Ушодовсь сехте паро книгань коряс пелькстамо 

А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекасо ютась регионъютконь кругловой столь. Сонзэ темась – «Обязательный экземпляр документов. Проблемы формировния и перспективы развития национального библиотечного фонда». Теде башка, яволявтсть «Лучшая книга года – 2018/2019» республикань конкурсонть ютавтомадо.
Промксонтень сакшность книгань автортнэ, издательтне, издательствасо важодицятне, онлайн-форматсо сюлмавкшнось Киров ошонь А.И.Герцен лемсэ научной библиотекась.
Вастовоманть ушодызе А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекань прявтось А.В.Бакулина. Сон тешкстызе, библиотекантень эряви максомс нолдазь книгань обязательной экземпляр, сынь ванстовить Книгань палатасо. Седе виде ули меремс, эрявить колмо экземплярт, сестэ книгась карми ванстовомо ды максовомо ловныцятненень. Кой-кона нолдазь книгатне а пачтявить Книгань палатас. Кода пачтясь А.В.Бакулина, эряви теемс эрзянь ды мокшонь литературань электронной каталог. Совавтомс тов художественной литературанть ды валкстнэнь, конатне неень шкане пек вешевикст. Бути те паро тевесь топавтови – масторлангонь куш кодамо таркасто ловныцятне мусызь тиринь кельсэ книгатнень.
Вал сайнесь книгань нолдыцясь К.И.Шапкарин. Сон малав 20 иеть яви мель книгань нолдамонтень. Валонзо коряс, книгань нолдамонть, миеманть, ловныцянтень пачтямонть марто мезеяк теема, арсема од ёнкст. Минек масторсо пекстневить книгань лавкатне, те токизе Саранскоентькак. Издателесь К.И.Шапкарин вешни книгань миемань лия кить-янт. Истя, С.Д.Эрьзя лемсэ изобразительной искусствань ды И.Д.Воронин лемсэ краеведениянь музейтнесэ панжовсть книгань киоскт. Валонзо коряс, паро улевель, бути библиотекатнесэяк кармавольть книгань микшнеме, теде берянесь мезеяк арась, ломантненень пачтяма лисезь од книгатнеде. Ёвтась истямо салавачияк – книгатнень парсте рамсить аволь книгань лавкатнесэ – автозаправкасо!
«Лучшая книга года – 2018/2019» республикань пелькстамось ушодовсь даволковонь 1-це чистэ. Сонзэ ютавты А.С.Пушкин лемсэ Национальной библиотекась ды МР-нь Культурань, раськень политикань ды архивень тевень министерствась. Конкурссонть кармить сеть книгатне, конат пачкодсть Книгань палатас 2020 иень эйзюрковонь 31-це чис колмо экземплярсо ды сынст кочкинзе экспертэнь советэсь. Ломантнень пельде вайгелень максомась карми молеме панжиковонь 1-це чис.
Сехте паро книгань коряс пелькстамось юты 15 номинациява. Сынст ютксо истят: «Сехте паро литнратурно-художественной издания. Проза»; «Сехте паро литературно-художественной издания. Поэзия»; «Эйкакштнень туртов сехте паро книга»; (неть номинациятне тагояк явовить келень коряс: рузонь, эрзянь, мокшонь); «Краеведениянь сехте паро издания»; «Военно-патриотической сехте паро издания» ды лия номинацият. Пелькстамонь итогтне яволявтовить майстэ. Изницятне казевить дипломсо ды казнесэ.
Татьяна Маторкина