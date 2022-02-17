Эрьва раськенть эсензэ эрямопингезэ, эсензэ коензэ-кирданзо. Эрзянь, мокшонь раськетне, кода лиятнеяк, ламо пингень перть таштасть а ёвтавияк кодамо покш сюпавчи, конань питнезэ мейсэяк а онкстави. Кода ванстомс те сюпавчинть, кода кандомс сонзэ сы шкань эрицятненень?
Те кевкстемась икелеяк кепсевсь сеедьстэ, меельце шкастонть седеяк пек кармась талновтомо весень, кинь седеест сэреди эсест раськенть сы шкань уцясканзо кисэ. А стяко 2022 иеськак алтазь Россиянь раськетнень культурань сюпавчинтень. Тень кувалма эрьва косо ютавтневить выставкат, аштема кудот, вейсэнь кортамот, вастовомат, ков тердевить ломанть, кинь тевест ды эрямост сюлмавозь раськень культуранть ды историянть марто.
Истямо вастовома февралень 3-це чистэ ульнесь П. С. Кириллов лемсэ библиотекасояк ды «Эрзянь, мокшонь фольклоронь сырнень певерькст» лемензэ коряс уш чарькодьсак, мезентень сон алтазель ды кить ульнесть эйзэнзэ сазь инжетне. Неть, васняяк, кезэрень моронь содыцят ды морыцят, тиринь кельсэ сёрмадыцят, чувтосто керсеме, налкшкень тееме, стамо-викшнеме маштыцят ды лия кедьчелькев ломанть.
Весемева неявсь, кода парсте анокстасть вастовомантень библиотекасо важодицятне. Анокстазельть зярыя выставкат. Вейкесэнть – эрзянь-мокшонь оршамосо някат, конатне теезельть Октябрьской буень эстетической воспитаниянь центрань тонавтыцятнень ды тов якиця эйкакштнень кедьсэ.
Библиотекасо важодицятне Н.М. Бояркина прявтост марто сынськак се чистэнть неявсть мазый някакс: весе оршазельть кезэрень койсэ викшнезь-каярдазь оршамосо.
Вастовомась ушодозель «Масторава» эпосонь коряс путовксонь невтемасо, конань анокстызь тагояк библиотекасо важодицятне.
Кезэрень моротнень мазычист седе а ков парсте невтизь «Мерема» этнографической фольклорной студиясо морыцятне. Екатерина Олеговна Модина ансамблянть пельде ды Рав чирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центранть пельде, косо сон ней вети прявтонь тевтнень, ёвтась сюконямо валт сень кис, мекс те иенть яволявтызь раськень культурань иекс.
Мокшонь поэтессась Рая Орлова эсензэ валморотнесэ а стувтни ледстнемс мифологиянь истят персонажтнень, кода Юрхтавась, Масторавась, Паксявась, Вармавась, Ковавась. Неть лемтне, кода видькстась сонсь Рая Орлова, сонзэ мельсэ-превсэ аштить вишка пингестэ саезь. Кода свал, седейс токиця вайгельсэ ловнызе эсензэ валморотнестэ вейкенть.
Культурасо тевтнеде ламо сёрмады «Мокшень правда» газетань журналистэсь В. И. Нестеров. Владимир Иосифович парсте содасынзе сеть ломантнень, кить покш путовкс тейсть ды теить тиринь келенть, койтнень-кирдатнень ванстомаст лезэс. Сынст ютксо неявикс таркасо ашти минек раськень пародояк паро цёрась А. С. Лузгин, кинь валдо лемезэ свал карми эрямо минек седейтнесэ. Эсь раськентень ды тиринь масторонтень вечкеманзо Нестеров таго невтизе валморонть вельде, конань сон, кода ламо лиятненьгак, сёрмадызе сонсь, кода поэт.
Минек раськень ломантне седикеле маштсть эрьва мезень тееме: викшнеме, сёвоньстэ налкшкень «ичеме», човалясто эрьгень-мезень керьксамо, понань кемень кевердеме ды, нама, чувтосто керсеме. Те тевентень кундсесть васняяк цёратне. Нейгак те тевесь апак стувто. Вирь Тавлань мастертнэде башка улить лия ломантькак, кить чувтосто керсить искусствань алкуксонь произведеният. Ютксост вейкесь – МР-нь культурань заслуженной роботникесь И. В. Козин. Вастовомас сазтнень икеле Иван Викторович ёвтнесь, мезесь кармавтызе кундамс чувтосто керсема тевентень. Истямо мельс сон сась, келя, К. Абрамовонь «Степан Эрьзя» книганзо ловномадо мейле. Се шкастонть саезь сон а кадны те тевенть ды эсензэ скульптуратнень туртов максы весе седеень лембензэ ды вечкеманзо.
Кода седикеле ютнесть покш читне, кодат морот морсесть сынст пингстэ, парсте содыть «Ламзурь» ансамблянь аватне. Комсьветее иетнень перть, зярс эри те морокурось, сынь тонавтнесть аволь вейке кементь морот, конатнень ютксто ламотне стувтозельть. Од эрямо макссть седикелень ламо койтнененьгак, конатнень ютксо васенце таркасо аштить урьвакстомась-мирденень лисемась. Ней аламот кадовсть, кить содасызь кудань парявтнематнень, одирьвань урнематнень, сувахань моротнень ды истя седе тов. «Ламзурь» ансамблясо морыцятне снартнить тонавтнемс ды ванстомс весе тень. Паро, ули кинь пельде тонавтнемс. Вейкесь эйстэст – Р. М. Пронькина. Раиса Максимовна (эрзянь лемезэ Вастаня) те ансамблясонть сонзэ теемстэнзэ саезь. Соды пек ламо кезэрень морот. Пек парсте сонзэ лиснить сувахань моротне. Те вастовомасонтькак пурнавозтне кунсолость зярыя свадьбань морот, лездасть тундонь «Позяра» моронть морамсто, невтизь ёрокчист «Штереть» пелькстамосонть, пря яжасть содамоёвкстнэнь лангсо, конатнень анокстынзе вастовомань ветицясь С. Таратынова.
Моротнень поладызь од морыцятне Лиза Прохорова ды Аня Кукушкина. Эрзянь ды мокшонь моротнеде башка гайгсть рузонь ды татаронь.
Лембе валт ёвтась Рав чирень финнэнь-угрань раськетнень культурань кудонь отделэнь прявтось Т.Т. Чекушова. Татьяна Тимофеевна, кода свал, сакшнось аволь чавонь кедть. Библиотеканть туртов казсь зярыя книгат.
Вастовомась прядовсь пачалкседе каванямосо. Сынст панизь библиотекань азораватне.
Раиса Щанкина
Истямо вастовома февралень 3-це чистэ ульнесь П. С. Кириллов лемсэ библиотекасояк ды «Эрзянь, мокшонь фольклоронь сырнень певерькст» лемензэ коряс уш чарькодьсак, мезентень сон алтазель ды кить ульнесть эйзэнзэ сазь инжетне. Неть, васняяк, кезэрень моронь содыцят ды морыцят, тиринь кельсэ сёрмадыцят, чувтосто керсеме, налкшкень тееме, стамо-викшнеме маштыцят ды лия кедьчелькев ломанть.
Весемева неявсь, кода парсте анокстасть вастовомантень библиотекасо важодицятне. Анокстазельть зярыя выставкат. Вейкесэнть – эрзянь-мокшонь оршамосо някат, конатне теезельть Октябрьской буень эстетической воспитаниянь центрань тонавтыцятнень ды тов якиця эйкакштнень кедьсэ.
Библиотекасо важодицятне Н.М. Бояркина прявтост марто сынськак се чистэнть неявсть мазый някакс: весе оршазельть кезэрень койсэ викшнезь-каярдазь оршамосо.
Вастовомась ушодозель «Масторава» эпосонь коряс путовксонь невтемасо, конань анокстызь тагояк библиотекасо важодицятне.
Кезэрень моротнень мазычист седе а ков парсте невтизь «Мерема» этнографической фольклорной студиясо морыцятне. Екатерина Олеговна Модина ансамблянть пельде ды Рав чирень финнэнь-угрань раськетнень культурань центранть пельде, косо сон ней вети прявтонь тевтнень, ёвтась сюконямо валт сень кис, мекс те иенть яволявтызь раськень культурань иекс.
Мокшонь поэтессась Рая Орлова эсензэ валморотнесэ а стувтни ледстнемс мифологиянь истят персонажтнень, кода Юрхтавась, Масторавась, Паксявась, Вармавась, Ковавась. Неть лемтне, кода видькстась сонсь Рая Орлова, сонзэ мельсэ-превсэ аштить вишка пингестэ саезь. Кода свал, седейс токиця вайгельсэ ловнызе эсензэ валморотнестэ вейкенть.
Культурасо тевтнеде ламо сёрмады «Мокшень правда» газетань журналистэсь В. И. Нестеров. Владимир Иосифович парсте содасынзе сеть ломантнень, кить покш путовкс тейсть ды теить тиринь келенть, койтнень-кирдатнень ванстомаст лезэс. Сынст ютксо неявикс таркасо ашти минек раськень пародояк паро цёрась А. С. Лузгин, кинь валдо лемезэ свал карми эрямо минек седейтнесэ. Эсь раськентень ды тиринь масторонтень вечкеманзо Нестеров таго невтизе валморонть вельде, конань сон, кода ламо лиятненьгак, сёрмадызе сонсь, кода поэт.
Минек раськень ломантне седикеле маштсть эрьва мезень тееме: викшнеме, сёвоньстэ налкшкень «ичеме», човалясто эрьгень-мезень керьксамо, понань кемень кевердеме ды, нама, чувтосто керсеме. Те тевентень кундсесть васняяк цёратне. Нейгак те тевесь апак стувто. Вирь Тавлань мастертнэде башка улить лия ломантькак, кить чувтосто керсить искусствань алкуксонь произведеният. Ютксост вейкесь – МР-нь культурань заслуженной роботникесь И. В. Козин. Вастовомас сазтнень икеле Иван Викторович ёвтнесь, мезесь кармавтызе кундамс чувтосто керсема тевентень. Истямо мельс сон сась, келя, К. Абрамовонь «Степан Эрьзя» книганзо ловномадо мейле. Се шкастонть саезь сон а кадны те тевенть ды эсензэ скульптуратнень туртов максы весе седеень лембензэ ды вечкеманзо.
Кода седикеле ютнесть покш читне, кодат морот морсесть сынст пингстэ, парсте содыть «Ламзурь» ансамблянь аватне. Комсьветее иетнень перть, зярс эри те морокурось, сынь тонавтнесть аволь вейке кементь морот, конатнень ютксто ламотне стувтозельть. Од эрямо макссть седикелень ламо койтнененьгак, конатнень ютксо васенце таркасо аштить урьвакстомась-мирденень лисемась. Ней аламот кадовсть, кить содасызь кудань парявтнематнень, одирьвань урнематнень, сувахань моротнень ды истя седе тов. «Ламзурь» ансамблясо морыцятне снартнить тонавтнемс ды ванстомс весе тень. Паро, ули кинь пельде тонавтнемс. Вейкесь эйстэст – Р. М. Пронькина. Раиса Максимовна (эрзянь лемезэ Вастаня) те ансамблясонть сонзэ теемстэнзэ саезь. Соды пек ламо кезэрень морот. Пек парсте сонзэ лиснить сувахань моротне. Те вастовомасонтькак пурнавозтне кунсолость зярыя свадьбань морот, лездасть тундонь «Позяра» моронть морамсто, невтизь ёрокчист «Штереть» пелькстамосонть, пря яжасть содамоёвкстнэнь лангсо, конатнень анокстынзе вастовомань ветицясь С. Таратынова.
Моротнень поладызь од морыцятне Лиза Прохорова ды Аня Кукушкина. Эрзянь ды мокшонь моротнеде башка гайгсть рузонь ды татаронь.
Лембе валт ёвтась Рав чирень финнэнь-угрань раськетнень культурань кудонь отделэнь прявтось Т.Т. Чекушова. Татьяна Тимофеевна, кода свал, сакшнось аволь чавонь кедть. Библиотеканть туртов казсь зярыя книгат.
Вастовомась прядовсь пачалкседе каванямосо. Сынст панизь библиотекань азораватне.
Раиса Щанкина