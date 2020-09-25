Сёрмадыцянь семинар

Од поэттнэ ды прозаиктне анокстыть МР-нь писателень семинаронтень, кона эрьва иестэ ютавтневи октябрясто.
Жюрись, ков совить МР-нь Писателень вейсэндявксонтень совицятне, уш ванкшны произведениятнень, конатнень сёрмадызь ды кучизь од ломантне. Стихтне ды ёвтнематне республикань эрьва ёнкссто сыть Саранскоев электронной почта вельде.
– Кода икеле иетнестэяк, семинарсонть кармить важодеме прозань ды поэзиянь секцият, косо ванкшновить рузонь, эрзянь, мокшонь ды татаронь кельтнесэ сёрмадозь произведениятне, – ёвтась тенек МР-нь Писателень вейсэндявксонь прявтось Н.И. Ишуткин.
– Семинаронтень понгомга, сёрмадома стихть, поэмат, ёвтнемат, новеллат, повестть ды лия жанрань произведеният. Семинарсонть содавикс писательтнень марто вастовоматне лездыть стихень, ёвтнемань сёрмадомо ушодыцятнень туртов, эдь тосо ванкшновить весе сёрмадозь произведениятне, максовить питней превс путомат.