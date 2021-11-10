«Йовлань Оло – неень шкань Тюштя» книгадонть



Стака орманть эйстэ, кона килькштизе весе масторлангонть, кода эзинь вансто прянть (теевтинь «Спутник V» прививкаяк), ды ялатеке эзинь мене монгак. Савсь аштемс больницясо, мейле орманть каршо тюреманть поладомс кудосо. Тень кувалма зярыя таргот теке сезевинь эрямодонть ды ве ёнов айгевинь весе тевтнень эйстэ.

Васняяк, сетнень эйстэ, конатнень «Эрьмезь» вейсэндявксонть марто каинек эсенек лангс, зярдо саинек мель 2021 иенть яволявтомс Йовлань Олонь (В. И. Ромашкинэнь) лемс сонзэ чачома чистэ 70 иетнень топодеманть кувалма.



Весемеде пек янксян сень кувалма, мекс эзть саво педе-пев топавтомс монень максозь весе тевтнень, конат сюлмавозельть В. И. Ромашкиннэнь алтазь вейсэнь морга экшсэ кортамонть марто. Сюкпря ёвтан А. С. Пушкин лемсэ библиотекань национально-краеведениянь отделэнь прявтонтень Н. В. Бочканованень, кинь лангс пракшность весе мелявкстнэ. Вейсэнь кортамось ютавтозель эсь шкастонзо, таштамковонь 10-це чистэ. Ды кода пачтясть тень телефон вельде, ютась аволь беряньстэ.



Теде башка, араселинь «Торамась терди» фестивальсэяк, конань истя учинек «Ламзурь» ансамблянть марто.

Те шкас эзь саво неемс од пусмонтькак, кона ёвтни эрзянь ине цёрадонть В. И. Ромашкиндэ. Видькстан, ульнесть натой пелемат, пусмонь весе тиражонть явшесызь фестивалев сазтнень ланга, ды, секень вант, а кадови вейкеяк экземпляр монь туртов. Секс, зярдо ёжом кармась паролгадомо, гайневтинь П. В. Рябовнень ды энялдозь энялдынь муемс ды кодаяк пачтямс вейкешка экземпляр моненьгак. Пётр Владимирович алтась топавтомс энялдомам, ансяк кодаяк эзь муе шка – тевензэ пек ламольть.

Идимизь национальной библиотекасо важодицятне, витизь седеем, аволь умок кандызь тень од нолдавксонть. Чарькодеви, ансяк невтеманзо кисэ. Кецнинь а ёвтавияк кода: истямо покшоль мелем неемс те пусмонть, варштамс сонзэ потс, ловномс эйзэнзэ совавтозь ледстнематнень, конатне пурназельть В. И. Ромашкинэнь ялганзо-оянзо, малавиксэнзэ, содыцянзо пельде. Мелем эйсэ сыремтсть теде икеле ламонь пельде марязь шнамонь валтнэ: келя, пусмось лиси пек вадрякс, эйзэнзэ пурназь пек сюпав материал, максовить ламо фотот.



Свал карми улеме неявикс таркасо



Вейке тев, марямс пилесэ, лия тев – неемс сельмесэ. Ды вана окойники сон – пусмось – кедьсэнь. Эзинь карма шканть таргсеме, сеске ушодынь ванномонзо ды… пелевес педязь педякшнынь эйзэнзэ.

Ламо книгат ютасть кедьган. Покшткак, вишкинетькак. Брошюрат, каталогт, альбомт, энциклопедият ды истя седе тов. Ютксост пекень пек парт ды мазыйть. Ялатеке монень маряви, истямо книга, кодамокс лиссь «Йовлань Оло – неень шкань Тюштя», икеле эзинь некшне. Сон дивавтымим эрьва ёндо. Васняяк, лангозо. Сон эчке, паро переплётонь. Лангсонзо фото, кона киньгак а кадсы мельтеме. Фотосонть В. И. Ромашкин Виталий, Андрей ды Галина эйкакшонзо марто. Сынь та-косо вирь кужосо эрзянь оршамосо, кедест верев кепедезь, морыть, улема, «Паз, чангодть!» моронть эйсэ. Тень неезь уш, сайтянзат талнома. Те моронть, кода ламо лиятненьгак, вельмевтицякс ульнесь В. И. Ромашкин. Ды сонзэ эйсэ ней ушолить малав весе покш илатнень, кодат ютавтнить эрзятне.



Седеяк умонь шкантень кандтадызь лангонть ды васенце лопатнень лангсо сёрмадовкстнэ: вере эрзякс – «Йовлань Оло – неень шкань Тюштя», ало рузкс – «Владимир Ромашкин – Тюштя нашего времени». Сынь теезь кезэрень тешкс ладсо, кодат ульнесть седикеле эрьва кудораськенть. Пусмонь лементь максомс истямо шрифтсэ – тень коряс меленть, келя, ёвтызе сонсь издателесь Константин Шапкарин, мезенть кис эряви башка тешкстамс те ломаненть ды ёвтамс тензэ сюконямонь валт весе се паронть кисэ, конанть сон апак лотксе теи книгань нолдамо тевсэнть. Сонзэ кедьга ютасть ды мейле лиссть аволь кементь, сядонь сядот книгат. Ды ламот эйстэст литературной изданиянь эрьва кодамо выставкатнесэ сайнесть ансяк васенце таркат. Кемтяно, «Йовлань Оло – неень шкань Тюштя» книгаськак карми улеме сехте неявикс таркасо ды тердеме ловныцятнень.

Потмозонзо варштазь, седеяк кепеди мелесь ловномс седе тов. Васняяк, сельмс каятыть фототне. Сынь весе мазыйть ды пек парсте ладсезь. Сёрмадовкстнэяк, конатнень ютксо ламотне эрзянь кельсэ, ловновить шождасто, эрьва валонть чарькодезь. Сеске маряви, сынст ланга ютась превей редактор. Истя улияк. Пусмонь ванкшныцятне – содавикс ломанть: издательствань икелень редакторось, сёрмадеесь Тамара Баргова, «Чилисема» журналонь теицятнестэ вейкесь Татьяна Мокшанова.



Пусмось лиссь, койсэнь, вадрядояк вадрякс. Седе питней казне а муят сеть ломантнень туртовгак, кить весе седейсэ мелявтыть эсь раськенть, тиринь келенть уцяскаст кисэ. Сонзэ ловнозь, эрьвась аволь ансяк седе ламо карми содамо Йовлань Олонь эрямодо, теке марто саи эстензэ пек ламо лезэв ды превей мельть-арсемат. Истя лиссь эсень мартояк. Пусмонть ловномсто мон мария прям, кода ченгиця ломанесь, кона лисьмапря малав пачкодезь, амольдясь ванькс ды тантей ведь ды явавтызе симеманзо. Арсинь, ламо савкшнось тень марямс ды содамс Йовлань Олодо, лиясь мезеськак а кармавтсамам дивсеме ды кецнеме. Манявинь. Каднови таго ледстямс Сократ ине философонть валонзо: «Содан ансяк вейкеде: мон мезеяк а содан». Пусмось одов панжинзе сельмень ды валсь оймезэнь лембе ды валдо ёжомарямот.

Секс сеске тердян ловныцятнень, муинк те пусмонть, ловнынк ды, кеман, сон туи мелезэнк.

Ней аламошка ёвтнетяно, мезе пусмосонть.



«Сон казиль оймень лембензэ лиятненень»



Книгась ашти колмо пельксстэ. Васенцесь целанек лемдязь Йовлань Олонень. Сон лемдязьгак истя – «Йовлань Олодо вал». Эйзэнзэ пурназь фототне, ледстнематне, ёвтнематне, кортамотне ладить лемдямс эпосокс, кона В. И. Ромашкинэнь эрямонзо панжи вишка пингестэнзэ саезь меельце чис. Зярдо ды косо чачсь, кить ульнесть сонзэ тетянзо-аванзо, кода тонавтнесь школасо, мейле музыкальной училищасо, Казанень консерваториясо, кода сась тензэ мелесь теемс цёрань ансамбля ды истя седе тов.



Эрьва сёрмадовксонть марто максовить се-тона шкантень ладиця фотот. Вана Володя Ромашкин овсе пиже эйкакш, ашти Таня сазорканзо марто (1955 ие). Секе лопасонть тетяст-аваст Мария ды Иван Ромашкинтнэнь фотост (1950 ие). Седе тов туить лият, косо Володя кассь покшокс, тусь армияв, служась Северной Кавказсо (1969 ие). Вана сон уш эйкакшонзо марто, тонавты эйсэст нудейсэ седямо. Эрьва фотось – ютазь шкань тешкс. Сынст ванномсто ловныцясь, секень вант, муи ломанть, кинь марто содавикс сонськак.

Пусмонь зярыя лопатнень лангсо сёрмат, конатнень марто В. И. Ромашкин пшкалесь лезкс мельга Мордовиянь прявттнэнень, Суоми ды Эстэнь масторсо эриця содавиксэнзэ туртов. Ламотне эйстэст сёрмадозь эрзякс ды эсензэ кедьсэ. Кедьчелькезэ (почеркезэ) мазый, валрисьметне молить видестэ, валтнэ сёрмадозь чарькодевиксстэ. Кортыть, истя сёрмадыця ломаненть обуцязояк сэтьме, кежень а кирдиця, весе ломантнень марто ладямо маштыця. Теке марто истят ломантне а вечкить потамо. Мезе аравтсть икелест, бажить топавтомс педе-пев.



Владимир Иванович Ромашкин истямокс ульнеськак. Тень тешкстыть весе, кинь ледстнемаст совавтозь те пусмонтень. Сонзэ ловномсто ламо мезе од кармат содамо эсензэ Йовлань Олодо, сонзэ обуцянь ламо лия ёнкстнэде.

Вана кода ледстнить Ромашкиндэ сонзэ ялганзо, содыцянзо (ледстнематне максовить киртязь).



Еделькин Владимир Степанович,

«Витема» реставрационно-строительной фирмань прявт:



– Володя Ромашкин марто минь – ве классо тонавтницят. Мон яксинь Ицялонь средней школань эрзянь «А» классов, сон – «Б» рузонь классов. 9-це классо тонавтнемстэ минек вейсэндимизь. Эринек школадонть аволь васоло, шабра ульцясо. Бабань ёндо Володя марто вейке раськень – Йовлань…

…Ромашкинэнь авазо, Мария Григорьевна, важодсь школасо рузонь келень ды литературань тонавтыцякс…

…Зярдо васенцеде вастовкшнынек «Строительсэ», Володя кортась мартон эрзякс. Мон пек абунгадынь. Ицялсо свал рузкс кортнесь. Косо сон истя тонадсь? Сеске редия, корты аволь Ицялонь кортавкссонть. Меринь:

– Тон видестэ кортат, ансяк аволь минек ладсо. Косто саик «вадря» валонть? Эдь минь мертяно «паро».

Сон кармавтымим мартонзо кортамо ансяк эрзякс. Келентень тонавтсь эйкакштненьгак. Весе те ульнесь сельмень икеле. Сестэ школатнесэ меньгак эрзянь урокт арасельть. Сон кудосо кармавтсь эйсэст. Эйкакштне пшкадить тензэ рузкс – марикскак а теи, чатьмони: «Кортак эрзякс, мон а чарькодян»…

…Володянь марто аволь весть семиянек ардтнинек вирев пангс-мастумарьс. Те шкас абунгалян: косто эйсэнзэ зняро цидярдомась ды ойме виесь? Сон апак оймсе кочкиль кавксошка

литрат кстыйть! Азё варчика зняронть кочкамс! Истямоль сон: эрзянь кеме обуця мартоль – ютамс икелев, а потамс удалов. Эзь эря –

палозь палсь. Зярдояк эзь нусмакале, эзь пеняця эрямонть лангс, эзь

ёвтне стакачиде. Свал мизолдсь. Ойме виензэ ламольть...»



Щадрин Владимир Павлович, Мордовия Республикань народной ды заслуженной художник:

– Мон чачинь Ицяло велесэ.Володя Ромашкин марто тонавтнинь ве, рузонь классо… Минек классо ульнесть вейксэ Воват! Се шкастонть мекс-бути ламонень макснесть те лементь. Нать, В. И. Ленинэнь ледстнемга… Сон весементень явсь мель… Бажась ламо содамс, свал вешнемасоль. Кодамо мель сыль прязонзо – бажиль топавтомс. Весть ютан, ванан, сон ашти понгавтовозь турник лангсо. Пильгензэ вереть, прясь – ало. Теке кедьнимиляв (летучая мышь – руз.). Варштынь седе пштистэ – ярсы прякадо!

– Тон мезть истя? – кевкстия сонзэ. Сон монень мери:

– Вовка. Те истя мон бажан содамс: прякась туи-а туи алдо верев, нилеви тень эли а нилеви?

Вана истямо сон ульнесь эрямонзо перть.



Мастин Николай Иванович, Россиянь народной мастер:

– Володя седейсэнь! Содаса, кадовсь нейгак малавикс ялгакс. Пек эзинек вастневкшне. Вейс, ве таркасо, чаво тевть эзинек шешке. Ялатеке эрьвась эйстэнек содась, кодамо тевс кундынек ды кодамо сон стака…»

«Эрзятнень Володя вечксь ванькс виде вечкемасо…»

«Кадозь чаво таркас ломантненень эрявкшнось малавикс, цидярдыця, ванькс неже. Истямокс кочкавсь эрямосонть Йовлань Оло. Раськень алкуксонь Инязоро! Символ! Духовной лидер!..»

«Пингень перть бажинь кирвазтемс эрьвейкень седейнес, сельмс сяткине тонавтома тевсэнть. А вана Йовлань Оло весенень пингень кеняркс казсь. Гений, волшебник, педагог! Нать, истямокс эряви чачомс? Чачомс Пазонь тешкс ало!».



«Эрямонть мазылгавтыця ялга»



Истямо жо лембе валсо пештязь ялганзо ды содыцянзо ледстнемасткак, конат совасть пусмонть омбоце пельксэнтень. Вана кода ледстнить Йовлань Олодо.

Америкасо чачозь цёрась, ламо келень (ютксост эрзянсентькак) содыесь Джак Рютер: «Сисем иень перть Владимир Ромашкин марто теевинек паро оякс. Ломаньчизэ ульнесь покш кода весенень, истя башка ломанень туртовгак. Пек лездась муемс эсень эйстэ седе вадря ломань…».



Лютеранонь пасторось, морыцясь финнэсь Арво Сурво: «Сонзэ туртов питнейкс ульнесть аволь покш лемтне ды шнамонь казнетне, васняяк, сон арсесь эрзянь ды мокшонь моронь сюпавчитнень ванстомадо ды вельмевтемадо. Тень кис сон путсь весе виензэ ды ёрокчинзэ, меревлинь натой истя, весе оймесэ педязь ды васолов ванозь – сонензэ аволь стяко ялга ютксо мерсть «Кавал»!»

«Торама» ансамблясо васенце морыцятнестэ вейкесь Геннадий Васильевич Дулкин: «Моротнень тонавтнемась мольсь кода раськенть эрямопингестэ саезь кодамояк пельксэнть тонавтнемакс. Марямс моронть танстензэ, нолдамс сонзэ оймес, чарькодемс сонзэ смустенть ды виенть, тень туртов якинек вирев эли кодамояк кадозь велев… 30 ламо иеть Йовлань Оло – Владимир Иванович Ромашкин алтась фольклоронь пурнамонтень, сонзэ вельмевтемантень. Ульнесь колмосядто ламо эрзянь ды мокшонь велетнесэ. Сёрмалесь ды нота лангс путсь моротнень, урьвакстомань ды мирденень лисемань урнематнень, калмамонь лайшематнень Дубинкань, Покшигнатонь, Ицялонь, Ковылкинань, Торбеевань, Атюрьевань ды Мордовиянь лия буетнесэ, истя жо Оренбургонь, Самарань ды Ульяновской ёнкстнэсэ».

Те ансяк нурькине саевкст колмо ломанень пельде. Сындест ков седе ламо. Кода эсенек Мордовиясто – Николай Бояркин, Василий Мартышкин, Тамара Баргова, Нуянь Видяз, Маризь Кемаль, Татьяна Маторкина, Подгорнова Алина, Олег Гангеев, Павел Бакланов, Мария Тарасова, Александр Данильчев ды ламо лият, истя лия ёно эрицят – Александр Туркичев (Пензань ёнкс), Эрюш Вежай (Мурманскоень ёнкс), Надежда Уткина (Удмуртия), Каукси Юлле, Вияна (Раиса Клинова), Наталья Абросимова (Эстония) ды истя седе тов. Кинь лемест, паряк, стувтынь, кадык а кежиявтыть.

Мезесь седеяк токасы ловныцянть седеензэ, те валморотне, конатне сёрмадозь ламо кельсэ: рузонь, эрзянь, сетунь. Эйстэст зярыятне совавтозь те пусмонтеньгак. Валморонь сёрмадыцятнень ютксо Маризь Кемаль, Татьяна Ротанова, Юрий Пальтин, Светлана Ламбина.



Пусмось нолдазь вейсэнь вийсэ



Пусмонь колмоце пельксэсь алтазь Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудо» музеентень. Ёвтневи, зярдо сон панжозель, кода эри ней, кодат вастовомат ютавтовсть ды ютавтовить сонзэ эйсэ ды се таркасонть, косо сон ашти. Ледстясынек, музеесь панжозь 2006 иень таштамковонь 6-це чистэ. Панжомстонзо саезь неень шкас музеень прявтонь тевтнень топавты Петр Владимирович Рябов. Сась шка ёвтамс тензэ покштояк покш сюкпря весе сеть паро тевтнень кисэ, конатнень ушодыцякс ды топавтыцякс ульнесть сонзэ прявтсо музеесь ды «Эрьмезь» вейсэндявксось. А карман ёвтнеме весе ушодкстнэде ды топавтозь тевтнеде, мерян ансяк, сындест пек ламольть ды весе сындест пачтяви книгасонть. Тешкстазь сеяк: пусмонь пурныцясь – тагояк сон, Пётр Владимирович Рябов.

Кодамо аволь шожда те тевесь, мон содаса парсте: эстень савкшнось тень теемс, зярдо пурнынь эсень чачома веледе книганть туртов материал. Зяро стакачинь пачк савсь ютамс, вейке валсо а ёвтави. Пётр Владимировичненьгак, содан, савсь эсензэ лангс каямс некеть ды седеяк стака мелявкстнэнь. Эйстэст седе ламотне сюлмазельть аволь истя материалонь пурнамонть марто, куш тень теемскак аволь шождаль, кода пусмонть нолдамс ярмаконь вешнеманть марто. Ков ансяк Рябовнень эзь саво пшкалемс. Ансяк аволь эрьва косо сонзэ эйсэ марясть. Книганть нолдамосо лездасть, кода сонсь сёрмады пусмонть ушодкссо, «аволь министерстват, аволь сюпав ломанть, аволь чиновникть – те весе минь, малавикст-ялгат ды васолонь ломанть, прянь апак шна ды шнамонь апак учо, эрямонь стакачитнень лангс апак вано, саинек мель, муинек вийть, пурнынек ярмакт ды теинек покш ды пек паро тев».



Пусмось алкукс нолдазель ломань ланга пурназь ярмак лангс. Кинень пшкалесть лезкс мельга, кадык аволь весе, ламот ялатеке маризь неть пшкадематнень. Покш лезкс макссь В. И. Ромашкинэнь сазорозо Татьяна Ивановна Чантурия. Таго-зяро целковойть таштазельть Йовлань Олонь лемсэ «Этно-кудо» музеев сакшныцятнень пельде.

Ве ёндо, кой-кинь, паряк, таго кармавтсы арсеме: вана, мерить, тесэяк покордымизь, эзть лезда паро тевсэ. Лия ёндо варштазь, истямо ладсо нолдазь пусмонть питнезэ седеяк покш. Лисни, аволь весе эрзятнень седеест кевензасть, ламонь эйсэ нейгак эзь лепамо эсь раськентень вечкемань толнэсь, конань пек бажась кирвазтемс эрьванть седейсэ В. И. Ромашкингак (Йовлань Оло). Сон кемсь, «се толось карми певтеме паломо иестэ иес, пингестэ пингес».



Раиса Щанкина,

Россиянь Журналистэнь вейсэндявксос совиця