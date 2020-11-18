«Шумбрат!» раськень фольклоронь кенярксчись

Мордовия Республикасо ноябрянь 16-це чистэ саезь декабрянь 13-це чис ютавтови «Шумбрат!» республиканской раськень-фольклоронь кенярксчись.
Тедеде коронавирусонь пандемиянть кувалма кенярксчись ютавтови онлайн-форматсо.
Творческой проектэсь лезды раськень моротнень, фольклоронть келейгавтомасо, Мордовия Республикасо Раськень культурань куншкакуротнень тевтеемаст виевгавтомасо, раськень кельтнень, литературанть, периодической изданиятнень пропагандасо.
«Шумбрат!» кенярксчинть лувсо республикань районтнэнь ды Саранск ошонь фольклорной коллективтне ды раськень моронь ансамблятне невтьсызь конкурссонть онлайн-номерэст «моронь фольклор», «обрядовой фольклор» номинациятнесэ. Фестивалень Гала-концертэсь невтеви декабрянь 14-це чистэ 14.00 чассто онлайн-форматсо rdnt13 официальной сайтсэнть, YouTube-каналсо, «Одноклассники», «ВКонтакте» группатнесэ.
Кенярксчинть лувсо ванкшновить эрзянь, мокшонь, рузонь, татаронь раськень культурань куншкакуротне. Жюрись путы питне куншкакуротнень важодемантень.
Истя жо жюрись вансынзе раськень кельсэ периодической изданиятнень ды литературанть видеопрезентациятнень, конатнень анокстызь центральной районной библиотекатне.