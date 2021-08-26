«Йовлань Оло - эрзянь раськенть каштанчизэ»

Истямо лем ало покш выставка умарьковонь 20-це чистэ панжозель И.Д. Воронин лемсэ МР-нь краеведениянь вейсэндязь музейсэ. Сон алтазь В.И. Ромашкинэнь чачома чистэ 70 иетнень тешкстамонтень.
Выставканть панжомо сакшность ламо ломанть: учёнойть, вейсэндявксонь прявтт, морыцят, музыкантонть оянзо-ялганзо, содыцянзо. Башка нупальс, козонь пурназельть выставкань панжомо сыцятне, васня кирвастезь штатол марто совасть Озатясь ды, «Тюштя» моронть моразь, Йовлань Олонь лемсэ «Торама» ансамблясо морыцятне, ютавтозель Инешкипазонтень ознома коесь.
Мордовиянь Культурань, национальной политикань, архивень тевтнень коряс министерстванть пельде кортась министрань полавтыцясь А.И. Карьгин. Александр Иванович пек покш питне макссь В.И. Ромашкинэнь шкинемантень, финнэнь-угрань раськетнень культуранть лезэс сонзэ путовксонтень. Седейшкавань сюкпря ёвтась сеть ломантненень, кинь ушодксост коряс В.И. Ромашкинэнь лемс иень перть ютавтовить эрьва кодат вастовомат. Теньсэ весемеде ламо теить «Этно-кудо» музеень кирдицятне. Министерствасо, кода пачтясь А.И. Карьгин, содыть, кодат стакачить печти те музеесь (кудось таштомсь, сонзэ эряви витнемс, теемс вельтязь лато марто од сцена ды истя седе тов), анокт лездамс сынст изнямосо, мезенть кемевтизе паро кулясо: кавто фестивальтнень анокстамс, конат кармить улеме таштамковсто, ярмакт явозь теварсевкстнэнь лувсо, конатне ютыть министерстванть трокс.
Ламо мезе од В.И. Ромашкинэнь эрямодо пурнавозтне марясть Мордовиянь Правительствань НИИ-нь директоронть Г.А. Куршевань пельде. Галина Александровна видькстась, келя, Владимир Иванович Ромашкин марто сынь савить натой роднякс. Теке марто тешкстызе, кодамо сюпав материал В.И. Ромашкин пурнась экспедициясо улемстэ. Сынь сёрмадозь плёнка лангс ды зярс тосто апак тарга. Кемевтсь, те тевесь ули теезь маласо шкастонть.
Кортамотнень поладызь Кочкурбуень администрациясто В.И. Ромашкинэнь малавиксэнзэ ды содыцянзо: журналистэсь Т.С. Баргова, икелень судьясь В.Н. Мартышкин, «Витема» ООО-нь прявтось В.С. Еделькин (Ромашкин марто сынь ульнесть паро ялгат), «Кор» вейсэндявксонь прявтось А.А. Учеваткин, В.И. Ромашкинэнь цёразо Андрей. Кода свал, превейстэ кортась эрзянь поэтессась Маризь Кемаль. Сон ёвтнесь, кодамо лезкс Владимир Иванович макссь «Масторава» вейсэндявксонть теемасо, Раськень озксонть ютавтомасо. Кемевтемга мартонзо кандсь фотот.
Кортамотнень юткова гайгсть морот. Сынст серьгедизь «Ламзурь» (Саранск), «Толава» (Пакся Тавла) ды, нама, «Торама» ансамблясо морыцятне. Сынст морамост коряс панжозельть кенкштне выставкань нупалев. Эйзэнзэ пурназь весе экспонаттнэ (пек ламо фотот, альбомт, моро марто дискт, музыкальной инструментт, В.И. Ромашкинэнь кудонь-ашконь курмот-кармот ды истя седе тов) ёвтнить фольклористэнть эрямодо эйкакшпингестэ саезь ды содавикс ломанекс теевемс. Выставканть мазылгавтыть чувтосто керсезь налкшкетне. Сынст анокстызь «Эрьмезь» вейсэндявксонь кедьчелькев цёратне.
Выставканть панжомсто весемеде пек талнось Петр Владимирович Рябов, кинь лавтов лангс прасть седе ламо мелявкстнэ. Сон ёвтась седейшкавань сюкпря И.Д. Воронин лемсэ МР-нь краеведениянь вейсэндязь музеень прявттнэнень выставканть седе а ков парсте панжоманзо кисэ.
Кинь ули мелезэ ваномс выставканть, сон карми панжадо таштамковонть прядовомс.
Раиса Щанкина