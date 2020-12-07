Мельспаро марямс эйкакштнень пельде: «Монь сехте вечкевикс уроком – эрзянь кель!»

Любовь Алексеевна Кузьмина ламо иень перть важоди школасо тонавтыцякс. Ошонь эйкакштнень содавты эрзянь келенть, историянть ды культурань сюпавчитнень марто.
Сон чачсь Чаунзабуень Кульня велесэ. Кеветее иесэ тусь тонавтнеме Ицялонь педагогической училищав. Сонзэ прядомадо мейле сисем иеть важодсь Кочкурбуень Сурвелесэ. Теке жо шкане, 1989-1993 иетнестэ, тонавтнесь М.Е. Евсевьев лемсэ педагогической институтсо.
1995 иестэ саезь течинь чис важоди Саранскоень 22 № общеобразовательной школасо. Сон – вишка классонь тонавтыця ды вети 2-4-це классо тонавтниця эйкакштнень туртов эрзянь кель. Теде башка, школань этнографиянь музеень прявт. Сон вишка порасто саезь пек вечксы тиринь келенть. Нейгак ашти мельсэнзэ, кода сырькаезэ ёвтнесь эрзянь ёвкст, морась морот. Весе те вечкеманть ды келень содамочитнень сон канды эйкакштнень туртовгак.
– Любовь Алексеевна, кода ютыть эрзянь келень уроконк?
– Эйкакштне покш мельсэ тонавтнить эрзянь келенть. Уроксо минь сынст марто налксетяно, арттано артовкст, тонавтнетяно стихть, содатано содамоёвкст, ребуст, ловнотано ёвкст, моратано морот, ваннотано эрьва кодат презентацият. Минь аволь ансяк тонавтнетяно келенть, истя жо кортатано минек покштянок-бабанок койтнеде-кирдатнеде, кода сынь икеле эрясть, кодат ульнесть кудост, оршамо- ды ярсамопелест, налкшкест. Теньсэ пек лезды музеесь. Эйкакштне вечкить якамо тов.
Уроксо ламо кортатано минек содавикс ломантнеде. Зярдо карминек кортамо М.П. Девятаевде, эйкакштне эзть сода, кие те истямось. Девятаевде ёвтнемась токась сынст седейс. Переменасто ламот мольсть библиотекав, саизь «Побег из ада» книганть. Мейле минь ванынек «Сасамс ды маштомс» («Догнать и уничтожить») документальной кинонть. Те фильманть ванозь, монь ды эйкакштненьгак, тусть сельведенек.
Сеть эйкакштне, конань марто минь васенцекс карминек тонавтнеме эрзянь келенть, прядызь школаст. Минек эйсэ сынь а стувтнить, сакшныть школавгак. Ульнесь Кристина Дябдёнкова тонавтницям, конань марто минь а весть лиснинек призёрокс эрзянь келень коряс олимпиадасо. Ней сон тонавтни университетсэ филологической факультетсэ. Мон яла лездан тензэ сёрмадомс эрзякс уроконь конспектт.
Сехте покш казнекс минек профессиясо эрси се, зярдо эйкакштне кевкстнить: «Зярдо тынь миненек эштё сатадо? Зярдо карми улеме эрзянь келень сы урокось?» А лиятне кортыть: «Монь сехте вечкевикс уроком – эрзянь кель». Зярдо эйкакштне вастсамизь школасо переменасто, ульцясо – свал шумбракстнить ансяк эрзякс. Те кецявты. Максы ойме вийть. Арсят, мезе од совавтомс важодемантень, кода дивавтомс эйдетнень.
Уроксо, аволь классо занятиятнесэ тонавтан вишка эйкакштнень а стувтнемс тиринь моданть, минек покштянок-бабанок келенть, ванстомс эйсэст ды вечкемс истя, кода пиже тякинесь вечксы аванзо седеень токноманть, весе вийсэ, весе оймесэ. Эрзянь келень содамось, весе кезэрень койтне-кирдатне, эрзянь моротне, ёвкстнэ, теке суреть, сюлмить минек икелень шкатнень, покштянок-бабанок марто.
– Тынк школасо ули пек паро музей. Инескеть, ёвтнеде сондензэ.
– Минек этнографической музеесь панжозель 2007 иестэ. Тесэ малав 250 экспонатт, весе алкуксонь. Музейс материалонь пурнамось – пек мельстуиця тев. Сонензэ явсть мель весе: эйкакштне, тетятне-аватне, тонавтыцятне, эсень тетям-авам ды минек велень эрицятне. Эйкакштнень эряви содавтомс исторической ды духовной сюпавчинть марто. Тесэ парсте невтеви эрзятнень ды мокшотнень эрямось, историясь, литературно-художественной творчествась, койтне-кирдатне.
Музейсэ тейнетяно экспозицият, пурнатано содавикс ломантнень марто вастовомат. 2009 иестэ музеентень максозель «Историянь ды этнографиянь школань музеень» статус. 2012 иестэ музейтнень республиканской пелькстамосо 22 № школань музеесь изнясь «Ошонь школань краеведениянь сехте паро музей» номинациясо.
Экскурсиясо эйкакштне содавтовить эрьва экспонатонть марто. Музеенть куншкасо ашти кудонь макет, сон теезь пичестэ. Тесэ пурназь пенчть-вакант, оршамо- ды карсемапельть. Икельце ужосонть ашти столь, лангсонзо чувтонь пенчть, кринкат, самовар. Ашти петькель, конаньсэ томбильть пачалксекс ямкст. Каштомсо путозь чугун, косо пидесть ямт-кашат. Стенасо понгавтозь ревень нарамо васоньпеельть, чувтонь ды ловажань сурсеметь, безменть, карть, кемть. Кудонть куншкасо понгавтозь лавсь. Эзем лангсо озадо авине (макет), сон штерди пона, теке шкане пильгесэнзэ нурси лавсенть. Викшнезь нардамотне мазылгавтыть пазава икельксэнть. Стенасо аштить част-ходикть.
– Кодат эштё экспонатт музейсэнк?
– Свалшкань экспонатокс музейсэнть аштить:
-кудо;
-оршамопельть (ули эрзянь авань оршамо, сонензэ малав сядо иеть, костюмось Отяжбуень);
-чувтонь, сёвонень, илёвсто, ленгестэ кодазь паргот ды лия ули-парот;
-ленгень, кедень карсемапельть, понань кемть;
-кодамонь, стамонь, викшнемань кедьёнкст, велень хозяйствань ды промыслань кедьёнкст;
-тесэ жо утюгонь коллекция, муськемань лазт, чувтонь муськемань очкот, нардамот.
Музейсэ панжовить книгань, артовксонь, тонавтницятнень творческой ды исследовательской важодемань выставкат. Минек музеесь свал панжадо. Эрьва тонавтницянтень, тонавтыцянтень мереви саемс материалт аволь классонь мероприятиятнес ды лия уроктнес. Тесэ ютыть эрзянь келень, историянь, экологиянь, краеведениянь, технологиянь, литературань, ИЗО-нь уроктне. Эйкакштне пек вечкить, зярдо уроктне ютыть музейсэ. Тесэ ёжоськак лия.
Ютавтнетяно эрьва кодат вастовомат. Школав сакшныть ламо инжеть. Эрсить семинарт-практикумт, мастер-класст, Мордовиянь содавикс ломантнень марто вастовомат. Эйкакштне мельспаросо невтить пряст «Роштовань кудо», «Аштема кудо», «Мастянь ильтямо чи», «Инечи» покш читнесэ. Паро коекс теевсь эрьва ие тешкстамс музейсэ Мастянть. Тонавтницятне явить покш мель фольклоронь материалонтень, раськень койтненень-кирдатненень. Сынь мельспаросо анокстыть, тень вельде касы творческой ёрокчист.
Любовь Алексеевнань тонавтницянзо свал пелькстыть келень олимпиадатнесэ, сайнить изнямонь таркат. Сонсь тонавтыцяськак паро важодеманзо кисэ ламоксть тешкстазь. Школасо важоди 32 иеть. Казезь МР-нь Прявтонь, Саранск ошонь округонь Образованиянь управлениянь дипломсо. Теде башка, сон – МР-нь заслуженной тонавтыця.
Татьяна Маторкина