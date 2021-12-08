«Мон – Эрьзя!» спектаклясь алтави скульпторонть ледстнемга

МР-нь Някань государственной театрасо анокстыть невтемс од спектакля. Сон алтави ине скульпторонть С. Д. Эрьзянь 145 иетненень. «Мон – Эрьзя!» спектаклясь путови грантонть вельде, конань максызе «Единая Россия» партиясь «Культура малой Родины» проектэнть коряс. Пьесанть сёрмадызе МР-нь заслуженной артисткась, режиссёрось Лилия Шахова, сон карми путомонзояк.
– Весе спектаклясь невтеви кода скульптордонть притча. Сонзэ эрявсь теемс эйкакштнень туртов мельстуицякс ды чарькодевиксэкс. Невтемась ушодови вирьсэ, кува яки вишка Степан. Сонензэ весемесь маряви ды неяви эриксэкс, алкуксонь. Модась, тикшесь – лексить. Сон пелезеви неезденть. Корты виренть марто. Энялды покштянзо ёвтамс: те весе алкукс, мезе сон неи? Бажи муемс уцяскань кандыця нармуненть.
Теде мейле несынек Эрьзянь Аргентинасо эрямсто, кода тешкстыть юбилеензэ. Сон пек бажи велявтомс тиринь масторов, тов, косо чачсь. Васня кодаяк а кучить тензэ тердема. Мейле максыть паспорт. Скульпторось теи венчке ды ёвтни весенень: сон курок туи уезь… Ниле иеть сави учомс туеманть. Аргентинасо весе кортавтыть эйсэнзэ, а нолдыть, келя, тон тосо киненьгак а эряват… – ёвтни режиссёрось Лилия Шахова.
Спектаклясонть героесь карми кортамо скульптуратнень марто. Сынь сонзэ туртов – теке эйкакшонзо. Теевкстнэ энялдыть саемс сынст мартонзо, а кадомс ломань ёнксов, косо стувтсызь. Покш кортамо вети Моисеензэ марто. Скульптуратне невтевить сцена лангсо проекция вельде.
Путовкссонть невтевить Эрьзянь вечкевикс аватнеяк. Сынь макссть тензэ вийть важодемс, казсть уцяскань ёжо.
Декорациякс ашти покш иневенчень пелькс. Весемева неяви – кодамо покш мелезэ ульнесь С.Д. Эрьзянь туемс эсензэ масторов.
«Мон – Эрьзя!» спектаклясонть налксить някат ды актёрт. Весемезэ кавксо актёрт. Степан Эрьзянь налкси Иван Чиндяйкин. Эрьзянь од шкасто – Андрей Роганин. Евреень семиянть, кона лездась микшнемс важодеманзо, Шефрань – МР-нь заслуженной артисткась Галина Максутова, Соломононь – Александр Греца. Немецень корреспондентэнть – Галина Хамова. Скульпторонть ялганзо Луис Арсеттинь – Дмитрий Кузьмин. Марта вечкевиксэнзэ – МР-нь заслуженной артисткась Елена Романовская ды лият.
Путовкссонть гайгить минек ды омбо масторонь музыкась, Аргентинань, Франциянь мелодиятне, А. Вертинскоень «Журавли» морось, конань вечкилизе С. Эрьзя, ды эрзянь раськень моротне. Художникесь – МР-нь культурань заслуженной роботникесь Наталья Кочнева.
– Кувать важодинь пьесанть лангсо ды нейгак поладан. Ванан, кода ды мезе моли сцена лангсо. Притчась лезды а ёвтнемс весементь педе-пес, а невтемс геройтнень обуцяст целанек. Кеман, путовксось туи мельс ваныцятненень. Сон – ине ломанде, кона эзизе кадо мелензэ – велявтомс, кона аштесь каштанчисэ эсь раськензэ, Мастораванзо кувалма, кона келень апак сода эрясь омбо масторга ды пек ламо важодсь, – ёвтнесь Л. В. Шахова.
«Мон – Эрьзя!» путовксонь васенце невтематне кармить декабрянь 11-це ды 12-це читнестэ 11:00 ды 13:00 чассто. Эряви меремс, «Пушкинэнь карта» мартояк мереви молемс ваномо те спектаклянть, билеттнэ рамавить онлайн.
Татьяна Маторкина