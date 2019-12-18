Вастомазонок, фестиваль!

Ютазь недлячистэ «Шумбрат, Мордовия!» Республиканской XXIII-це раськень творчествань фестивалесь невтинзе тедедень меельце концертэнзэ ды декоративно-прикладной творчествань выставканть.
Кода свал, РДК-нь залось ульнесь тыц пешксе. Сакшнось фестиваленть пекстамо МР-нь Прявтось Владимир Волковгак. Сон лемдизе пелькстамонть сехте мельстуиця мероприятиякс региононь культурань эрямосонть. «Минек фестивалесь эрьва иестэ пурны эсь перьканзо 100 тёжадо ламо участникть, – тешкстызе Мордовиянь Прявтось. – Малав 40 проценттнэ эйстэст – эйкакшт. Меельце концертэнтень билеттнэ рамавить загодь, ды теньсэяк неяви ваныцятнень покш вечкемаст!»
Тедеде Мордовиясь совась культурань касомань-кемекстамонь коряс кемень сехте икелев молиця регионтнэнь юткс. «Шумбрат, Мордовия!» фестивалесь жо сайсь 3 миллионт целковойть грант «Культура» национальной проектэнть юрсо. «Россиянь Президентэсь В.В.Путин а весть тешкстызе: культурась вейсэнди раськетнень, малавгавты ломантнень ды лезды парсте чарькодемс вейкест-вейкест», – мерсь Владимир Волков.
Тедедень фестивалесь алтазель Театрань иентень ды ютась «Мой край Мордовия! Тобою я живу!» теманть коряс. Весемезэ гала-концертэсь мольсь малав 6 част, эйсэнзэ невтезельть ведьгемень номерт.
Концертэнть ушодомадо икеле Владимир Волков явшесь морыцятненень, киштицятненень ды коллективтненень покш казнеть. «За заслуги перед Республикой Мордовия» медальсэ казезель Ташто Шайговань баянистэсь В.И.Капров. Культурань заслуженной роботникень лемесь максозь Рузаевкань Эйкакшонь искусствань школань тонавтыцянтень А.В.Денисованень, Саранскойстэ «Млада» ансамблянь хормейстерэнтень М.В.Кормишинанень, РДНТ-нь раськень сюлмавкстнэнь коряс отделэнь ветиця методистэнтень З.И.Ляшинанень ды лиятненень. Мордовия Республикань Почетонь грамотасо казевсь Орданьбуень Орозбиестэ Культурань кудонь прявтось Н.М.Аксёнова.
Башка казнесэ тешкстазель фестивалень сехте вишкине участникесь – Орданьбуестэ Ярослав Калёнов, конанень ансяк топодсть кавксо ковт. Истя жо Ромодановань эйдень кужонь эйкакштне Мария Маримакова воспитателест марто. Сехте эряза участникекс ловозель Атемарьстэ кото иесэ Тимур Турабаев.
Специальной казне ды 100 тёжат целковойс сертификат Владимир Волковонь пельде максозель Покш Березникень «Парынза» фольклоронь коллективентень ды сонзэ прявтонтень П.И.Тюрькинанень. 300 тёжат целковойть тусть Инсаров Кочетовкань раськень хоронтень, Торбеевав «Интеграл» хореографиянь коллективентень ды Ельникев «Мария» раськень театрантень. 500 тёжат целковойс сертификатсо казезель Лямбирень райононь «Вспомним, друзья!» Раськень ансамблясь ды прявтозо В.П.Кирсанов. 200 тёжат целковойсэ казезель Ицялбуень «Здравица» коллективесь. 150 тёжас сертификат максозь Кочкуровав «Теремок» някань раськень театрантень. Сценань оршамопелень ставтомань сертификатсо казезь Ромодановасто Пятина велень раськень хорось.
Покш концертэнть прядомадо мейле ёвтазельть «Шумбрат, Мордовия!» Республиканской XXIII-це раськень творчествань фестивалень районтнэ-изницятне. Сынь явозельть кавто пельксэв. Васенцентень совасть районтнэ, косо эрить 10 тёжадо аламо ломанть. Омбоцентень – косо эрицятнеде 10 тёжадо ламо.
Таркатне явовсть истя: васенцекс ловозельть Теньгушевань ды Торбеевань районтнэ. Омбоце таркатнень саизь Кочкуровань ды Лямбирень артисттнэ. Колмоцекс кармасть Атюрьевань ды Рузаевкань киштицятне-морыцятне. Башка дипломсо тешкстазельть: Покш Березникень районось «Раськень койтнень-кирдатнень ванстомань ды кемекстамонь кисэ», Ицялбуень, Ельникень, Ромодановань, Чаунзань районтнэ – «Театрань иенть ды вейсэнь творчествань невтеманть кисэ». Профессионализманть кисэ башка явозельть Саранск ошонь творческой коллективтне.
«Мастерство земли мордовской» выставканть кисэ I-це степенень дипломось тусь Краснослободскоев. Лямбирень ды Ицялонь районтнэнень сатотсь омбоце таркась. III-це степенень лауреатокс кармасть Дубенкань, Рузаевкань ды Темниковань кедьчелькев ломантне.
Фестивалень гимнасо прядовсь те покш ды мельстуиця кенярксчись, штобу велявтомс сыця иестэнть мекев. Вастомазонок, фестиваль!
Марина Девятова