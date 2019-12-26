Покш кемема ёроков од ломантень лангс

Неть читнестэ пурназель Эрзянь-мокшонь раськетнень регионъютконь общественной организациянь Исполкомонь промкс.
Сонзэ лувсо кортавсь теезденть ды кемекставсь важодемань аравтлув маласо шкантень. Тешкстасынек, кавтошка ковдо икеле ютавтозь Инекужосонть вейсэндявксонь прявтокс одс кочказель Ю.А.Мишанин, теке марто одс кочкавсть Исполкомонь члентнэяк. Сонзэ юрс совасть седе ламо ёроков од ломанть, республиканть ды Россиянть келес эриця эрзятне ды мокшотне. Течи организациянть юрсо лововить 55 ломанть.
Промксонь важодемань васенце кевкстемакс кемекстазель Исполкомонь президиумонь кочкамось. Весень мелест кирдезь, кемекстазельть кевейксэе ломанть. Истя жо пурназельть робочей группаткак, конат кармить важодеме Эрзянь-мокшонь раськетнень регионъютконь общественной организациянь VII Инекужонь резолюциянть топавтоманзо коряс. Тесэ кемекставсть кото комиссият: властень органтнэнь ды раськеютконь тевтнень коряс важодемань, культуранть кастоманть-кепетеманть коряс, раськень литературанть ды СМИ-нь касомань-кепетемань кевкстематнень коряс, од ломанень политикань ды проектэнь тевтнень, образованиянь ды наукань, семиянь ды демографиянь кевкстематнень коряс. Эрьва комиссиянтень совасть зярыя члент ды кавтонь-кавтонь сопредседательть. Тешкстама, раськень литературань ды СМИ-нь кевкстематнень коряс комиссиянь сопредседателекс кочказь «Эрзянь правда» газетань прявт редакторось Марина Девятова ды «Якстерь тяштеня» эйкакшонь журналонь редакторось Вера Брындина.
– Кода уш тешкставсь икеле, Исполкомонь составось полавтовсь, сонзэ юрс совасть ламо од ломанть. Ды сынст пельде минь учотано домка ды лезэв важодема. Кемтяно, сынст самонть марто важодемась туи од лувсо, – мерсь Юрий Мишанин.
Седе тов промксонть юрсо Юрий Мишанин ёвтнесь «Память о герое бессмертна» грантонь проектэнть тевс нолдамодо. Сон алтави Советской Союзонь Героенть, легендарной лётчикенть Михаил Девятаевень ине подвигенть 75 иетненень, кона карми тешкставомо 2020 иень даволковсто.
Тешкстасынек, проектэсь лиссь изницякс Президентэнь гранттнэнь пелькстамосонть ды сонзэ топавтомс явовсть малав 750 тёжат целковойть.
– Проектэнь программасонть арсевить тематической мероприятият, конатнень лувсо тевс нолдавить од ломантнень патриотической воспитаниянь од ёнкстнэ, – тешксты Юрий Мишанин. – Васняяк, арсетяно ютавтомс од ломанень историянь-культурань форум Торбеевань районсо, Михаил Девятаевень чачома ёнкссонть. Важодемасонть арсеви нолдамс коммуникациянь неень шкань ёнкстнэнь.
Грантонь ярмактнень лангс истя жо арсеви М.П.Девятаевень «Побег из ада» автобиографической повестенть нолдамс аудиоформатсо ды явшемс сонзэ республикань ды лия регионтнэнь школатнева. Теке марто Михаил Девятаевень кудонтень-музеентень, кона Торбеевасо, путови интерактивной оборудования, штобу ютавтнемс онлайн-экскурсият ды презентацият, конатнень ваныцякс-кунсолыцякс кармить республикань районтнэсэ ды Россиянь лия регионтнэсэ эрицятне.
Истя жо улить арсемат пурнамс «Без истории нет будущего» мобильной невтема. Сон содавтсынзе республикань весе 22 районтнэнь ды невтеви Саранскойсэ. Изнямонь чиденть икеле арсевить патриотизмань ды мужествань урокт школатнесэ, конатнень шкасто невтеви видеофильма легендарной лётчикенть ланга.
Грантонь проектэнь топавтоманть лувсо арсевить эштё лия мероприятияткак, конат алтавить од ломантнень патриотизманть кастомантень.
Исполкомонь промкссонть кортавсь 2020 иень эрицятнень весероссиянь сёрмадстомантень анокстамодонтькак. Кортавсь раськень мероприятиятнеде. Эрзянь-мокшонь раськень регионъютконь общественной организациянь Исполкомонь прявтось Александр Лузгин пшкадсь весенень седе покш мель явомс «Шумбрат» регионъютконь этнической культурань фестивалентень, кона карми сы иень кизна Мордовиясо. А вана Нина Кошелева композиторось пачтясь: 2020 иестэ чачома чистэнзэ саезь 125 иеть топодить мокшэрзянь профессиональной музыкань ушодыцянтень Леонтий Кирюковнень ды 80 иеть композиторонтень, тонавтыцянтень, общественной деятелентень Гавриил Вдовиннэнь. Сон ёвтась мель седе келейстэ тешкстамс неть дататнень, эдь Кирюковгак, Вдовингак тейсть покш путовкс раськень культуранть виевгавтомга.
Юлия ЕРЕМИНА
Фотось: Эдуард Ретунский