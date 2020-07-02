Саранскойсэ панжови од музей

Кодамо эрси ёжонк, зярдо нетядо ютазь шкань ули-парот? Ледстнематне копачасамизь прясто пильгс. Истя? Вана те някась рамазель чачома чинтень, вана те букваресь школав молемадо икеле эли мазый артовкс марто портфелесь, якстере бантось, куко марто частнэ... Интернетстэ неинь куля - Саранскойсэ арсеви панжомс «Назад в СССР» музей. Мезе те карми? Кие панжсы? Кода чачсь мелесь? Теде миненек ёвтни Оксана Шило, кона пшкадсь социальной сетьсэ весе ломантненень лездамс пурнамс ули-парот.
- Мелесь панжомс истямо музей чачсь апак учне. Кода-бути весть сокаринь гаражсо нулатнень- валатнень ды ули-паротнень. Муинь эйкакшпингень налкшкень, оршамопелень, сынь пурназельть ве паргинес ды кирдевсть ледстнемань кисэ. Истят парготнеде ламо ды сынь саить тарка. Ёртомс жальть марявить, зяро ледстнемат мартост! Арсезе- винь, паряк, минек ошонь эрицят- нень истя жо улить ламо ули-парост, конат аштить гаражсо, балконсо, кудопотмарсо. Мекс сынст а пурнамс ды а максомс тенст омбоце эрямо? Сынь казить лембе ледстнемат минек эйкакшпингеде, тетянок-аванок од шкадост. Теде башка, туить мельс неень шкань од ломантненень! Минек эйкакшонок а содыть, кодат ульнесть советэнь шкань налкшкетне, пенчтне-вакантнэ, оршамопельтне, эли кодамо ульнесь
печатамонь машинкась, дисковой телефонось. Паряк некшнесть ансяк киносо эли картинкасо. Вана истя арсезь чачсь мелесь. Сёрмадынь теде социальной сетьсэ ды эзинь учнеяк, зяро ломанть тень вастсызь мельспаросо!
Сонсь Оксана Шило чачсь Саранскойсэ 1988 иестэ. Важоди дополнительной образованиянь педагогокс. Валонзо коряс, нейгак ледстни велесэ кшнинь кроватенть, конань лангсо аштесть лангсек- лангсек колмо тодовт, стенасо маятник марто покш частнэнь ды телевизоронть, конань нолдамказо ульнесь бокасонзо. Мельсэнзэ аштить поза марто боцькатне, чапамо ловсо марто суликатне, конатнень рамсесь бабазо, советэнь шкань букваресь...
- Мезекс истямо музеесь, кевксттядо? Ванстомс се шкань историянть. Ёвтнемс сондензэ минек эйкакштнень ды нуцькатнень туртов. «Назад в СССР» проектэнть арась коммерческой ёнксозо. Те - ломантнень проект. Пачтян, му- зеенть фондс максозь экспонаттнэ зярдояк а миевить. Весе, мезе миненек казить - карми ванстовомо. Музеев карматано тердеме школасо тонавтницятнень, студенттнэнь, минек ошонь эрицятнень ды инжетнень. Тагояк мерян, те аволь бизнес-проект, ярмакт тень лангсо кияк а бажи теемс. Ансяк вейке мель - пурнамс советэнь шкадо ледстнематнень вейке таркас. Паряк, те кизэстэнть тынь сокарясынк велесэ кудопотмартнэнь, утомтнень, мутадо сень, мезесь маштови минек музейсэ. Чарькодян, ламонь улить ули-парост, сынст кирдить ды арсить: сы шка, мон зярдояк мисынь. Эрьванть эсензэ мелезэ. Бути ули меленк каземс ули-паронк, нулатнень-валатнень, пшкадеде монень. Пурнасынек ве таркас ды тейтяно лия ёнов а молиця архив! Эрьва экспонатонть эйстэ сёрмадтано история, сон карми минек музеень книгасо.
- Оксана, косо карми истямо музеесь?
- Зярс тарка апак муе, вешнян. Бути саемс тарка арендас, ней тень коряс стакачить арасть. Ансяк, койсэнь, улезэ эсензэ тарказо. Паряк, те карми ташто кудыне, теке велень кудо эли истямо тарка, кона парсте невти ютазь шканть. Видьстэ меремс, музеенть онстонгак неян. Сонзэ потмозо улевель СССР-нь стильсэ. Музеесь карми интерактивной площадкакс, кона невтьсы советэнь шкань ломантнень эрямост. Кармить кавто-колмо залт ды зярыя тематической зонат. Башка экспозиция алтави а стувтовикс 1990-це иетненень. Весе экспонаттнэнь мереви токшемс, мартост снимамс.
- Мезть кармить те музейсэнть?
- Советэнь шкасто нолдазь налкшкеть, книгат, журналт, проигры- вательть, ковёрт, оршамопельть, стамонь ды печатамонь машинкат ды ламо лия мезе, конатнень кирдсть покштянок-бабанок ды тетянок-аванок, сень, мезесь ашти мельсэнек ды мезесь ней уш арась эрямосонок.
- Оксана, ёвтнек тенек, мезть уш пурныде?
- Някат, налкшкеть, журналт,
самовар. Улить ули-парот эсень коллекциясто:
СССР-нь шкань чемодан ды лётчикень шлем. Гаражсо сокарямсто муия бабань сундуконзо. Бабам мерсь, сонензэ малав 80 иеть! Шлемось покштянь. Ю.М.Чубанов покштям ульнесь лётчикекс ды полковникекс. Ну, кода сынст ёртомс, ёвтадо? Апак кавтолдо эряви максомс музеев ды ёвтнемс сындест ломантненень.
Аволь умок казсть тенек печатамонь машинка. Арсян, сон карми музеев сакшныцятнень вечкевикс экспонатокс! Ледстнян, кода яксинь бабанень важодема таркав ды печатынь цюдань аппаратсонть. Сестэ монень ульнесть сисем иеть. Те экспонатонть лангс ванозь, сельведеньгак лисить. Сельмень икеле бабань кабинетэзэ, мон вишкине ды аштян печатамо машинканть вакссо, ванан, кода сонзэ токшемстэ ашо конёвонть лангс лисить букватне! Тамашань тев! Сюкпря ёвтан Янанень истямо казненть кисэ.
- Зярдо панжови музеесь?
- Кеман, музеенть панжсынек тонавтнемань те иестэнть, 2020 иенть прядовомс. Ней ваннотано таркат ды пурнатано курмот- кармот, ули-парот.
Мезеэряви музеентень?
Советэнь шкасто нолдазь:
- телевизорт;
- радиоприёмникть ды музыкальной проигрывательть, музыкальной пластинкат;
- стационарной телефонт;
- таксофон;
- монетница;
- печатамонь машинка;
- онкстамот ды счетат;
- музыкальной инструментт;
- част (стенас понгавтовицят, столь лангонь, кедень);
- 1990-це иенть самс нолдазь книгат ды журналт;
- эйкакшонь налкшкеть: юла, оскат, домино, шашкат, лото, машинынеть, неваляшкат, пластмассань, резинань налкшкеть;
- СССР-нь шкань пенчт-вакант: пиянь кружкат, графинт, термост, чайникть, пачалгот, суликат;
- ковёрт, шторат ды мебель;
- светильникть, торшерт;
- палаткат, рюкзакт;
- советэнь шкань оршамо- пельть ды карсемапельть;
- канцтоварт;
- парфюмерия ды косметика.
Татьяна Маторкина