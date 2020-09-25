Пятница, сентября 25, 2020
Газета "Эрзянь правда"
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Сёрмадыцянь семинар

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Категория: Культура


Од поэттнэ ды прозаиктне анокстыть МР-нь писателень семинаронтень, кона эрьва иестэ ютавтневи октябрясто.

Жюрись, ков совить МР-нь Писателень вейсэндявксонтень совицятне, уш ванкшны произведениятнень, конатнень сёрмадызь ды кучизь од ломантне. Стихтне ды ёвтнематне республикань эрьва ёнкссто сыть Саранскоев электронной почта вельде.

– Кода икеле иетнестэяк, семинарсонть кармить важодеме прозань ды поэзиянь секцият, косо ванкшновить рузонь, эрзянь, мокшонь ды татаронь кельтнесэ сёрмадозь произведениятне, – ёвтась тенек МР-нь Писателень вейсэндявксонь прявтось Н.И. Ишуткин.
– Семинаронтень понгомга, сёрмадома стихть, поэмат, ёвтнемат, новеллат, повестть ды лия жанрань произведеният. Семинарсонть содавикс писательтнень марто вастовоматне лездыть стихень, ёвтнемань сёрмадомо ушодыцятнень туртов, эдь тосо ванкшновить весе сёрмадозь произведениятне, максовить питней превс путомат.

О ГАЗЕТЕ "ЭРЗЯНЬ ПРАВДА"

Газета Эрзянь правда в настоящее время издается один раз в неделю на 16 страницах, четыре из них в цвете. Газета широко отражает вопросы общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни республики, публикует международную информацию. «Эрзянь правда» распространяется в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан, Чувашия, Башкортостан. Вместе с тем, для эрзян России вот уже не один год успешно функционирует электронная версия газеты, которую можно в настоящее время читать в Интернете. В этом большая заслуга всего редакционного коллектива газеты «Эрзянь правда».

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