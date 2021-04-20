Кадык гайги минек тиринь келесь!

Эрзянь ды мокшонь раськень драмань театрасо ютась кенярксчинь промкс. Сон алтавсь Эрзянь ды мокшонь кельтнень Весероссиянь чинтень. Весе инжетнень театрав совамсто вастсь «Торама» фольклорной ансамблясь. Тей сакшность школань тонавтыцятне, эйкакштне, конат изнясть тиринь келень коряс Регионъютконь олимпиадасо.
Теевсь паро коекс тешкстамс Эрзянь ды мокшонь кельтнень чинть Россиянь ламо ёнкстнэсэ. Сонзэ а стувтнить омбо масторсояк. Паро валт те чинть кувалма Саранскоев кучсть эрьва ёндо.
Лембе вал марто весень туртов пшкадсь МР-нь Культурань, национальной политикань ды архивень тевень министрань тевтнень топавтыцясь С.Н. Баулина. Сон ловнынзе МР-нь Прявтонь тевтнень топавтыцянть А.А. Здуновонь поздоровонзо.
Паро валт ёвтась МР-нь Государственной Собраниянь Председателень полавтыцясь И.М. Москаев:
– Чадыковонь 16-це чись – покш чи эрзятнень ды мокшотнень туртов. Тесэ пурнавсть сетне, кинь оймест-седеест ризны келенть ды культуранть кис. Сюкпря ёвтан школань тонавтыцятненень, конат кода ошсо, истя велетнесэяк явить покш мель эсь тевентень. Сынь ванстыть келенть, койтнень-кирдатнень. Бути эйкакшонок ды нуцьканок кармить кортамо тиринь кельсэ – сестэ а ёми келесь.
МР-нь Госсобраниянть пельде Почётной грамотасо казевсть сеть ломантне, конат тейсть покш путовкс минек кельтнень ванстомасо.
Яволявтовсть эрзянь ды мокшонь кельтнень, литературань коряс Регионъютконь 23-це олимпиадань изницятнень лемест. Тесэ пелькстасть минек республикань 170 тонавтницят. Теде башка, пряст невтизь 60 тонавтницят Татарстансто, Башкортостансто, Чувашиясто, Оренбургонь, Пензань ды Ульяновскоень ёнкстнэстэ. Изницятне тердевсть сцена лангс. Дипломсо ды ярмаконь премиясо сынст казинзе МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министрань васенце полавтыцясь А.И. Карьгин.
Теде мейле яволявтовсть «МР-нь Эрзянь ды мокшонь кельтнень сехте паро тонавтыця» пелькстамонь изницятне. Финалс лиссть 5 ломанть:
– Саранскоень 26№ лицеень эрзянь келень тонавтыцясь А.А. Данильчев;
– Дубёнкабуень Поваделень школань эрзянь келень тонавтыцясь Н.И. Колесникова;
– Покш Березникбуень Чугыр велень эрзянь келень тонавтыцясь А.И. Ромашкина;
– Краснослободской райононь Мокшонь Парка велень школань мокшонь келень тонавтыцясь С.В. Цыганова;
– Саранскоень 43№ лицеень мокшонь келень тонавтыцясь Н.А. Чернышова.
Изницянь лементь яволявтызе МР-нь Образованиянь министрань полавтыцясь И.К. Дугушкин. Изницякс лиссь Александр Данильчев! Сон казевсь Шнамонь конёвсо, ярмаконь сертификатсо ды «Равось – ояксчинь лей» этнокультурной экспедицияв сертификатсо. Ней Александр Алексеевич карми невтеме Мордовиянть тиринь келень тонавтыцятнень Весероссиянь пелькстамосо Московсо. Кемтяно, Сашань тевезэ лиси.
– Монь потсо а ёвтавикс кеняркс. Эрзянь келень тонавтыцякс улемась – те покштояк покш важодема, канст. Сюконян Нишкепазонтень, макссь тень превть ды ламо вийть тонавтыцянь килангсо. Сюконян эсень Сурвелень школантень ды сонзэ тонавтыцятненень. Васенце тонавтыцям туртов – Учайкина Ирина Петровнанень. Сюкпря эрзянь келень тонавтыцятнень туртов. Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-нь филологиянь факультетэнь тонавтыцятнеяк макссть паро содамочить. Неть – И.Н. Рябов, Н.Ф. Кабаева, А.И. Брыжинский, В.И. Дёмин ды ламо лият. Сюкпря 26 № лицеентень, косо важодян малав 10 иеть, – кортась А.А. Данильчев.
Паро коекс кармась «Эрзянь ды мокшонь келень сехте паро кабинет» пелькстамонь ютавтомась. Тенень явсть мель Мордовиянь 10 райононь ды Саранскоень школатне.
Изницякс лиссть: О.И. Антипова – Отяжбуень Ламбаське велень школась; Л.А. Гунькина – Сыре Шайговань школась; М.П. Сыркина – Саранскоень 17 № школась – «Тавла» тонавтнемань центрась; Л.Д. Осяева – Саранскоень 5 № школась.
Сынст казинзе Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось Ю.А. Мишанин. Тонавтыцятне казевсть пек паро казнесэ – Рав ланга укшномань экспедицияв сертификатсо.
Теде мейле ушодовсь «Од вий» эрзянь ды мокшонь эстрадань моронь фестивалень гала-концертэсь. Сонзэ ютавтызе Республикань раськень творчествань кудось. Эсь морамонь ёрокчист невтизь Саранскоень ды районсто сазь морыцятне. Орданьбуень Чукало велестэ Лариса Дугушкина морызе Евгений Самаркинэнь «Эряк, велинем» моронть. Зярыя ломанть кочкизь мокшонь авторонть Полина Алёшинань творчествасто моротнень. Кой-кить морызь эрзянь ды мокшонь кельс ютавтозь рузонь содавикс моротнень. Нама, седе мельспароль марямс эсенек поэттнэнь произведенияст. Ялатеке, лиссь аволь беряньстэ. Саемга, Ельниковской районсто Карина Пьянзова морась А. Макаревичень репертуарсто, Зубова-Полянань районсто Елена Сподина – «Морак, гитара» цыганонь моронть, Покш Игнатбуень «Толнэ» морамонь ансамблясь морызь «Музыкась вейс сюлмимизь» «Мираж» группань композициянть.
Пек лембестэ вастозельть Саранскоень артисттнэ – Ирина Вершинина, Дмитрий Фадейкин. Сынст номерэст ульнесть киштема марто. Весе морыцятне казевсть Шнамонь коневсо.
Татьяна Маторкина