан, Игорь, Олег, Максим, Софья. Кие служи армиясо, кие тонавтни вузсо, кие – школасо.



Низэ Зоя Григорьевна важодсь химиянь ды биологиянь тонавтыцякс. Свал ульнесь активисткакс. Прок сондензэ ёвтазь «Кавказская пленница» фильмасонть – активистка, комсомолка, спортсменка, 500 метрас чиемасо Мордовиянь чемпионка.



– Мезе монь пек талновты неень шкань эрямосо? Ёмиця велетнень коряс арась кодамояк государственной политика. Весе, мезе стявтозель советэнь шкатнестэ, калады сельменек икеле. Минек велень эрицятнеде кармасть ветексть седе аламо. Ёмась колхозось, пекставсь школась, кона кавто иеть эзь эря 150 иетненень. Зыянов тикше потс ёмасть Культурань кудось, школась ды лия таркатне. Ды истят тевтне ней эрьва косо. Ёмить тикше потс калмолангтне. Кода ванстомс Россиянть? Киненьгак мезеяк а эряви. Арсян, те аволь стака, эряви максомс велесэ ломантненень важодема таркат ды сынь сыть эрямо велев. Кода невтизе пандемиясь, ламот састь велев печтямо стака шканть. Бути велетне ёмить, сестэ чиемс ули а ков.



Медьковонь 8-це чистэ Дубёнкань райононь ЗАГС-со ульнесь лембе вастовома. Тей тердезельть Михаил Иванович ды Зоя Григорьевна Чинаевтне. Сынь казевсть «За любовь и верность» медальсэ, МР-нь Прявтонть пельде Паронь арсемань сёрмасо. Зоя Григорьевнань казизь те кенярксчинь тешкссэнть – пейделькасо (ромашкат).

Миньгак арсетяно Чинаевтнень туртов кеме шумбрачи, кувака эрямо, паро ёжо!



Любовь ЕГУНОВА