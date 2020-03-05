Истят вастовоматне кандыть лезэ

Ине Отечественной войнасо Изнямонь 75 иетнень тешкстамодо икеле республикасонок поладовить мужествань ды патриотизмань коряс вастовоматне. Истямо вастовома ютась Дубёнка ёнксонь Культурань кудосо. Тей сакшность школасо тонавтницятне.
Лембе вал марто пурнавозтненень пшкадсь Дубёнка ёнксонь прявтось С.Г.Плешаков:
– Ине Отечественной войнась кармась масторлангсо сехте зыянов войнакс, косо чавовсть пек ламо ломанть. Дубёнкань районсто сисем пель марто тёжат солдатт эзть велявто кудов. А эряви стувтнемс сынст лемест. Истя жо а эряви стувтомс сетнень, кить эрить вакссонок: Ине Отечественной войнань участниктнень, тылэнь тружениктнень, войнань эйкакштнень. Кода тенст стакаль! Сынь весементь тейсть Изнямонть кисэ. Минек районсо эри войнань участницась Зоя Трофимовна Галкина, сон Кобалень. Эряви содамс се шкадонть, содамс покштятнень-бабатнень эрямодост. Истят вастовоматне максыть лезэ, кастыть минек эйдетнень масторонь ды тиринь ёнксонь вечкицякс.
Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь прявтось, МР-нь Правительстванть юрсо Гуманитарной наукань НИИ-нь прявтонь полавтыцясь Ю.А.Мишанин пачтясь, течи масторлангсонок ламот бажить полавтомс историянть. Тень а эряви нолдамс. Арседе тынсь, вишка Мордовиясо чачсть Советской Союзонь 124 Геройть. Сынст портретэст казезельть Дубёнкань школантень.
Ю.А.Мишанин ёвтась сюкпрянь валт ды казинзе райононь поисковиктнень: Антон Картаевень, Екатерина Устимовань, Алёна Юнаевань ды Екатерина Биушкинань.
Вал сайнесть Эрзянь ды мокшонь раськень регионъютконь общественной вейсэндявксонь исполкомонь прявтось А.С.Лузгин, МР-нь Правительстванть юрсо Гуманитарной наукань НИИ-нь информационно-аналитической исследованиянь обеспечениянь отделэнь ветицясь В.А.Ломшин. Сон чачсь Дубёнка ёнксонь Поводелесэ, сон парсте содасынзе войнань шкань историянть, тиринь ёнксонь мелявкстнэнь, ризны од ломантнень кисэ. Весе кортыцятне пшкадсть истямо вал марто: а стувтомс историянть, содамс геройтнень, бажамс пачтямс видечинть.
Школасо тонавтницятне анокстасть армиянь генералдонть М.А.Пуркаевде ды полковниктенть П.М.Ягуновдо пек паро презентацият. Сынь чачсть Дубёнка ёнкссо.
Павел Максимович Ягунов чачсь Чеберчина велесэ. Войнасоль васенце читнестэ саезь. Сон ульнесь 51-це армиянь 138-це стрелковой дивизиянь командирэкс, кона 1942 иестэ саезь тюрсь Керченской полуостровонть кисэ. Фронтонь штабось аштесь Аджимушкайской каменоломнятнесэ. Те тарканть лемдсть «подземной гарнизонокс». Тесэ мольсть виев тюремат. Сынст ветясь штабось, конань прявтсоль П.М.Ягунов полковникесь. 1942 иень майстэ Керчев Берлинстэ немецтне усксть салавань оружия. Васень газовой атакась ютавтозель маень 25-це чинь вестэнть. Ягунов пшкадсь ломантненень радиоэфирсэ: «Минь, Керчь ошонь ванстыцятне, газонть эйстэ а лексевтяно, кулотано, ансяк ялатеке ятонтень прянок а макссынек…». Сонсь командирэсь чавовсь 1942 иень июльстэ, зярдо сайсь кедезэнзэ апак сезеве граната.
Теде мейле весе вансть «Догнать и уничтожить» фильманть, кона алтави М.П.Девятаевнень. Сон киньгак эзизе кадо мельтеме. Кода а сатныть неень шкане истят фильмат, сынст эряви невтемс эрьва школасо!
Те вастовомасонть войнань шкань морот морасть Дубёнкань средней школань тонавтницятне Игорь Фадейкин (сон седясь гитарасо), Анастасия Увина, кадетэнь классонь эйкакштне. Мельспаросо вастозель Саранскойстэ сазь морыцясь Артём Мамаев.
Меельцекс школань тонавтницятне ды инжетне путсть цецят райононь Славань Аллеянтень. Эряви меремс, мужествань ды патриотизмань коряс вастовомат ютавтовить республикань томбалеяк, косо эрить эрзятне ды мокшотне, косо важодить минек национально-культурной автономиятне.
Татьяна Маторкина