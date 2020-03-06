Протасова велесь: исяк ды течи

Саранскойстэ Покш Игнатова велев ардомсто понги Протасова эрзянь велесь. Сон ашти Саля леенть чиресэ.
«Списки населенных мест Симбирской губернии (1863)» пусмосонть сёрмадозь: «Протасовась – Сергачской уездэнь 32 кудосто владельческой веле. Лемесь-антропоним: те веленть азорокс ульнесть Протасовтне – «Петровтнень пизэстэ нармунтне», конатненень Ине Северной войнань иетнестэ тестэ максозель мода. Крепостной праванть полавтомадо мейле Чукалы велестэ тей ютасть эрямо кемень семият – (Болеевтне, Долговтне, Киушовтне, Яушевтне ды лият). Революциядо икеле велесэнть школа арасель».
1930-це иетнестэ Протасова велесэнть эрясть 1200 ломанть. 1928 иестэ теезель РККА-нть лемсэ колхоз. 1969 иестэ саезь – совхоз. Эсь шкасто «Протасовский» велень хозяйствань предприятиянть прявтсо важодсть Г.С.Атласов, И.С.Атласов, В.Г.Краснощеков, Н.З.Асманкин, В.А.Балаханов, С.Г.Наумов, И.И.Вдовин, В.В.Грищенков, В.П.Кольцов, В.С.Кутяйкин.
Тешкстасынек, «Протасовский» совхозонь трудий ломантне свал велькска топавтнесть государствантень сывелень, ловсонь, сюронь миемань аравтлувтнень. Тесэнь скалонь потявтыцятнеде парсте содасть аволь ансяк районсо, республикасояк. Скалсто пек ламо ловсо потявтнесть А.И.Болеева, Е.П.Филатова, Е.В.Атласова, В.З.Желтова, М.И.Кутяйкина, Е.П.Романова, О.Ф.Филатова, З.П.Асманкина.
«Протасовский» совхозонь тувотнень эрьва чистэ 500 граммас куялгавтсь тувонь андыцясь Н.Ф.Горюкова. Д.И.Кутяйкина аволь ансяк андсь тувот, топавтсь общественной тевтькак. Сон ульнесь МАССР-нь Верховной Советэнь депутатокс.
Икеле Протасова велесэнть свал шкастонзо соксевсть-видневсть, урядавсть паксятне. Теньсэ, нама, покш таликаст ульнесь хозяйствань трактористтнэнь. Сынь сюронь кастыцянь тевентень макссть весе виест, содамочист. Велесэнть пек шнасть трактористтнэнь А.З.Асманкинэнь, В.П.Филатовонь, П.Ф.Филатовонь, С.В.Горюковонь, И.П.Филатовонь, А.П.Вильдякскинэнь, С.В.Кутяйкинэнь, З.А.Асманкинэнь, В.Н.Асманкинэнь, И.Ф.Осиповонь.
Тесэ а кода а ледстямс трактористэнть И.В.Кутяйкинэнь. Сон малав эрьва иестэ сюронь урядамонь шкасто лиснесь изницякс. А стяко 1973 иестэ Иван Васильевич парсте важодеманть кисэ казезель Трудовой Якстере Знамянь орденсэ.
2001 иестэ Протасова велесэ эйкакштненень кенкшензэ панжинзе основной школась. Тесэ эйкакштне аволь ансяк таштасть содамочить, истя жо тонавтнесть эрзянь койтнень-кирдатнень, тиринь ёнксонть вечкеме, косо тиринь кельсэ ловномо ды ловомо тонавтнесть, кеместэ пильге лангс стясть, косто эрямонь покш кинтень эскельдясть велень сядот эрицятне, конат ней теевсть содавиксэкс аволь ансяк районсо, сонзэ томбалеяк. Педколлективесь, косо лововсть кемень ломанть ды конань прявтсоль В.И.Вечканов, покш мель явсь патриотической воспитаниянтень. Сеедьстэ ютавтнесть войнань ды трудонь ветерантнэнь марто вастовомат.
Истя уш лиссь, 2014 иестэ основной школась пекставсь. Вячеслав Иванович ней важоди информатикань тонавтыцякс Покш Игнатова велень средней школасо.
Тешкстасынек, Протасова велень хозяйствань прявттнэ арсесть аволь ансяк сень лангсо, кода гектарсто саемс седе ламо сюро, скалсто потявтомс ловсо, истя жо пек мелявтсть важодицятнень юткошкаст лезэвстэ ютавтоманть кисэ. Велесэнть важодсь Культурань кудо. Тесэ од ломантне ютавтнесть культурно-массовой мероприятият: животноводонь середат, чокшнеть, конат алтазельть хозяйствань икеле молицятненень ды истя седе тов. Од семиятнеяк овсе эзть мелявто, кинь марто кадомс эйкакшост важодема чистэ. Тесэ важодсь эйдень кужо. Ризксэнтень, 2008 иестэ эйдень кужось пекставсь.
– 1997 иестэ каладсь «Протасовский» велень хозяйствань предприятияськак, – ёвтни Протасова велень администрациянь прявтось Т.М.Болеева. – Сестэ хозяйствань прявтокс ульнесь Александр Стратонович Вдовенков. Чумозо теньсэ арасель. Хозяйствань каладоматне мольсть масторонь, республикань келес.
– Течи минек Протасова велень администрациянтень совить сисем велеть. Неть – Протасовась (148 ломанть), Петровкась (12 ломанть), Раксаженась (2 ломанть), Калышась (56 ломанть), Од Александровкась (44 ломанть), Лесноесь (14 ломанть), Од Селищась – (1 ломань), – полады Татьяна Михайловна. – Весемезэ лововить 277 ломанть, эйстэст 136 пенсионерт.
Т.М.Болеева Протасова велень администрациянь прявтонь тевтнень топавты 2009 иестэ саезь. Теде икеле тонавтсь велень эйкакштнень пертьпельксэнь, тиринь ёнксонь вечкеме. Татьяна Михайловна оймамонь а содыця. Ушодксонзо коряс витнезь велень калмолангов кись. Зыянов тикшетнеде, коське чувтотнеде ванськавтозель калмолангось ды пирязель.
– Пирямсто тенек лездась «Ромодановосахар» заводонь прявтось, минек велесэ чачозесь Александр Иванович Атласов, – ёвтни Протасова велень администрациянь прявтось Т.М.Болеева. – Сон важодицяткак усксесь.
Течи велень администрациянь прявтонть Т.М.Болеевань талновты вейкесь – Протасова веленть куншкас стявтомс Ине Отечественной войнасо маштовозтненень од кеврунго.
– Неенсесь стявтозель 1975 иестэ, – ёвтни Татьяна Михайловна. – Лангсонзо сёрмадозь 268 фамилият. Муинек эштё зярыя ломанть, конатнень сави сёрмадомс кеврунгонтень. Видькстан, 2020 иень маень 9-це чинтень кеврунгонть панжомо а кенертяно. Ялатеке тедеде кеврунгонть стявтсынек-путсынек. Лиякс, раськенек а чарькодьсамизь.
Протасова велень эрицятнень мельспарост истя жо Валерий Григорьевич Атласов. Сон важоди ды эри Саратовань областень Балаковасо. Топавты «Промэнергострой» предприятиянь генеральной директоронь тевтнень. Тетязо ульнесь Ине Отечественной войнань участникекс. Истя, Валерий Григорьевич Николай ялаксонзо марто, кона истя жо эри Саратовань областьсэ, эрьва иень маень 9-це чистэ сакшныть тиринь ёнксов, вастневить малавиксэст, ояст марто.
– Валерий Григорьевич тенек лездась Ине Отечественной войнасо маштовозтненень кеврунгонть пирямсто, – ёвтни Протасова велень администрациянь ведущей специалистэсь И.З.Ермушева. – Сон свал кирди валонзо. Мезе алты теемс, сень тейсы. Кода-бути ютавтынек кенярксчи, кона алтазель Протасова велень чачома чинтень. Эйзэнзэ сакшность ламо ломанть. Тесэ ульнесь Валерий Григорьевичкак. Сон велесэ эрицятненень арсесь кеме шумбрачи, а содамс кажот. Велень ярмаконь паргонтень явсь зярыя тёжат целковойть.
Меельце шкасто Протасовань эрицятне лоткасть веленть чачома чинзэ тешкстамо. Ютыть, келя, ламо ярмакт. Ней неть ярмактне ютавтовить веленть мазылгавтомантень.
Протасова велень эрицятне истя жо мельспаросот Советской Союзонь Героенть Г.Я.Ямушевень (сон чачсь Од Александровка велесэ), Мордовиянь народной писателенть А.М.Доронинэнь (сон чачсь Петровка велесэ) кувалма. Сынь тесэ, Протасовасо, кармасть содамо валонть виензэ.
Протасова велень администрациянь прявтонть Т.М.Болеевань валонзо коряс, велесэнть важоди библиотека. Сонзэ прявтсо В.А.Кутяйкина.
– Минек библиотеканть фондсо 6,5 тёжат книгат, – ёвтни Валентина Александровна. – Тенек сакшныть 127 ловныцят. Пек вечкить ловноманть Мария Ильинична Мурзаева, Лидия Александровна Симагина, Иван Иванович Вечканов.
Библиотекасонть неявикс таркасо «Память пылающих лет» выставкась. Тесэ Ине Отечественной войнасо участниктнень фотографияст – И.И.Волковонь, Г.С.Атласовонь, библиотекаренть В.А.Кутяйкинань тетянзо А.З.Асманкинэнь ды аванзо Е.И.Асманкинань, А.А.Симагинэнь ды лиятнень.
– Минек мельспаронок «Эрзянь авинеть» фольклорной ансамблясь, – ёвтни «Районный Дом культуры» МБУК-нь Протасова велень администрациянь Культурань кудонь структурной подразделениянь прявтось Е.А.Асманкина. – 2019 иень мартонь 9-це чистэ ансамблянтень топодсть ниленьгемень иеть. Коллективенть пурныцякс ды художественной прявтокс ульнесь Культурань кудонь икелень прявтось Лидия Александровна Симагина. Сонензэ лездась тесэнь школань тонавтыцясь Любовь Васильевна Ермушева. Мейле сон теевсь «Эрзянь авинеть» ансамблянь художественной руководителекс.
Ансамблянь васенце составсонть ульнесть кемготово ломанть. Тейтерь-аватне важодсть кие лавкасо, кие «Протасовский» совхозсо, кие медпунктсо, кить школасо тонавтсть эйкакшт. Неть аватнень ойметнесэ эрясь моронтень певтеме вечкемась. Сон сынст сюлмась вейс.
Ней ансамблясь аволь покш, кодамо ульнесь ниленьгемень иеде теде икеле. Ансамблясонть икелень морыцятнестэ, ризксэнтень, уш ламот ютксонок арасть. Истя жо кецявтыть эсь кунсолыцятнень Л.В.Ермушева, А.И.Богданова, В.В.Инкина, А.А.Асманкина, Л.И.Розуваева. Ней «Эрзянь авинеть» ансамблясонть сисем ломанть. Ансамблясь аволь весть ульнесь республикань фестивалень лауреатокс, «Шумбрат, Мордовия!» народной творчествань фестивалень участникекс ды истя седе тов. Сцена лангс ансамблянь морыцятне лиснить эрзянь оршамопельсэ.
– Вейке костюмонть питнезэ – 13 тёжат целковойть, – ёвтни культпросветроботникесь Е.А.Асманкина. – Весемезэ ютавтынек 100 тёжат целковойть. Ансамблянтень костюмонь рамамсто лездасть минек паро оянок, мельспаронок – Александр Иванович Атласов ды РФ-нь Федерациянь Советэнь Федеральной Собраниянь членэсь Владимир Васильевич Литюшкин.
Течи ютындерят Протасова велень ульцятнева, понгат райпонь лавкас, косо микшневить эрьва кодат продуктат. Тесэ ули медпункт, конань прявтсо Т.И.Ендолова. Сон – Покш Игнатова велестэ. Важоди тесэ пельие.
Пельие эзь важоде почтась. Неть читнестэ, окойники, сон кармась важодеме. Течи сонзэ прявтсо С.В.Вечканова.
Районсонть виевстэ важоди «Воля» велень хозяйствань предприятиясь. Сон три-касты сывелекс скалт. «Протасовский» совхозонь икелень ферматнесэ кирдевить-симдевить 470 скалт, 11 букине. Сынст мельга якить Протасова велень эрицятне. Ферманть прявтсо – С.С.Борейкин.
– Сергей Степанович – алкуксонь азор, – ёвтни велень администрациянь прявтось Т.М.Болеева. – Сон покш мель яви веленть виевгавтомантень, мазылгавтомантень.
Протасовасо истя жо улить индивидуальной предпринимательть, конат кирдить скалт. Н.В.Сонаева кирди вете скалт, С.С.Борейкин – колмо скалт ды тувот. Велесэнть ламо пенсионерт, кить кирдить мекшть. Неть: И.И.Вечканов, В.С.Кутяйкин, З.А.Асманкин ды истя седе тов.
…Протасова эрзянь велестэнть минь сыргинек паро мельсэ. Неень стакачитнень лангс апак вано, ломантне кедест а нолдтнить: якить ракша мельга, кастыть эйкакшт...
Пётр Зиновьев.
Покш Игнатовань район