Кадык тундонь васень кенярксчись канды паро ёжомарямо!

Тейтерь-авань раськеютконь кенярксчинть свал учить тейтертне, аватне, сырькайтне, эдь те шкастонть аволь ансяк пертьпельксэсь кази тенек паро ёжомарямо, васняяк перьканок седе покш мелявтома нетяно мирдтнень, тетятнень, покштятнень пельде.
Ули мезень кисэ ёвтамс седеень эждиця, ёжомарямонь кепедиця, мелень витиця валт неть кавто тейтерь-аватненень, кинь нетядо минек фотокорреспондентэнть Эдуард Ретунскоень снимкастонть.
Тееведе содавиксэкс: неть кавто мазыйка, тевень вечкиця тейтерь-аватне умок уш важодить «Республиканская клиническая больница № 5» Мордовия Республикань здравоохранениянь государственной бюджетной учреждениясонть: участковой врачокс Наталья Александровна Напалкова ды медицинской сестракс Наталья Николаевна Карбаева.
Сынст вейсэнди аволь ансяк вейке лемесь, вейке участкась, секеть ормалгадозтнень лецямось, седейлембень максомась. Улить эштё ламо лия вейкеть ёнкст сынст биографиясо.
Врачось Наталья Александровна, кода медсестрась Наталья Николаевнаяк, медицинантень васень эскельксэст теизь Саранскоень медицинской училищасо тонавтнемстэ, кадык аволь вешкасто, ялатеке ульнесть здравоохранениянь тонавтнемань вейке заведениясонть. Кавонест тейтерь-аватне уцяскавт семиясо, мирдест марто трить-кастыть цёрат. Наталья Александровнань кавто цёранзо: Кирилл ды Евгений, а Наталья Николаевнань мик колмо. Покшонтень, Максимнень, ней уш 25 иеть, Савелийнень – 10, Матвейнень – 7 иеть. Ванат неть мазыйка аватнень лангс ды арсезеват, косто сынь амольдить зняро вийть, эдь чинь-чоп важодема таркасот, участкасост 2000 ламо ломанть, малав эрьвантень явома мель, ламот юткстост аволь весть ормалгалить ды капшить сыненст лезкс мельга. Надобиядо башка, сынь свал муить седейлембень валт, лезэв превспутомат седе курок пичкамонь коряс.
Текенень поладсынек, сынь свал кастыть содамочист, ловныть весе одонть, мезе меельце шкасто тееви ды эрямос совавтови медицинасо. Невтемакс, Наталья Николаевна Саранскоень медицинской училищанть якстере диплом марто прядомадо мейле тонавтнесь Н.П.Огарёв лемсэ МГУ-нь экономической факультетсэ «Финансы и кредит» специальностенть коряс. Кие соды, паряк, неть содамочитне тензэ пек маштовить, бути мирдензэ Алексей Борисович марто саить мель туемс эрямо велев, конань ули покш мелезэ те арсеманть совавтомс эрямос.
Наталья Александровна Напалкова истя жо пек вечки мода мельга якамо, эрьва кодамо цецянь, эмежень кастомо. Велень эрямодонть кортамсто, видькстась, бути а кармаволь врачокс, эйстэнзэ лисевель паро агроном. Теде ёвтнить Лямбирень райононь Протасова велесэ кудост перька эрьва кодат касовкстнэ, конатнень мельга седейшкава яки Н.А.Напалкова. Кие соды, паряк, сы истямо шка, зярдо Наталья Александровна «Земский доктор» программанть коряс эрямонзо сюлмасы веленть марто. Текенень поладсынек, авазо, Надежда Михайловна Пужайкина, истя жо важоди «Республиканская клиническая больница № 5» МР-нь здравоохранениянь государственной бюджетной учреждениясонть трудонь ванстомань коряс инженерэкс.
Вана истят тевень вечкиця, стакачиде а пелиця, тевс бажиця, ламо эйкакшонь триця тейтерь-ават важодить лецямонь те учреждениясонть. Кадык сыця тундось кази весенень покш кенярксчить ды мелень-арсемань топавтомат!
Валентина Юдина
Фотось Э.Ретунскиень