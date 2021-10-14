Эрзянь ды мокшонь раськетнень покш кенярксчи ютазь субутасто ульнесь Москов ёнксонь Химки ошсо. Тосо панжозель «Шумбрат, Подмосковье!» раськень культурань нилеце фестивалесь.
Сонзэ анокстыцятне-ютавтыцятне: Москов ёнксонь Мокшонь ды эрзянь национально-культурной автономиясь, прявтось Дмитрий Макайкин, лездыцятне: Москов ёнксонь Правительствась ды Химки ошонь прявтось Дмитрий Волошин. Кенярксчись ютась «Родина» Культурань кудосо ды пурнась сядодо ламо эрзят ды мокшот. Мордовиясто кенярксчинтень инжекс пачколесть Мокшонь ды эрзянь раськень регионъютконь вейсэндявксонь прявтось Юрий Мишанин ды морыцясь Артём Мамаев.
Поздоровонь ёвтамо ды вейсэ покш чинь тешкстамо сакшность истя жо рузтнэяк, азербайджантнэяк, чуваштнеяк, еврейтнеяк. Сынст пельде казнекс ульнесть раськень ансамблятнень киштематне ды морамотне.
Ушодовсь фестивалесь ушосо, тесэ ульнесть гармошка мельга эрзянь ды мокшонь нурька морынеть, пеедькшнемат, киштемат… Культурань кудонь фойесэ сравтозель кедьчелькев ломантнень выставкаст, косо невтневсть-микшневсть мазый оршамопельсэ някинеть, ставкст-кодавкст, кирьгакст, чувтосто керсевкст. Мейле ушодовсь концертэсь, косо эрзякс, мокшокс морасть Мордовиянь землячествань «Эрзянь вайгель», «Азорава» ансамблятне, Москов ёнксонь филармониянь артисткась, «Садко» ансамблянь морыцясь, Россиянь Военно-морской флотонь Н. А. Римский-Корсаков лемсэ оркестрань солисткась Вера Каяцкая Никита цёранзо марто, Саранскойстэ инжесь Артём Мамаев ды ламот лият.
Моротнень мельга ваныцятне эзть кирдеве озадо ды секе-тев лиснесть киштеме. Кода тешкстызе Юрий Мишанин, Культурань кудонь важодицятне дивсесть, келя, истямо гайгиця кенярксчи сынь эштё эзть некшне. Фестивальсэнть кепедезель кевкстемась курок ушодовиця Эрицятнень сёрмадстоманть коряскак, яволявтозель сонзэ кувалма видеороликень пелькстамось, ды пуромозтне мельспаросо арсесть од тердемат, конатне кепедьсызь весень седейсэ меленть сёрмадстомс прянть «мордва-эрзя» ды «мордва-мокша» раськень лемтнесэ.
Марина ДЕВЯТОВА
Поздоровонь ёвтамо ды вейсэ покш чинь тешкстамо сакшность истя жо рузтнэяк, азербайджантнэяк, чуваштнеяк, еврейтнеяк. Сынст пельде казнекс ульнесть раськень ансамблятнень киштематне ды морамотне.
Ушодовсь фестивалесь ушосо, тесэ ульнесть гармошка мельга эрзянь ды мокшонь нурька морынеть, пеедькшнемат, киштемат… Культурань кудонь фойесэ сравтозель кедьчелькев ломантнень выставкаст, косо невтневсть-микшневсть мазый оршамопельсэ някинеть, ставкст-кодавкст, кирьгакст, чувтосто керсевкст. Мейле ушодовсь концертэсь, косо эрзякс, мокшокс морасть Мордовиянь землячествань «Эрзянь вайгель», «Азорава» ансамблятне, Москов ёнксонь филармониянь артисткась, «Садко» ансамблянь морыцясь, Россиянь Военно-морской флотонь Н. А. Римский-Корсаков лемсэ оркестрань солисткась Вера Каяцкая Никита цёранзо марто, Саранскойстэ инжесь Артём Мамаев ды ламот лият.
Моротнень мельга ваныцятне эзть кирдеве озадо ды секе-тев лиснесть киштеме. Кода тешкстызе Юрий Мишанин, Культурань кудонь важодицятне дивсесть, келя, истямо гайгиця кенярксчи сынь эштё эзть некшне. Фестивальсэнть кепедезель кевкстемась курок ушодовиця Эрицятнень сёрмадстоманть коряскак, яволявтозель сонзэ кувалма видеороликень пелькстамось, ды пуромозтне мельспаросо арсесть од тердемат, конатне кепедьсызь весень седейсэ меленть сёрмадстомс прянть «мордва-эрзя» ды «мордва-мокша» раськень лемтнесэ.
Марина ДЕВЯТОВА