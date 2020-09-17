«КЕЛУСЬ» ЛИСНЕСЬ СЦЕНА ЛАНГС!

«Келу» ансамблясь (прявтось – МР-нь культурань заслуженной важодицясь И.В. Макейкина) таго лиссь сцена лангс.
Эйсэнзэ морыцятне, кода весе миньгак, сизесть кезовонть шкасто аштеме кудосо ды анокстасть седе а ков паро казне кунсолыцятнень туртов, кить, мезеяк лангс апак вано, таштамковонь 10-це чистэ сакшность концертэст ваномо. РДК-нь покш залось кадык аволь пешксель ломанде (тыц пештямс, келя, эзть мереяк), ялатеке марявсь, эйзэнзэ пурнавкшность аволь вейке сядо ломанть: концертэнь перть сон зэрнезь зэрнесь цяпамотнеде ды «браво» пижнематнеде.
Сень лангс апак вано, концертэсь анокстазель, келя, пек нурькине шкань перть, сон аламо меремс ютась вейке лексемасо, теке марто мольсь истя шождасто, кода эрси, зярдо эйсэть каванить тантейдеяк тантей ярсамопельде: зяро илязат ярса – а пешкедят. Васенце моростонть саезь меельцетнес пачкодемс – эрьвась токась седейс, сыремтсь кунсолыцятнень оймесэст кенярксткак, талноматкак, теке марто мельспаронь ёжомарямот ды каштанчи эсест морыцятнень кувалма. Эрзянь, мокшонь кельтнесэ моронь морыця ансамблятнень ютксто (кадык а кежиявтыть лангозон лиятне) «Келудо» седе ёроков, монень маряви, арась! Сонзэ а стяко лемдить, рузкс ёвтаса, «визитная карточка Мордовии». Сынст вайгельтнесэ гайгиця эрьва морось – сырнедеяк питней казне. Киненьгак истя а морави, невтемга, «Вирь чиресэ» морось. Сонзэ кунсоломсто виде-паро весе рунгованть коткудавт туить ды сельметь икельга юты минек раськенть эрямопингезэ. Апак дива ды апак кецне а кунсоловить лия моротнеяк. Амарицяськак таймазкады «Келу» моронть гайгемстэ. Истят виев, мазый вайгельть аволь сеедьстэ савкшны марямс Россиянь содавикс ансамблятнень морамстояк. Весемеде гайгиця вайгелесь – сехте верьга саицянть. Те вайгелесь – Ираида Родькинань. «Браво» тензэ!
Эрьва моронть марто киштемат. Ды истя парсте, теке мерят, эрьвась прядсь хореографиянь школа. Тень кисэ эряви шнамс киштеме тонавтыцянть Ольга Лясинань. Теке шкастонть морыцятне кенерсть секе-тев оршнемс кие Овтокс, кие Вирьавакс ды истя седе тов.
Парсте арсезель концертэнь программаськак. Вейсэ моротнень юткова, конатнень ютксто седе ламотне гайгсть баянонь (седицясь – МР-нь заслуженной артистэсь Виктор Мартышкин), домрань (Галина Куликова), флейтань (Галина Лёнькина) коряс, нолдазельть ськамонь-ськамонь морыцятне. Цяпазь ды цеця марто вастозельть Мордовиянь заслуженной артисткатне Галина Макшева, Любовь Князькова, Елена Воронина. Вана сцена лангс лиссь Мордовия Республикань народной артисткась Анна Атласова. Баян марто Атласовань вайгельсэ гайгиця «Умарина» морось седеяк пештизе ды мазылгавтызе весе залонть.
Весемеде ламо талномат савсь кирдемс ветицянтень. Те тевенть эсензэ лангс сайнизе Елена Воронина ды топавтызе седе а ков парсте. Ней аволь сеедьстэ неят, зярдо концертэнь-мезень ветицятне кортыть ды номертнэнь яволявтнить конёвс апак вано. Воронина аволь ансяк конёвс апак варштне ветясь концертэнть, кенерсь сонськак морамс ды киштемс. «Браво» тензэ!
А сатыть валт ёвтамс седейшкавань сюкпря «Келу» ансамблясо морыцятненень се кенярксонть кисэ, конань казизь кунсолыцяст туртов ютазь концертсэ. Марявлиндерявлинзе сынст морамост ансамблянь пурныцясь ды васенце прявтось Г.И. Сураев-Королев, кинь лемензэ сон ней кандтни, секень вант, кадоволь покштояк покш мельспаросо. Композиторось содась ды кемсь, сонзэ теевть морокурось свал карми сехте вере тёкшсо. Ды сон эзь маняво!
Раиса ЩАНКИНА