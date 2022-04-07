Истямо лем ало выставка важоди Эрзянь-мокшонь раськень культурань музейсэ. Арсицязо-анокстыцязо – Россиянь Художникень союзс совицясь, Россиянь народной мастерэсь, Мордовиянь заслуженной художникесь Пётр Владимирович Рябов.
«Монь чачтымим эрзянь ава…» лемесь выставкантень максовсь а стяко, сон алтави кедьчелькевенть аванстэнь Ульяна Тихоновна Рябованень, конась аволь умок тусь эрямостонть.
Эряви меремс, Пётр Рябовонь эрямозо сюпав эрьва кодамо тевсэ. Сон тейсь ламо шкинемасо ды общественной важодемасо, покш путовксозо тонавтомань ёнкссонть. Ды выставкасонть невтезь важодевкстнэ – те Пётр Владимировичень эрямо кизэ. Экспозициясь сеске кандтанзат эрзянь велес, косо лаки эрямось, косо ванстовить раськень койтне-кирдатне. Эрьва теевксэсь ёвтни кодамояк покш тевде: тесэ эрицятне тикше анокстыть, ютат курованть седе тов – кедьчелькев цёратне важодить чувтонть марто, а вана аватненень мезе-бути эзь явово, сёвнозевсть, варштат шабрань вальмас, тосо мирдть-нить арсить, кода парьстэ медень кадовкстнэнь пурнамс, лия шабрась жо те шкасто алашанзо кильдизе ды сыргась тевс. Ды истя выставкань эрьва невтевксэсь. Эрьванть ванкшнозь, превезэть чачи сюжет ды тонськак а редясак, кода кандоват велев, ютат куротнева, лексят ванькс кошттонть, соват киненьгак инжекс… Ды тень весементь эсь теевкстнэнь вельде маштсь пачтямс ансяк алкуксонь художникесь. А ней весемеденть мельга-мельцек.
Шкинемань китне-янтнэ
Пётр Владимирович Рябов чачсь-кассь Вирь Тавла эрзянь велесэнть, конась уш сестэяк ульнесь содавикс чувто ланга керсиця кедьчелькевтнесэ. Чувто ланга керсемань койтнень теицякс жо тесэ весе ловить РСФСР-нь культурань заслуженной деятеленть, Мордовиянь Государственной премиянь лауреатонть, тонавтыцянть, чувто ланга керсемань коряс кедьчелькевенть Николай Иванович Мастинэнь, кона эсь тевентень тонавтсь пек ламонь. Сынст ютксо Пётр Рябовгак.
– Кода велень ламот лия эйкакштненень, монень прась уцяска тонавтнемс Николай Мастинэнь кедьсэ, кона путынзеяк Вирь Тавлань чувто ланга керсемань школань ушодкстнэнь, – тешксты Пётр Рябов. – А седе видестэ меремс, мон ульнинь васенцекс, кинь Николай Иванович тонавтсь кирдеме резецэнть, важодемс чувтонть марто. Нама, аволь весемесь лиссь сеске. Кись те кувака ды а шожда.
Кода содатано, вадря мастерэсь тонавтни весе эрямонзо перть. Пётр Рябов арси истя жо. Сон корты, эсь маштомачитнесэ свал панжови мезе-бути од, иестэ иес седеяк виеми ёрокчись. Ды те редяви выставкань невтевкстнэнь коряскак.
– Те выставкасонть мон бажинь невтемс кода касы-виензы маштомачись. Мейстэ весемесь ушодовсь ды кода роботатне полавтовить иестэ иес. Кода касы ёрокчись, – корты Пётр Рябов. – Те выставкасонть ваныцятне несызь монь васенце роботатнень, конат теезь ютазь пингень 1977 иестэ. Тесэ ули васенце керсевксэм, конань теия 7-це классо тонавтнемстэ. Улить меельце шкань теевкст. Ды экспозициянть педе-пес ваннозь, эрьвась редясы, кода кассь монь ёрокчись, керсевкстнэнь коряс несызь, седе кеме кармась кедеськак.
Выставкасонть невтевить 1978-79 иетнень роботатне, конат ламонень содавикст ды вечкевикст. Улить 80-це иетнень теевкст, зярдо керсицясь армиясо службанть ютамодо мейле велявтсь тиринь велев ды кармась важодеме тонавтыцякс Вирь Тавлань эйкакшонь художественной школасо. Те шкастонть сон панжсь эсь прянзо кода автор, кода художник ды кода мастер. Улить мастерэнть XXI-це пингень ушодовомань теевкст, зярдо весе масторонть эрямосо лиссть полавтомат, конатне редявить художникенть керсевкстнэсэяк. Пётр Владимирович тесэ яви мель эсь раськень историянтень, фольклоронтень. Чачить од образт, важодемасо – од ёнкст.
1999 иестэ П. В. Рябов аравтовсь «Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь» общественной вейсэндявксонь прявтокс, конань вети неень шкастояк. 2006 иестэ Пётр Владимировичень мелензэ коряс Вирь Тавласо панжовсь содавикс фольклористэнть, «Торама» ансамблянь пурныцянть В.И. Ромашкин лемсэ «Этно-кудо» музеесь, конась течи содавикс весе масторлангонть келес ды ков сакшныть инжеть эрьва кодамо масторсто.
Сюкпря аванень!
– Авам, Ульяна Тихоновна, кадымизь эштё аволь умок. Ломанесь сон ульнесь валдо, чевте, алкуксонь эрзя. Эрзянь ава. Авам пек вечксь морамо, вечксь викшнеме, киштеме. Сон чачтсь кото эйкакшт – кавто сазорт ды ниле ялакст. Сонзэ 12 нуцьканзо, 8 – правнуцьканзо. Эрямосонть кенерсь теемс ламо тевть. Эрясь 91 ие. Кувака пинге эрясь. Сюкпря тензэ тень кисэ! – тешксты Пётр Владимирович. – Авам эрзянь культурантень тейсь покш путовкс аволь ансяк эйкакшонзо вельде. Йовлань Оло (Владимир Ромашкин) сонзэ пельде сёрмадокшнось пек ламо кезэрень эрзянь морот, а зяро инжеть тензэ ветнесь – эсенекак, омбомастороньгак! Витя Сидоров, «Сияжарсо» истямо корреспондент ульнекшнесь, лемдекшнизе эрзянь сказительницакс. Ды алкукс, содамочинзэ пек сюпавольть.
Выставкась жо те ульнесь арсезь истя. Бути варштамс историяс, авадон башка сехте покш сюкпря Николай Иванович Мастиннэнь. Сон монь васенце тонавтыцям, эрямо кинть лангс аравтыцям. Зярдо Николай Иванович минек школасо пурнась кружок, мон ульнинь чувто ланга васенце керсицятнень ютксо. Ды сестэ саезь неень шкас мон те тевсэнть. Течи эсь маштомачитнень, теевкстнэнь вельде невтян, кода кассь-виевгадсь Тавлань чувто ланга керсицятнень школась, кода теевсь раськень художественной промыслатнень куншкакурокс. Кеветее ломанть, конат тестэ лиссть, кандтнить народной мастерэнь лементь, совить Россиянь Художниктнень союзс ды конатнень керсевксэст содасызь эрьва косо. Самай те касоманть ульнеськак мелем невтемс эсь выставканть вельде.
Течи Пётр Рябовонь керсевкстнэ содавикст аволь ансяк минек республикасо ды Россиясо, содавикст масторонь томбалеяк. Сон – весероссиянь ды раськеютконь выставкатнень свалшкань участник. Кода тешксты сонсь керсицясь, истят мероприятиятне ламолгавтыть содамочитнень, сюпалгавтыть вановтонть ды максыть од вийть шкинемантень.
Кода содатано, чувто ланга керсицятне седе сеедьстэ важодить пекшенть марто. Сон чевте, ланганзо керсемась седе шожда. Теке марто мейсэяк апак вадне чувтось шкань ютазь чополгады ды теньсэ седеяк парсте невтеви – эрямось а ашти ве таркасо. Чувтось вейсэ ломаненть марто ютасы те кинть, пурнасы пельдензэ весе вадрянть. Паряк, секскак чувтосто теевкстнэнь эйстэ юты лембе, сынь казить сэтьмечи, кемема, шождалгавтыть ойменть. Самай истят ёжомарямот чачить «Монь чачтымим эрзянь ава…» выставканть ваномстояк.
«Монь чачтымим эрзянь ава…» выставкань экспозициясонть невтневить 60 ламо керсевкст, конат теезь шкинемань кинь эрьва кодамо иетнестэ ды конат невтить художникенть сюпавдояк сюпав потмоёжонзо.
Неень шкане П. В. Рябовонь керсевкстнэ ванстовить С. Д. Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань ды И. Д. Воронин лемсэ краеведениянь музейтнесэ, Государственной музейной выставкань центрасо (Москов ош), Народной ды декоративно-прикладной искусствань весероссиянь музейсэ, Раськетнень кудосо (Москов ош), Раськень шкинемань музейсэ (Суздаль), Могилёв ошонь этнографиянь музейсэ (Беларусь), Финляндиянь, Италиянь, Эстониянь, Удмуртиянь частной коллекциятнесэ.
Юлия ЕРЕМИНА
Фототне Эдуард Ретунскиень